Chuyên gia cảnh báo: 5 VIỆC hay làm buổi sáng có thể “phá hủy” thận âm thầm, nhiều người Việt không biết nên vô tình mắc phải

Sau một đêm dài nghỉ ngơi, nhiều thói quen buổi sáng tưởng chừng vô hại lại có thể âm thầm gây áp lực lên thận mà không ít người không hay biết.

Thận là một trong những cơ quan quan trọng nhất của cơ thể, đảm nhận nhiệm vụ lọc máu, đào thải chất thải và duy trì cân bằng nước, điện giải. Tuy nhiên, theo các chuyên gia tiết niệu, nhiều thói quen tưởng chừng vô hại vào buổi sáng lại có thể khiến thận phải làm việc quá sức trong thời gian dài, từ đó làm tăng nguy cơ tổn thương chức năng thận.

Chia sẻ trên Hindustan Times, bác sĩ chuyên khoa tiết niệu Venkatsubramaniam cho biết có ít nhất 5 thói quen phổ biến mà nhiều người duy trì mỗi sáng nhưng không nhận ra rằng chúng có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe thận.

1. Thức dậy nhưng không uống nước

Sau khoảng 6-8 giờ ngủ, cơ thể rơi vào trạng thái thiếu nước nhẹ do không được bổ sung chất lỏng trong suốt đêm. Trong khi đó, thận vẫn liên tục hoạt động để lọc máu và loại bỏ các chất cặn bã.

Suy thận đến từ những thói quen nhỏ mà nhiều người không chú ý

Nhiều người có thói quen thức dậy là uống ngay cà phê, trà hoặc bắt đầu công việc mà quên bổ sung nước lọc. Theo các chuyên gia, điều này có thể khiến cơ thể kéo dài tình trạng thiếu nước, làm giảm hiệu quả lọc của thận và gia tăng áp lực lên cơ quan này.

Một cốc nước ngay sau khi thức dậy không chỉ giúp bù nước mà còn hỗ trợ quá trình trao đổi chất, thúc đẩy tuần hoàn máu và tạo điều kiện thuận lợi để thận hoạt động hiệu quả hơn trong ngày.

2. Nhịn tiểu sau khi ngủ dậy

Không ít người có thói quen nằm lướt điện thoại, xem tin tức hoặc tranh thủ làm việc ngay sau khi thức dậy mà trì hoãn việc đi vệ sinh.

Theo bác sĩ Venkatsubramaniam, đây là một thói quen không nên duy trì. Sau nhiều giờ tích trữ nước tiểu trong bàng quang khi ngủ, cơ thể cần được giải phóng lượng chất thải đã tích tụ. Việc tiếp tục nhịn tiểu có thể làm tăng áp lực lên bàng quang và hệ tiết niệu.

Về lâu dài, tình trạng này có thể làm tăng nguy cơ nhiễm trùng đường tiết niệu hoặc gây ra các vấn đề liên quan đến chức năng bài tiết. Các chuyên gia khuyến nghị nên đi tiểu khi cơ thể phát tín hiệu, đặc biệt là vào buổi sáng sau khi thức dậy.

3. Uống thuốc giảm đau khi bụng còn đói

Đau đầu, đau cơ hoặc đau nhức xương khớp vào buổi sáng là tình trạng khá phổ biến ở nhiều người. Để giảm khó chịu, không ít người lựa chọn uống thuốc giảm đau ngay khi vừa ngủ dậy.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia y tế, việc sử dụng thuốc giảm đau thường xuyên, đặc biệt là khi bụng đói, có thể gây ảnh hưởng không nhỏ đến thận.

Một số loại thuốc giảm đau thuộc nhóm chống viêm không steroid (NSAIDs) có thể làm giảm lưu lượng máu đến thận nếu lạm dụng hoặc sử dụng không đúng cách. Nguy cơ càng tăng lên ở những người có bệnh nền về thận, huyết áp hoặc tiểu đường.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân không nên tự ý dùng thuốc kéo dài và cần tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ hoặc dược sĩ để hạn chế rủi ro cho sức khỏe.

4. Tập thể dục nhưng quên bù nước

Tập thể dục buổi sáng là thói quen được nhiều người duy trì nhằm nâng cao sức khỏe và kiểm soát cân nặng. Tuy nhiên, một sai lầm phổ biến là chỉ tập trung vào việc vận động mà quên bổ sung nước sau khi cơ thể đổ mồ hôi.

Khi vận động, lượng nước mất đi qua mồ hôi có thể khá lớn, đặc biệt trong điều kiện thời tiết nóng hoặc tập luyện cường độ cao. Nếu không được bù đắp kịp thời, cơ thể sẽ rơi vào trạng thái thiếu nước.

Điều này khiến thận phải hoạt động trong điều kiện kém thuận lợi hơn, làm giảm khả năng lọc chất thải và điều hòa các chất điện giải. Trong trường hợp kéo dài, tình trạng mất nước lặp đi lặp lại có thể làm gia tăng nguy cơ hình thành sỏi thận.

Các chuyên gia cho rằng việc bổ sung nước sau khi tập là bước quan trọng không kém quá trình vận động, giúp cơ thể phục hồi nhanh hơn và bảo vệ chức năng thận.

5. Bỏ bữa sáng vì quá bận rộn

Bữa sáng từ lâu được xem là bữa ăn quan trọng giúp cơ thể nạp năng lượng sau một đêm dài. Tuy nhiên, áp lực công việc và nhịp sống bận rộn khiến nhiều người thường xuyên bỏ qua bữa ăn này.

Theo bác sĩ Venkatsubramaniam, việc nhịn ăn sáng có thể khiến nhiều người dễ tìm đến các món ăn nhanh hoặc đồ ăn vặt vào giữa buổi. Đây thường là những thực phẩm chứa hàm lượng muối và natri cao.

Tiêu thụ quá nhiều natri trong thời gian dài là một trong những yếu tố làm tăng huyết áp và gây áp lực lên thận. Khi phải xử lý lượng muối lớn liên tục, chức năng lọc của thận có thể bị ảnh hưởng.

Một bữa sáng cân bằng với protein, chất xơ và các dưỡng chất cần thiết không chỉ giúp duy trì năng lượng mà còn góp phần bảo vệ sức khỏe tim mạch và hệ tiết niệu.

Trong bối cảnh bệnh thận đang ngày càng trẻ hóa và gia tăng trên toàn cầu, việc điều chỉnh những thói quen sinh hoạt hằng ngày được xem là một trong những biện pháp phòng ngừa hiệu quả và ít tốn kém nhất.

Nguồn: Hindustantimes