Có gì bên trong hai bệnh viện 1.800 tỷ sắp đi vào hoạt động ở Hà Nội?

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, sáng ngày 19/8/2025, Chính phủ sẽ tổ chức khởi công, khánh thành đồng loạt khoảng 250 công trình trên cả nước. Trong số đó, hai công trình y tế trọng điểm tại Hà Nội – Bệnh viện Nhi Trung ương cơ sở 2 và Bệnh viện Phụ Sản Trung ương cơ sở 2 – cũng đang gấp rút hoàn tất những khâu cuối cùng, sẵn sàng đi vào hoạt động kể từ ngày 19/8.

Bệnh viện Nhi Trung ương cơ sở 2: Giảm tải, nâng cao chất lượng chăm sóc trẻ em

Nằm tại xã Kiều Phú (TP.Hà Nội), cơ sở 2 của Bệnh viện Nhi Trung ương được đầu tư hơn 880 tỷ đồng trên khu đất rộng 6 hecta. Công trình bao gồm một khối hành chính, một khối cận lâm sàng, hai khối điều trị nội trú cao 5 tầng cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Cơ cấu chuyên môn được tổ chức với 11 khoa lâm sàng, 4 khoa cận lâm sàng và 1 đơn vị chức năng, đáp ứng đầy đủ các nhiệm vụ từ cấp cứu, khám chữa bệnh đến phục hồi chức năng cho trẻ em.

Bệnh viện Nhi Trung ương cơ sở 2.

Những ngày qua, công tác lắp đặt và chạy thử hệ thống máy móc, trang thiết bị y tế đã được hoàn tất. Nhiều thiết bị hiện đại hàng đầu trong lĩnh vực nhi khoa như hệ thống xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, hồi sức cấp cứu và phòng mổ đạt chuẩn quốc tế đã sẵn sàng vận hành. Tất cả đều được kiểm định kỹ lưỡng, bảo đảm an toàn và đúng quy chuẩn của Bộ Y tế.

Bệnh viện có 300 giường nội trú, được bố trí khoa học trong không gian rộng rãi, tiện nghi, tạo điều kiện chăm sóc dài ngày cho bệnh nhi và gia đình. Khu ngoại trú gồm phòng khám, cấp cứu, khu vực tiếp đón được trang bị đầy đủ thiết bị để xử trí kịp thời các ca bệnh ngay từ những ngày đầu hoạt động.

Kho dược và vật tư y tế đã được nhập đầy đủ, bảo quản đúng quy định. Đội ngũ chuyên gia, bác sĩ đầu ngành từ cơ sở 1 sẽ luân phiên công tác tại cơ sở 2, bảo đảm chất lượng chuyên môn thống nhất, giúp các gia đình yên tâm khi đưa trẻ đến khám và điều trị.

Với sự chuẩn bị toàn diện, cơ sở 2 của Bệnh viện Nhi Trung ương được kỳ vọng sẽ nhanh chóng ổn định hoạt động, giảm áp lực quá tải cho cơ sở 1, đồng thời mang đến cho trẻ em môi trường chăm sóc hiện đại, an toàn và nhân văn.

Bệnh viện Phụ Sản Trung ương cơ sở 2: Hiện đại, xanh và số hóa

Cũng tọa lạc tại xã Kiều Phú, cơ sở 2 của Bệnh viện Phụ Sản Trung ương là một trong những công trình y tế tiêu biểu chào mừng Quốc khánh năm nay. Dự án có tổng vốn đầu tư gần 950 tỷ đồng, xây dựng trên diện tích gần 60.000 m² với diện tích sàn hơn 8.400 m². Công trình gồm 6 tầng nổi, 1 tầng kỹ thuật và 1 tầng tum, được thiết kế theo phong cách hiện đại, thân thiện với môi trường và tối ưu công năng sử dụng.

Bệnh viện có 300 giường nội trú, công suất khám khoảng 1.000 lượt bệnh nhân mỗi ngày. Hệ thống tổ chức chuyên môn bao gồm 11 khoa lâm sàng, 4 khoa cận lâm sàng, cùng các phòng chức năng hỗ trợ như trung tâm điều phối, phòng chăm sóc khách hàng, nhà thuốc, kho dược và bộ phận hậu cần kỹ thuật.

Bệnh viện Phụ Sản Trung ương cơ sở 2.

Trong nhiều tháng qua, công tác hoàn thiện và chuẩn bị vận hành được triển khai khẩn trương. Các khu vực từ phòng khám, phòng mổ, khu điều trị đến kỹ thuật, hậu cần đều được rà soát chặt chẽ, bảo đảm tiêu chuẩn chuyên ngành, yếu tố kiểm soát nhiễm khuẩn, an toàn người bệnh và phòng cháy chữa cháy.

Một điểm nhấn quan trọng là hệ thống trang thiết bị y tế đồng bộ, phục vụ toàn diện từ khâu chẩn đoán, điều trị đến hồi phục. Bệnh viện còn ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo trong điều hành, hướng tới mô hình bệnh viện thông minh – xanh – số hóa.

Cùng với hạ tầng hiện đại, đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm từ cơ sở 1 đã được bố trí, điều chuyển hợp lý để vận hành bệnh viện mới. Các bộ phận chuyên môn, cận lâm sàng, hành chính – hậu cần phối hợp chặt chẽ nhằm bảo đảm hiệu quả, an toàn trong từng giai đoạn đưa vào hoạt động. Ngoài nâng cao chuyên môn, mô hình tổ chức cũng chú trọng cải thiện trải nghiệm người bệnh thông qua các phòng chức năng hỗ trợ, mang đến sự phục vụ toàn diện và nhân văn.

Dấu ấn chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Tổng vốn đầu tư của hai công trình vượt 1.800 tỷ đồng, thể hiện sự quan tâm lớn của Nhà nước đối với lĩnh vực chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em. Việc khánh thành đồng loạt hai bệnh viện hiện đại vào đúng dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 không chỉ có ý nghĩa chính trị – xã hội to lớn, mà còn góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng hệ thống y tế công bằng, hiện đại và lấy người bệnh làm trung tâm.

Với quy mô đồng bộ, trang thiết bị tiên tiến và đội ngũ y bác sĩ giàu chuyên môn, Bệnh viện Nhi Trung ương cơ sở 2 và Bệnh viện Phụ Sản Trung ương cơ sở 2 được kỳ vọng sẽ nhanh chóng đi vào hoạt động ổn định, trở thành điểm tựa y tế quan trọng của người dân thủ đô và các tỉnh thành lân cận. Đây cũng là dấu mốc mới khẳng định quyết tâm của ngành y tế trong việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, hướng tới một hệ thống chăm sóc sức khỏe toàn diện, nhân văn và bền vững.



