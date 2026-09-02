Chuyên gia Mỹ gọi tên loài cá "tốt bậc nhất thế giới", hóa ra ở chợ Việt bán đầy còn rẻ!

Loại cá này vừa giàu omega-3, khoáng chất lại ngon miệng, không lo về hàm lượng thuỷ ngân và giá rẻ. Chẳng trách chuyên gia trên thế giới đánh giá cao, người Việt mê ăn đến thế!

Cá luôn được xem là nguồn thực phẩm lý tưởng trong khẩu phần ăn hàng ngày nhờ chứa lượng đạm chất lượng cao, ít mỡ thừa và dồi dào vi chất. Hiệp hội Tim mạch Mỹ khuyến nghị mỗi người nên duy trì tối thiểu hai bữa cá hàng tuần để bảo vệ cơ thể. Dù vậy, không phải loại cá nào cũng mang lại giá trị dinh dưỡng và mức độ an toàn giống nhau.

Theo Chuyên gia dinh dưỡng Julia Zumpano, Trung tâm Dinh dưỡng Lâm sàng thuộc Cleveland Clinic (Mỹ), cá trích là một trong những đại diện nổi bật nằm trong nhóm cá béo "SMASH" (bao gồm cá hồi, cá thu, cá cơm, cá mòi và cá trích) được các tổ chức y tế khuyên dùng.

Cá trích nhỏ bé và giá bình dân nhưng lượng dinh dưỡng cực cao (Ảnh minh họa)

"Một trong những mối e ngại lớn nhất khi tiêu thụ hải sản là nguy cơ tích tụ kim loại nặng. Dù vậy, đánh giá từ FDA chỉ ra rằng cá trích thuộc nhóm hải sản có độ an toàn rất cao. Do nằm ở tầng thấp trong chuỗi thức ăn và có vòng đời ngắn, loại cá này tích tụ cực kỳ ít thủy ngân so với các loài cá săn mồi cỡ lớn như cá ngừ hay cá thu vua", bà nói.

Đặc biệt, theo Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cùng Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA), cá trích vinh dự nằm trong danh sách "Lựa chọn tốt nhất" (Best Choices) nhờ độ an toàn cao cùng nhiều lợi ích sức khỏe vượt trội.

Tin mừng là loại cá này bán rất nhiều ở các chợ hay siêu thị Việt, giá còn rất rẻ!

5 lợi ích nổi bật của cá trích đối với sức khỏe

Cá trích có thân thuôn dài, da bụng màu trắng bạc lấp lánh và phần lưng xanh thẫm. Ăn cá trích thường xuyên mang lại nhiều lợi ích sức khỉe, nổi bật như:

Bảo vệ sức khỏe tim mạch

Hàm lượng omega-3 dồi dào trong cá trích giúp giảm cholesterol xấu, ổn định huyết áp và duy trì nhịp tim đều đặn. Thói quen ăn cá trích thường xuyên giúp củng cố thành mạch và giảm nguy cơ xơ vữa động mạch.

Tăng cường chức năng não bộ

Omega-3 kết hợp cùng vitamin B12 đóng vai trò then chốt trong việc nuôi dưỡng màng tế bào thần kinh, cải thiện khả năng tập trung và củng cố trí nhớ.

Cá trích mang lại nhiều lợi ích sức khỏe nhờ hàm lượng dinh dưỡng cao (Ảnh minh họa)

Củng cố hệ xương khớp

Cá trích cung cấp lượng vitamin D tự nhiên dồi dào cùng khoáng chất canxi. Bộ đôi này hỗ trợ cơ thể hấp thụ dưỡng chất tối đa để duy trì mật độ xương chắc khỏe.

Hỗ trợ kiểm soát đường huyết

Các axit béo lành mạnh trong cá trích giúp cải thiện độ nhạy insulin, hỗ trợ điều hòa chỉ số đường huyết và làm giảm các phản ứng viêm mãn tính.

