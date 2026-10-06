5 loại cây nên trồng ngay trong tháng 10 trước khi mùa đông đến

Tháng 10 là thời điểm lý tưởng để xuống giống nhiều loại cây, giúp khu vườn sẵn sàng cho mùa xuân năm sau.

Tháng 10 là một trong những khoảng thời gian thuận lợi cuối cùng trong năm để làm vườn. Đây là lúc có thể trồng củ hoa mùa xuân, rau vụ lạnh và cây lâu năm chịu rét. Đất vẫn đủ ấm để rễ phát triển, trong khi không khí đã mát hơn, giúp cây thích nghi mà không phải chịu áp lực từ nắng nóng.

Với người làm vườn, trồng cây vào thời điểm này cũng đồng nghĩa với việc chuẩn bị sẵn nền tảng để khu vườn nhanh chóng hồi sinh khi mùa xuân đến. Theo tạp chí Mỹ Homes and Gardens, dưới đây là những loại cây thích hợp để trồng trong tháng 10, người làm vườn có thể tham khảo và quyết định dựa trên tình hình thực tế khu vườn của mình.

Củ hoa mùa xuân

Hoa tulip, thủy tiên, hoa allium và dạ lan hương đều là những lựa chọn phù hợp để trồng vào mùa thu. Phần lớn các loại củ này cần trải qua một giai đoạn lạnh để hình thành hoa, đồng thời tận dụng hơi ấm còn lại trong đất vào mùa thu để bắt đầu phát triển rễ.

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Thay vì trồng thành những hàng thẳng tắp, có thể trồng củ thành từng cụm tự nhiên để khu vườn trông sinh động hơn. Đào hố có độ sâu khoảng 2–3 lần chiều cao của củ, đặt đầu nhọn hướng lên trên và chọn khu vực đất thoát nước tốt.

Rau vụ lạnh

Tháng 10 không phải lúc để trồng lại cà chua, nhưng lại rất thích hợp cho nhiều loại rau ưa khí hậu mát như tỏi, rau bina, rocket, cải xoăn, xà lách, củ cải đỏ, đậu Hà Lan và đậu răng ngựa.

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Mọi người có thể gieo trực tiếp rau ăn lá, củ cải đỏ, rau bina và cà rốt ngoài trời. Tỏi có thể được trồng từ tháng 10 đến tháng 11 miễn là đất chưa quá lạnh.

Ở vùng lạnh hơn, nên tập trung vào những loại rau sinh trưởng nhanh và có biện pháp che chắn, chẳng hạn gieo rau bina hoặc xà lách trong lồng kính. Đậu Hà Lan và đậu răng ngựa thích hợp hơn với những nơi có mùa đông tương đối ôn hòa và đất thoát nước tốt.

Cây lâu năm chịu rét

Mùa thu là một trong những thời điểm tốt nhất để trồng các loại cây lâu năm chịu rét như mẫu đơn, cúc tím Echinacea, hoa thạch thảo, sen đá sedum và các loại cỏ cảnh.

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Khi trồng, nên chọn cây khỏe, tưới đẫm bầu rễ trước khi xuống đất và nhẹ nhàng gỡ những phần rễ bị cuộn. Đặt phần cổ cây ở độ sâu tương đương với khi cây còn trong chậu, sau đó tưới nước kỹ và phủ một lớp mùn quanh gốc.

Cây thân gỗ và cây bụi

Tháng 10 cũng rất thích hợp để trồng các loại cây thân gỗ và cây bụi rụng lá như phong, tử đinh hương, cẩm tú cầu… Tất cả đều có thể bén rễ trong khi lá cây bắt đầu tàn dần vào cuối năm.

Ảnh: Master Class

Sau khi trồng, tưới nước thật kỹ và phủ một vòng mùn rộng quanh gốc để giữ ẩm, đồng thời hạn chế sự thay đổi nhiệt độ của đất. Không nên bón phân ngay lúc mới trồng vì điều này có thể kích thích cây phát triển phần thân, lá non vào thời điểm mùa đông đang đến gần.

Các loại hoa chịu rét

Một số loài hoa một năm và hai năm lại thích hợp với việc trải qua mùa đông ngay trong đất. Đậu thơm, hoa phi yến, cúc kim tiền, mao địa hoàng có thể được gieo vào mùa thu ở những vùng khí hậu phù hợp.

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Hạt giống sẽ được làm mềm trong mùa lạnh, trong khi nhiệt độ thấp giúp phá vỡ trạng thái ngủ của hạt. Khi mùa xuân đến, chúng có thể nhanh chóng nảy mầm và phát triển.

Tháng 10 là thời điểm thích hợp để người làm vườn chuẩn bị trước cho mùa xuân. Hãy tranh thủ trồng cây, tưới nước đầy đủ trong giai đoạn cây bén rễ và ghi chú vị trí từng loại cây trước khi mùa đông khiến mọi thứ trở nên khó nhớ. Đến mùa xuân, bạn có thể sẽ bất ngờ khi thấy khu vườn của mình đã âm thầm chuẩn bị cho một mùa sinh trưởng mới từ nhiều tháng trước.