Gần như không bao giờ gọi đồ ăn ngoài, bận mấy cũng mang cơm đi làm cho "healthy" nhưng vẫn mắc ung thư dạ dày, cô gái này cảm thấy mình vô cùng oan ức.

Nhiều người vẫn mặc định tủ lạnh là chiếc "két sắt an toàn" giúp thức ăn giữ nguyên giá trị dinh dưỡng suốt cả tuần. Thế nhưng câu chuyện của cô Trương (Zhang, 27 tuổi, sống tại Bắc Kinh, Trung Quốc) là lời cảnh báo đắt giá về thói quen tích trữ và bảo quản thực phẩm sai cách ngay trong gian bếp gia đình. Cô phát hiện ung thư dạ dày giai đoạn 3 dù tin rằng mình ăn uống vô cùng lành mạnh!

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Thói quen tiết kiệm biến bữa cơm tự nấu thành "sát thủ" dạ dày

Tốt nghiệp đại học với thành tích không quá nổi bật, cô Trương chật vật mới tìm được một công việc kế toán tại công ty nhỏ ở Bắc Kinh. Thu nhập eo hẹp lại thường xuyên phải kiêm nhiệm nhiều đầu việc và đi công tác, cô luôn tìm cách cắt giảm tối đa chi tiêu sinh hoạt.

Nguồn thực phẩm hằng ngày của cô chủ yếu do bố mẹ từ quê gửi lên vì vừa rẻ vừa yên tâm về độ sạch. Sống một mình và hay tăng ca muộn, cô hiếm khi đặt đồ ăn ngoài mà chọn cách nấu một lần thật nhiều món rồi chia vào các hộp nhựa, cất trong tủ lạnh để ăn dần suốt cả tuần.

Thời gian gần đây, cô Trương liên tục rơi vào trạng thái uể oải, cân nặng sụt giảm rõ rệt dù khẩu phần ăn không thay đổi. Kèm theo đó là những cơn đau âm ỉ vùng thượng vị, buồn nôn và tiêu chảy kéo dài. Ban đầu, cô cho rằng mình bị rối loạn tiêu hóa do áp lực công việc nên cố chịu đựng. Chỉ đến khi xin nghỉ nửa ngày đi kiểm tra, cô mới bàng hoàng nhận kết quả mắc ung thư dạ dày giai đoạn 3.

Điều khiến cô suy sụp hơn cả là lời giải thích từ bác sĩ điều trị: nguyên nhân chính hủy hoại niêm mạc dạ dày của cô lại đến từ chính những bữa cơm tự nấu tưởng chừng lành mạnh cất trong tủ lạnh mỗi ngày.

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3 món quen thuộc để trong tủ lạnh làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày

Bác sĩ điều trị của cô Trương nhấn mạnh, nhiệt độ thấp trong tủ lạnh chỉ có tác dụng làm chậm tốc độ sinh sôi của vi khuẩn chứ không thể tiêu diệt hoàn toàn mầm bệnh hay ngăn chặn phản ứng biến đổi chất. Qua khai thác thói quen ăn uống, chuyên gia chỉ ra 3 món ăn quen thuộc trong tủ lạnh của cô Trương tiềm ẩn nguy cơ gây hại nghiêm trọng cho dạ dày:

1. Rau lá xanh nấu chín để qua đêm

Rau xanh vốn chứa hàm lượng nitrat tự nhiên khá cao. Khi đã được nấu chín và lưu trữ quá lâu trong ngăn mát, vi khuẩn sẽ chuyển hóa nitrat thành nitrit.

Theo ông Vương Tư Lộ (Wang Silu), chuyên gia dinh dưỡng và thanh tra an toàn thực phẩm cấp cao quốc gia Trung Quốc, nitrit khi đi vào dạ dày có thể phản ứng với các amin từ thực phẩm giàu đạm để tạo thành nitrosamine. Đây là hợp chất có khả năng gây ung thư mạnh nếu tích tụ lâu dài. Đáng chú ý, với những loại rau giàu nitrat như cải bó xôi (rau bina) mà cô Trương rất thích ăn, lượng nitrit có thể vượt ngưỡng an toàn chỉ sau khoảng 16 giờ bảo quản lạnh.

