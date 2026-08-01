Chuyên gia thần kinh nói về món đồ nguy hiểm “chết người" rất có thể đang hiện diện trong bếp nhà bạn

Một chuyên gia về sức khỏe não bộ đã chỉ ra một món đồ quen thuộc có trong tủ bếp của hàng triệu gia đình mà ông tuyệt đối không bao giờ sử dụng. Theo ông, lý do đằng sau lời cảnh báo này có thể giúp cứu sống nhiều người.

Hầu hết chúng ta đều không mấy để tâm đến những lon, hộp thực phẩm xếp từ lâu trong tủ bếp. Chúng tiện lợi, bảo quản được lâu và luôn sẵn sàng khi cần. Tuy nhiên, theo một bác sĩ thần kinh, một chiếc lon bị hư hỏng có thể chứa một trong những loại độc tố nguy hiểm nhất mà con người từng biết đến và bạn sẽ không có cách nào nhận ra cho đến khi quá muộn, báo Anh Mirror đưa tin.

Tiến sĩ Baibing Chen, bác sĩ thần kinh tại Mỹ, nổi tiếng trên mạng xã hội với tên gọi Dr Bing, cho biết ông luôn cố gắng biến những kiến thức phức tạp về não bộ thành các lời khuyên dễ áp dụng trong cuộc sống hằng ngày.

Trong một video đăng trên TikTok và Instagram, Dr Bing tiết lộ ba loại thực phẩm mà bản thân ông sẽ không bao giờ ăn với tư cách là một bác sĩ thần kinh. Trong đó, thực phẩm đóng hộp bị hư hỏng khiến nhiều người bất ngờ nhất, bởi nguyên nhân phía sau thực sự đáng báo động.

Điều gì khiến một lon thực phẩm bị hỏng trở nên nguy hiểm?

Theo Dr Bing, một vài vết xước nhỏ do va chạm trong siêu thị thường không đáng lo ngại. Tuy nhiên, một số dạng hư hỏng khác lại là dấu hiệu cảnh báo nghiêm trọng.

Ông nói: "Nếu một lon thực phẩm bị phồng, nứt hoặc móp méo nghiêm trọng thì đó có thể là dấu hiệu cảnh báo nhiễm vi khuẩn sinh độc tố botulinum.”

Nếu một lon thực phẩm bị phồng, nứt hoặc móp méo nghiêm trọng thì đó có thể là dấu hiệu cảnh báo nhiễm vi khuẩn sinh độc tố botulinum. (Ảnh minh họa)

“Loại vi khuẩn này tạo ra độc tố botulinum, một trong những chất độc mạnh nhất mà chúng ta từng biết đến. Chỉ một lượng rất nhỏ cũng có thể ngăn chặn quá trình giải phóng acetylcholine tại điểm nối thần kinh - cơ, khiến não không thể truyền tín hiệu để cơ bắp cử động."

Nói một cách đơn giản, loại độc tố này gần như cắt đứt sự liên lạc giữa não và các cơ, dẫn đến những hậu quả vô cùng nghiêm trọng.

Điều đáng sợ là độc tố botulinum hoàn toàn không có dấu hiệu nhận biết. Nó không màu, không mùi, không vị nên thực phẩm bị nhiễm vẫn có thể trông bình thường, ngửi không khác lạ và ăn cũng không phát hiện điều gì bất thường. Khi các triệu chứng xuất hiện thì độc tố đã bắt đầu phát huy tác dụng.

Ngay cả việc nấu chín thực phẩm cũng không đảm bảo an toàn. Dr Bing cảnh báo rằng việc đun nóng trước khi ăn có thể không đủ để phá hủy độc tố botulinum, vì vậy quan niệm "nấu chín là tiêu diệt được vi khuẩn" không phải lúc nào cũng đúng trong trường hợp này.

Theo ông, hậu quả của việc nhiễm độc tố botulinum có thể rất nghiêm trọng, bao gồm liệt, nhìn mờ, suy hô hấp và thậm chí tử vong nếu người bệnh không được điều trị kịp thời bằng thuốc kháng độc tố.

Ngộ độc botulinum là gì và hình thành như thế nào?

Ngộ độc botulinum là một bệnh hiếm gặp nhưng có khả năng gây tử vong, do độc tố do vi khuẩn Clostridium botulinum tạo ra.

Theo Cơ quan Tiêu chuẩn Thực phẩm Anh (Food Standards Agency - FSA), ngộ độc thực phẩm do botulinum xảy ra khi một người ăn phải thực phẩm đã chứa sẵn độc tố. Điều này thường xuất phát từ việc thực phẩm không được đóng hộp đúng cách, bảo quản hoặc chế biến đúng quy trình trong quá trình sản xuất.

Loại vi khuẩn này phát triển mạnh trong môi trường thiếu oxy. Chính vì vậy, các lon thực phẩm bị hở hoặc hư hỏng tạo điều kiện lý tưởng để chúng sinh sôi.

Ví dụ, một lon bị phồng thường là dấu hiệu cho thấy khí đã tích tụ bên trong do hoạt động của vi khuẩn, báo hiệu rằng thực phẩm bên trong có thể đã bị nhiễm khuẩn nghiêm trọng.

Ngoài đồ hộp hư hỏng, Dr Bing còn tránh những thực phẩm nào?

Trong cùng đoạn video, Dr Bing cho biết ông cũng tránh ăn các loài cá sống ở rạn san hô như cá mú (grouper) và cá nhồng (barracuda), vì chúng có thể chứa một loại độc tố thần kinh gây tê ngứa cơ thể, chóng mặt và những cơn ác mộng tái diễn. Về lâu dài, độc tố này còn có thể gây tổn thương thần kinh mạn tính.

Ngoài ra, ông cũng hạn chế ăn thịt lợn chưa nấu chín, đặc biệt là các sản phẩm có nguồn gốc không được kiểm soát. Theo ông, loại thực phẩm này đôi khi có thể chứa sán dây. Đây là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây bệnh động kinh mắc phải (acquired epilepsy) trên thế giới.