Chuyên gia: 'Trung Quốc sẽ không để Mỹ hành động ở Cuba'

Bất chấp cuộc đối đầu của Mỹ với Iran mới leo thang, Mỹ tiếp tục hướng sự chú ý sang hướng ngược lại, đó là Cuba.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong Phòng Tình huống tại Nhà Trắng.

Kế hoạch đổ bộ

Hãng RIA dẫn nguồn của CBS News, cho biết trong những tuần gần đây, các "nhà hoạch định quân sự" thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ đã cân nhắc các hành động có thể xảy ra chống lại Cuba.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó đã tuyên bố sẽ tiến hành một chiến dịch chống lại hòn đảo này "dưới hình thức này hay hình thức khác", nhưng chỉ sau khi thỏa thuận hạt nhân Iran được ký kết.

Giờ đây, kênh truyền thông này đưa tin, các phương án thậm chí còn bao gồm một chiến dịch đổ bộ đường không với sự tham gia của hàng nghìn binh sĩ Mỹ, do Sư đoàn 101 thực hiện, đơn vị duy nhất được chuẩn bị cho nhiệm vụ như vậy.

Đồng thời, các quan chức giấu tên trả lời phỏng vấn CBS News nhấn mạnh những cuộc thảo luận này vẫn chưa cho thấy quyết định cuối cùng của ông Trump.

Các nhà quan sát Mỹ lưu ý bất kỳ chiến dịch nào trên hòn đảo này cũng sẽ đặt ra thách thức cho Lầu Năm Góc, vì một phần đáng kể nguồn lực của họ đang được triển khai ở các khu vực khác.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nhấn mạnh Mỹ được cho là thích một quá trình chuyển đổi ngoại giao hơn là một chính phủ mới, nơi những người sẵn sàng khởi xướng các cuộc cải cách lãnh đạo.

Ông Rubio đã bỏ qua thực tế rằng chính quyền Cuba hiện tại đã và đang thực hiện những cải cách đó.

Phản hồi từ châu Á

Trung Quốc đã phản hồi lại bài báo của truyền thông Mỹ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lin Jian tuyên bố:

"Chúng tôi đã ghi nhận các báo cáo liên quan. Việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế vi phạm nghiêm trọng Hiến chương Liên hợp quốc và đe dọa hòa bình và an ninh toàn cầu và khu vực. Trung Quốc kiên quyết phản đối điều đó".

Nhà ngoại giao Trung Quốc nhắc lại cuộc bỏ phiếu gần đây tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, nơi 136 quốc gia đã bỏ phiếu lên án các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Cuba.

Ông Lin nói thêm: "Trung Quốc sẽ tiếp tục ủng hộ mạnh mẽ Cuba trong việc bảo vệ chủ quyền quốc gia và chống lại sự can thiệp từ bên ngoài".

Tiếp theo là gì?

Khi bàn về phản ứng của Trung Quốc đối với kế hoạch của Mỹ, Alexey Maslov, Giám đốc Viện Nghiên cứu Châu Á và Châu Phi thuộc Đại học Quốc gia Moscow, lưu ý Trung Quốc có một số lý do để không từ bỏ Cuba.

"Trong vài năm qua, Trung Quốc đã tích cực phát triển quan hệ với Cuba và một số dự án đầu tư đang được thảo luận. Các kỹ sư Cuba cũng đang học tập tại Trung Quốc.

Quan trọng hơn, Trung Quốc coi Cuba là một tiền đồn vận chuyển thực sự cho việc cung cấp hàng hóa. Do đó, bất kỳ diễn biến nào xung quanh hòn đảo này đều gây tổn hại nghiêm trọng cho Trung Quốc", chuyên gia giải thích.

Đây chính là lý do tại sao Trung Quốc không thể im lặng và chấp nhận tình hình hiện tại. Không phải ngẫu nhiên mà tuyên bố của ông Lin lại gay gắt đến vậy.

"Tôi nghĩ Trung Quốc hiện đang bắt đầu tham vấn với nhiều quốc gia để ngăn chặn leo thang căng thẳng trong khu vực này. Trung Quốc thường xuyên đưa ra những đề xuất khá hợp lý về giảm leo thang ở nhiều nơi.

Nhưng Mỹ hoàn toàn phớt lờ các tuyên bố của Trung Quốc, như thể Trung Quốc không tồn tại. Và điều này tất nhiên, khiến Trung Quốc vô cùng lo ngại", học giả Maslov kết luận.

Về khả năng Mỹ tiến hành một chiến dịch quân sự, chuyên gia quân sự Nga Yuri Knutov nhấn mạnh khả năng đổ bộ vẫn còn thấp.

"Mỹ đã thành công trong việc bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro ở Venezuela và ám sát lãnh đạo Iran bằng vũ khí chính xác. Do đó, tôi tin rằng Mỹ sẽ sớm đưa ra tối hậu thư cho lãnh đạo Cuba, bao gồm cả việc thay đổi chính phủ sang một chính phủ thân Mỹ.

Nếu người Cuba từ chối, phương án sử dụng như ở Iran rất có thể sẽ xảy ra", ông lập luận.

Hoàn toàn có thể Cuba sẽ kháng cự quyết liệt như Cộng hòa Hồi giáo Iran. Trong thời Liên Xô, họ đã chiến đấu rất giỏi, cung cấp hỗ trợ vũ trang, đặc biệt là cho châu Phi, chuyên gia này nhắc lại.

"Người Cuba luôn nổi tiếng với tinh thần cao thượng. Và nếu họ không đánh mất tinh thần đó thì dĩ nhiên, những tổn thất của Mỹ ở Cuba sẽ rất đáng kể, điều này có thể làm tổn hại nghiêm trọng đến uy tín của đảng Cộng hòa ngay trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ quốc hội", chuyên gia Knutov nhận định.

Chỉ có một chiến dịch ngắn hạn và thành công mới có lợi cho phe ông Trump. Bất kỳ lựa chọn nào khác đều sẽ dẫn đến thất bại không thể tránh khỏi trong cuộc bầu cử tháng 11. Rõ ràng, theo học giả Knutov, Nhà Trắng hiểu điều này và không vội vàng bắt đầu một cuộc chiến khác.