2. Cơm nguội và tinh bột để lạnh nhiều ngày

Bác sĩ Thẩm Lâm (Shen Lin), Phó Giám đốc Bệnh viện Ung thư Đại học Bắc Kinh (Trung Quốc), cảnh báo các thực phẩm giàu tinh bột như cơm, bún, mì khi để lâu trong môi trường độ ẩm cao của tủ lạnh rất dễ biến chất và nhiễm nấm mốc vi thể mà mắt thường khó nhận ra.

Một số chủng nấm mốc có thể sản sinh độc tố aflatoxin cực mạnh, gây tổn thương vật chất di truyền DNA và bào mòn trực tiếp lớp niêm mạc dạ dày. Việc tiêu thụ cơm nguội lưu cữu nhiều ngày dễ duy trì các ổ viêm mạn tính, tạo điều kiện thuận lợi cho tế bào ác tính hình thành.

3. Các loại hạt và ngũ cốc cất trong ngăn mát

Vì muốn tiết kiệm chi phí, cô Trương thường mua hạt dinh dưỡng và ngũ cốc với số lượng lớn rồi cho vào ngăn mát tủ lạnh để dùng dần. Tuy nhiên, ông Vương Tư Lộ lưu ý môi trường ngăn mát có độ ẩm cao và thường xuyên đóng mở dễ làm hạt hút ẩm, nhanh mốc hoặc nảy mầm. Khi ngũ cốc bị mốc, độc tố aflatoxin có thể xuất hiện với độc tính gấp 68 lần asen.

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Đáng lo ngại hơn, loại độc tố này chịu nhiệt rất cao, không bị phá hủy bởi nhiệt độ nấu nướng thông thường và vẫn tồn tại ngay cả khi người dùng đã gạt bỏ phần mốc nhìn thấy bên ngoài.

7 dấu hiệu cảnh báo sớm ung thư dạ dày không nên bỏ qua

Hiện tại, cô Trương vẫn đang điều trị tích cực tại Bệnh viện Ung thư Đại học Bắc Kinh với nỗi ân hận muộn màng. Từ trường hợp này, các bác sĩ khuyến cáo người trẻ không nên chủ quan, bất cứ ai cũng cần đi khám và nội soi tiêu hóa sớm nếu xuất hiện 7 dấu hiệu cảnh báo sau:

- Đau âm ỉ vùng thượng vị: Cơn đau tức nhẹ trên rốn, tái diễn nhiều lần và không thuyên giảm dù đã thay đổi chế độ ăn.

- Đầy bụng, khó tiêu kéo dài: Cảm giác chướng bụng, ậm ạch xuất hiện ngay cả khi chỉ ăn một lượng thức ăn rất ít.

- Chán ăn, sợ thịt và đồ dầu mỡ: Đột ngột mất cảm giác ngon miệng, dễ buồn nôn khi ngửi mùi thức ăn quen thuộc.

- Ợ hơi, ợ chua liên tục: Trào ngược dịch vị kèm cảm giác nóng rát sau xương ức xảy ra thường xuyên bất kể giờ giấc.

- Sụt cân nhanh không rõ nguyên nhân: Cơ thể mệt mỏi, giảm trên 5% trọng lượng trong vòng 3 đến 6 tháng mà không ăn kiêng.

- Đi ngoài phân đen như bã cà phê: Dấu hiệu cảnh báo xuất huyết tiêu hóa âm thầm từ ổ loét hoặc khối u trong dạ dày.

- Thiếu máu, da xanh xao kéo dài: Hoa mắt, chóng mặt, hụt hơi do niêm mạc dạ dày rỉ máu mạn tính trong thời gian dài.

Nguồn và ảnh: QQ, FD