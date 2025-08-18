Sốc khi bị chẩn đoán vô sinh, người đàn ông lập tức đi xét nghiệm ADN với con trai: Ân hận khi đọc kết quả

Anh Lê Duy Thành* (32 tuổi, Hà Nội) kết hôn được 5 năm và đã có một bé trai kháu khỉnh 4 tuổi. Sau quãng thời gian vun vén tổ ấm, vợ chồng anh mong muốn sinh thêm con thứ hai để gia đình thêm trọn vẹn. Thế nhưng, dù đã “canh ngày, canh giờ” suốt hơn một năm, tin vui vẫn chưa đến.

Người thân, bạn bè khuyên vợ chồng anh kiên nhẫn, thậm chí động viên nên sinh con hợp tuổi. Nhưng anh Thành ngày càng sốt ruột, trong lòng dấy lên những nghi ngờ. Từ những câu trách móc bóng gió, anh dần đổ lỗi cho vợ là “không biết đẻ”. Cuối cùng, anh quyết định cùng vợ đến một bệnh viện gần nhà để tìm nguyên nhân.

Kết quả khám khiến cả hai chết lặng. Người vợ 29 tuổi có sức khỏe sinh sản hoàn toàn bình thường, trong khi anh Thành lại được bác sĩ chẩn đoán vô sinh. Cú sốc quá lớn khiến anh gạt phắt mọi lời giải thích, tức giận kéo vợ rời khỏi phòng khám.

Về đến nhà, trong cơn bực bội, anh Thành gằn giọng: “Tôi vô sinh thì làm sao có con được?”. Người vợ lặng lẽ bật khóc. Không chịu nổi sự nghi ngờ oan ức, chị phản kháng: “Anh hãy đưa con đi xét nghiệm ADN. Dù kết quả thế nào, chúng ta cũng chấm dứt”.

Ảnh minh hoạ xét nghiệm ADN bằng mẫu móng tay.

Trong lúc nóng giận, anh Thành lập tức gọi điện tới Trung tâm Phân tích ADN và Công nghệ Di truyền Hà Nội để hỏi về cách thức xét nghiệm và lấy mẫu kín đáo. Anh cho biết, dù kết quả ra sao, anh cũng không muốn con bị tổn thương bởi chuyện của người lớn.

Kết quả xét nghiệm ADN khiến người đàn ông ân hận

Theo bà Nguyễn Thị Nga (Trung tâm Phân tích ADN và Công nghệ Di truyền Hà Nội), anh Thành đã quyết định làm xét nghiệm ADN bằng dịch vụ nhanh. Chỉ chưa đầy một ngày, kết quả có trong tay: bé trai chính là con ruột của anh.

Anh Thành vừa mừng rỡ, vừa ân hận vì đã nghi ngờ vợ. Vợ anh lúc này đã ôm con về nhà ngoại. Giờ đây, anh cảm thấy day dứt vì sự nóng nảy nhất thời. Bà Nga cũng khuyên anh nên chân thành nhận lỗi để sớm nhận được sự tha thứ.

Mất gần một tháng, anh Thành mới tìm cách làm hòa được với vợ. Sau đó, hai vợ chồng cùng đến Bệnh viện Chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Hà Nội để thăm khám kỹ lưỡng hơn. Tại đây, các bác sĩ xác định anh bị vô sinh thứ phát: tinh dịch hoàn toàn không có tinh trùng.

Khai thác tiền sử, anh Thành cho biết cách đây ba năm từng bị sưng đau hai bên tinh hoàn. Tuy nhiên, thay vì đi khám, anh tự mua thuốc uống tại nhà cho qua. Biến chứng khiến tinh hoàn teo nhỏ dần, dẫn đến mất khả năng sinh tinh. Các bác sĩ nhận định đây chính là nguyên nhân khiến anh không thể có thêm con tự nhiên.

Theo các chuyên gia, vô sinh nam được định nghĩa là tình trạng không thể khiến vợ mang thai sau ít nhất một năm sinh hoạt tình dục đều đặn, không dùng biện pháp tránh thai, khi sức khỏe sinh sản của người vợ bình thường. Bệnh được chia thành hai loại: vô sinh nguyên phát (chưa từng có con) và vô sinh thứ phát (đã có con nhưng hiện không thể thụ thai tiếp).

Trong đó, vô sinh thứ phát ở nam giới đang có xu hướng gia tăng và trẻ hóa. Nguyên nhân rất đa dạng: viêm nhiễm đường sinh dục, bệnh lây truyền qua đường tình dục (như lậu, giang mai, chlamydia) gây biến chứng tắc ống dẫn tinh, teo tinh hoàn; chấn thương; biến chứng sau quai bị; hoặc lối sống thiếu lành mạnh, lạm dụng rượu bia, thuốc lá, chất kích thích. Tất cả đều ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng tinh trùng.

Câu chuyện của anh Thành là lời nhắc nhở rõ ràng rằng nam giới cũng cần chủ động kiểm tra sức khỏe sinh sản định kỳ, đặc biệt khi gặp những bất thường ở cơ quan sinh dục. Việc tự ý điều trị, bỏ qua giai đoạn vàng để can thiệp y khoa có thể dẫn đến hậu quả lâu dài, thậm chí tước đi cơ hội làm cha.

*Tên nhân vật đã thay đổi.