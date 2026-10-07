Chuyên gia diệt chuột tiết lộ cách đơn giản để ngăn chuột vào nhà

“Mùa chuột” xâm nhập chính thức bắt đầu, và các chuyên gia kiểm soát sinh vật gây hại đã chia sẻ một lời khuyên quan trọng nhất để ngăn chúng vào nhà.

Tháng 10 đánh dấu thời điểm bắt đầu mùa cao điểm chuột xâm nhập vào nhà. Khi nhiệt độ giảm xuống và nguồn thức ăn ngoài tự nhiên dần khan hiếm, những loài vật gây hại này có xu hướng tìm cách xâm nhập vào nhà để tránh thời tiết lạnh giá.

Sau khi tận mắt phát hiện một con chuột trong bếp vào giữa đêm cách đây không lâu, một phóng viên tại Anh vừa sợ vừa khó chịu và quyết định hỏi một số chuyên gia kiểm soát sinh vật gây hại về cách hiệu quả nhất để ngăn chúng xuất hiện trong nhà.

Dấu hiệu nào cho thấy nhà có chuột?

Theo phóng viên Nicola Roy (tại Anh), trước khi bắt đầu xử lý, điều đầu tiên bạn cần làm là xác định liệu nhà mình có đang bị chuột xâm nhập hay không. Sophie Thorogood, Quản lý Đào tạo Kỹ thuật tại Pelsis (đơn vị cung cấp sản phẩm kiểm soát dịch hại), cho biết một số dấu hiệu điển hình cho thấy những vị khách không mong muốn này đã xuất hiện trong nhà gồm:

Đồ đạc, dây điện, thực phẩm, bao bì... có dấu hiệu bị gặm hoặc hư hỏng. Vật liệu làm tổ hoặc hang. Lông. Dấu vết di chuyển trong hoặc ngoài nhà. Tiếng động như tiếng di chuyển, cào hoặc gặm.

Bà giải thích: “Chuột thường đạt số lượng cao nhất vào mùa thu và mùa đông vì chúng muốn tận dụng các tòa nhà và nguồn thức ăn do con người cung cấp để tránh những điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Tuy nhiên, chúng vẫn xuất hiện quanh năm, trong đó hoạt động sinh sản thường tăng mạnh hơn vào mùa hè.”

Mùa đông, chuột hay tìm vào nhà để tránh điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Làm thế nào để ngăn chuột vào nhà?

Một lời khuyên liên tục được các chuyên gia nhắc đến là sử dụng một sản phẩm rất đơn giản, giá rẻ. Đó không phải bẫy hay mồi độc mà là bùi nhùi thép.

Daniel Steward, Giám đốc điều hành Shield Pest Control (công ty kiểm soát dịch hại), là một trong những chuyên gia khuyên các gia đình nên chuẩn bị sẵn bùi nhùi thép. Sản phẩm này có thể dễ dàng tìm thấy tại nhiều siêu thị hoặc cửa hàng đồ kim khí.

Ông cho biết: “Chuột có thể chui qua những lỗ nhỏ chỉ bằng một đồng xu, vì vậy không nên bỏ qua ngay cả những khe hở nhỏ nhất. Hãy thường xuyên kiểm tra xung quanh nhà để tìm các lối mở và bịt chúng bằng những phương pháp như sử dụng keo bọt nở, nẹp chắn khe dưới cửa hoặc nhét bùi nhùi thép hay lưới đồng vào các lỗ hổng.”

Bùi nhùi thép giúp bịt kín các khe hở nhỏ, tránh chuột xâm nhập.

“Hãy đảm bảo ngôi nhà của bạn được bịt kín đúng cách. Chuột có thể chui qua những khe hở nhỏ đến mức đáng ngạc nhiên, vì vậy hãy bịt tất cả các điểm chúng có thể xâm nhập, bao gồm khe quanh đường ống và khoảng trống bên dưới cửa.”

Chuột không chỉ gây khó chịu và mất vệ sinh mà còn có thể gây ra những hư hỏng nghiêm trọng cho ngôi nhà. Đây càng là lý do bạn cần cố gắng ngăn chúng xâm nhập ngay từ đầu.

Theo công ty kiểm soát động vật gây hại Pegasus Pest Solutions, chuột thực tế có xu hướng gặm dây cáp vì những sợi dây này thường được giấu phía sau tường hoặc dưới ván sàn, đúng những nơi chuột thích di chuyển.

Khi lớp vỏ dây bị gặm và phần lõi bên trong bị lộ ra, chúng có thể trở thành mối nguy hiểm nghiêm trọng, làm tăng nguy cơ cháy điện. Theo số liệu về các vụ cháy tại Anh, chuột là nguyên nhân gây ra hàng nghìn vụ cháy liên quan đến điện mỗi năm.

Chuyên gia còn khuyên dùng những cách nào?

Mặc dù len thép liên tục xuất hiện trong các khuyến nghị của chuyên gia, đây không phải biện pháp duy nhất. Một số chuyên gia cũng đánh giá cao tác dụng của mùi hương, trong đó có một số loại mùi tự nhiên được cho là có khả năng xua đuổi chuột khá hiệu quả.

Luke Newnes, chuyên gia làm vườn tại Hillarys, khuyên mọi người thử một số loại tinh dầu nhất định.

Ông nói: “Mùi hương mạnh là một biện pháp xua đuổi rất hiệu quả và hoàn toàn tự nhiên. Tinh dầu bạc hà là lựa chọn tôi thường dùng: Tôi ngâm các miếng bông trong tinh dầu rồi đặt chúng gần cửa ra vào, nhà kho hoặc bất kỳ nơi nào từng phát hiện phân chuột hay dấu vết gặm nhấm. Chuột thực sự không thích mùi menthol mạnh này. Tinh dầu đinh hương và tinh dầu khuynh diệp cũng có tác dụng tương tự, đồng thời đều có giá khá rẻ.”

Bên cạnh đó, giữ cho nhà cửa sạch sẽ, gọn gàng cũng là điều đặc biệt quan trọng. Tuyệt đối không để thức ăn thừa hoặc thực phẩm ở bên ngoài mà không được che đậy.