Chữa táo bón hiệu quả với những loại quả dễ tìm

Do đó, bạn cần chữa táo bón kịp thời bằng những loại thuốc có sẵn ngoài tiệm hay bằng những phương pháp hết sức đơn giản như sử dụng các loại quả.

Rõ ràng là so với việc dùng thuốc thì việc sử dụng các loại quả để điều trị táo bón đang là phương pháp được rất nhiều người sử dụng bởi tính an toàn của chúng. Bên cạnh đó, phương pháp này cũng cho thấy ưu điểm vượt trội so với sử dụng thuốc bởi có rất nhiều loại quả được nhiều người yêu thích có thể giúp chữa trị táo bón rất nhanh chóng.

1. Chữa táo bón bằng chuối

Chuối là một trong những loại thực phẩm được sử dụng nhiều nhất để chữa táo bón. Trong chuối có rất nhiều chất xơ nên rất tốt cho hệ tiêu hóa của con người. Tuy nhiên, chỉ chuối chín mới có tác dụng nên muốn điều trị táo bón hãy chắc chắn rằng bạn sẽ ăn chuối chín thay vì chuối xanh nhé.

2. Chữa táo bón với táo

Táo là một trong những loại quả chứa rất nhiều khoáng chất và vitamin nên cực kỳ tốt cho sức khỏe. Đó là

điều tất cả chúng ta đều biết rõ nhưng không phải ai cũng biết táo cũng có công dụng chữa táo bón nữa. Trong táo chứa nhiều pectin giúp trung hòa các loại khuẩn đường ruột, giúp điều hòa các hoạt động của dạ dày và ngăn ngừa bệnh táo bón.

3. Chữa táo bón cùng cà chua

Bạn có biết cà chua cũng là một “thần dược” trong việc chữa táo bón? Chúng ta đều biết cà chua rất tốt cho sức khỏe bởi số lượng vitamin và khoáng chất chúng có là vô cùng phong phú. Bên cạnh đó, cà chua còn được sử dụng rất nhiều với mục đích làm đẹp. Chữa táo bón cũng là một trong những công dụng đặc biệt của loại quả này.

4. Dùng bơ để chữa trị táo bón

Rất nhiều người trong chúng ta không ưa thích quả bơ vì nếu không khéo lựa chọn bơ sẽ bị đắng. Mặc dù vậy thì việc chữa táo bón với bơ vẫn được nhiều người lựa chọn bởi hàm lượng chất xơ trong bơ rất cao, giúp hệ tiêu hóa của bạn làm việc tốt hơn.

5. Sử dụng quả lê để chữa táo bón

Không chỉ chứa hàm lượng chất xơ cao mà bên trong quả lê chứa rất nhiều nước. Chính vì vậy mà lê chính là một trong những loại quả được mọi người mách nhau sử dụng để chữa táo bón nhiều nhất.

Bên cạnh những loại quả kể trên, còn rất nhiều loại quả khác có thể giúp bạn chữa táo bón hiệu quả như đu đủ, việt quất, sung, hồng, quả óc chó,... Mặc dù có thể chữa bệnh táo bón dễ dàng nhưng việc phòng tránh bệnh táo bón cũng hết sức quan trọng. Bạn cần tạo cho mình một chế độ ăn uống lành mạnh với nhiều loại rau củ quả và tránh những loại nước như nước ngọt có ga, bia, rượu,... cùng việc tập thể dục thường xuyên nhằm đảm bảo cơ thể mình luôn khỏe mạnh nhé.