Bổ máu và tăng cường miễn dịch

Nguồn sắt và selen phong phú trong cá trích thúc đẩy quá trình tạo hồng cầu, ngăn ngừa mệt mỏi do thiếu máu và củng cố hàng rào sức đề kháng.

Loại cá "tốt nhất thế giới" nhưng cực bình dân với người Việt

Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng việc thay thế bớt thịt đỏ bằng các loài cá nhỏ như cá trích là xu hướng ăn uống rất lành mạnh. Loại cá này cung cấp nguồn đạm chất lượng nhưng lại có mức giá dễ tiếp cận hơn nhiều so với các loại thịt đắt đỏ.

Tại Việt Nam, cá trích là nguồn hải sản dồi dào được thiên nhiên ưu ái. Loại cá này phân bố dồi dào từ biển miền Trung (Nghệ An, Hà Tĩnh, Bình Thuận) đến miền Tây, Phú Quốc (Kiên Giang). Mùa cá từ tháng Chạp đến tháng 4 âm lịch, mỗi chuyến tàu ven bờ có thể trúng đậm 2 - 5 tấn cá tươi. Cá trích rời bến được đưa ngay đến các chợ dân sinh với giá siêu rẻ, chỉ 15.000 - 25.000đ/kg tại cảng và 35.000 - 60.000đ/kg tại chợ nội thành.

Thịt cá trích săn chắc, béo nhẹ và ngọt thanh. Tiêu thụ cá trích tươi vừa bừa cập bến là giải pháp dinh dưỡng hoàn hảo: cá giữ trọn đạm lành mạnh và chất béo có lợi mà không cần chất bảo quản, giúp bảo vệ sức khỏe cả gia đình với chi phí cực mềm.

Mẹo chế biến 4 món ngon và bổ dưỡng từ cá trích

Dù có khá nhiều xương dăm nhỏ khiến nhiều người e ngại khi sơ chế, nhưng thịt cá trích lại vô cùng săn chắc, béo nhẹ và thơm ngọt tự nhiên. Bạn có thể tham khảo 4 công thức nấu cá trích vừa ngon vừa bổ dưới đây:

- Cá trích kho đậm đà: Rửa sạch cá, ngâm nước muối giấm loãng 10 phút để khử tanh. Xếp cá kho cùng cà chua, dứa (thơm) hoặc dưa chua để axit tự nhiên giúp xương dăm rục mềm. Ướp cá với gừng, tỏi, tiêu rồi kho 2 lửa trên lửa nhỏ đến khi cạn nước, giúp thịt cá săn chắc và ăn được trọn vẹn cả phần xương giàu canxi.

Cá trích có rất nhiều cách chế biến ngon miệng (Ảnh minh họa)

- Gỏi cá trích tráng dừa giòn ngọt: Dùng phần thịt phi lê tươi ngon rút sạch xương, tái qua nước cốt chanh tươi rồi trộn cùng hành tây, dừa nạo sợi, đậu phụng rang và rau thơm. Cách làm này giúp giữ trọn vẹn lượng omega-3 tự nhiên không bị nhiệt phân hủy. Tuy nhiên cần lưu ý chọn nguồn cá tươi sạch để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Cá trích chiên giòn rụm chấm mắm tỏi: Khía nhẹ hai bên thân cá, lăn qua một lớp bột yến mạch mỏng rồi chiên trên lửa vừa đến khi da vàng giòn. Bột yến mạch giúp giữ lại phần mỡ cá tự nhiên giàu dưỡng chất, ăn kèm nước mắm tỏi ớt chua ngọt rất bắt vị.

- Cá trích nướng thanh nhẹ: Ướp cá sơ chế sạch cùng chút muối ớt, sả băm và dầu ăn trong 20 phút rồi nướng trên bếp than hồng. Phương pháp nướng giúp hạn chế dầu mỡ, giữ trọn độ ngọt tự nhiên của thịt cá. Lưu ý đừng nướng cháy sẽ hại sức khỏe.