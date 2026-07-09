HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Chủ xe BYD Han: Phải biết chủ động sạc khi chơi xe điện Trung Quốc tại Việt Nam

Vĩnh Phúc
|

Sẵn sàng chia tay chiếc Volvo XC90 trị giá 5 tỷ đồng để trải nghiệm sedan điện Trung Quốc, chủ xe BYD Han mang đến góc nhìn khiến nhiều người cảm thấy bất ngờ.

Thị trường ô tô điện Việt Nam đang chứng kiến sự dịch chuyển mạnh mẽ với vô vàn lựa chọn mới vô cùng đa dạng. Bên cạnh những cái tên đã quá quen thuộc, các thương hiệu đến từ Trung Quốc như BYD, Geely hay Omoda & Jaecoo cũng đang trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý.

Chủ xe BYD Han: Phải biết chủ động sạc khi chơi xe điện Trung Quốc tại Việt Nam - Ảnh 1.

BYD Han là mẫu xe đắt giá nhất của BYD Việt Nam. Ảnh: BYD Miền Nam

Anh Nguyễn Văn Khánh (sống tại Hà Nội) là một trong số ít người dùng lựa chọn sở hữu một chiếc xe điện thuộc thương hiệu Trung Quốc. Tuy nhiên, điểm đặc biệt của anh Khánh đến từ việc sẵn sàng gác lại chiếc SUV hạng sang Volvo XC90 trị giá 5 tỷ đồng để mang về chiếc sedan BYD Han. Đáng ngạc nhiên hơn, sự thay đổi táo bạo này lại xuất phát từ một quyết định chớp nhoáng ngay sau buổi lái thử đầu tiên.

Sau hơn một năm rưỡi cầm lái với gần 20.000 km lăn bánh, anh Khánh mang đến những góc nhìn trần trụi về cả hai mảng sáng tối. Một mặt là sự thỏa mãn tột độ với tiện ích công nghệ. Mặt khác, đó là bài toán hóc búa về hạ tầng trạm sạc công cộng và những giới hạn khi phải xoay sở trong đô thị đông đúc. Chủ xe đã buộc phải thay đổi thói quen sinh hoạt và rèn luyện tư duy chủ động để có thể tận hưởng trọn vẹn mẫu xe điện này.

Chủ xe BYD Han: Phải biết chủ động sạc khi chơi xe điện Trung Quốc tại Việt Nam - Ảnh 2.

Anh Nguyễn Văn Khánh và chiếc BYD Han đi được gần 20.000 km. Ảnh: NVCC

Bên cạnh đó, chất lượng dịch vụ bảo dưỡng và những pha xử lý sự cố thực tế từ đại lý BYD cũng được tiết lộ một cách chi tiết. Những lời khuyên mang tính thực chiến cao từ anh chắc chắn sẽ là cẩm nang giá trị cho những ai đang nhắm tới hệ sinh thái xe điện mới mẻ này.

Những chia sẻ chân thực, thẳng thắn và không hề tô vẽ từ một người dùng công nghệ vô cùng đam mê trải nghiệm về một chiếc xe điện Trung Quốc sẽ được phơi bày chi tiết ở video bên dưới.


Chương trình Trên Ghế được phối hợp thực hiện bởi Đài Phát thanh và Truyền Hình TP Hồ Chí Minh & Công ty Cổ Phần VCCorp; đơn vị hợp tác thực hiện AutoPro; đơn vị khai thác thương mại AdWheel.

Chương trình được phát sóng trên HTV9 lúc 18h10 từ thứ 3 và thứ 5 hàng tuần.

Chủ xe BYD Han: Phải biết chủ động sạc khi chơi xe điện Trung Quốc tại Việt Nam - Ảnh 3.
Xe máy điện đầu tiên của Honda tại Việt Nam đang giảm gần nửa giá
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Trung Quốc

BYD

Geely

VCCorp

Volvo

HTV9

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
Làm việc tự do được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, nhận lương hưu như bình thường

Làm việc tự do được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, nhận lương hưu như bình thường

01:04
Bộ Công an thông tin nóng về vụ người đàn ông bị bắn 5 phát vào đầu, tử vong tại chỗ

Bộ Công an thông tin nóng về vụ người đàn ông bị bắn 5 phát vào đầu, tử vong tại chỗ

01:20
Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

01:33
Giữ khẩn cấp thầy giáo để tránh tẩu tán tài liệu, xoá dấu vết vụ 154 điểm 10 toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang?

Giữ khẩn cấp thầy giáo để tránh tẩu tán tài liệu, xoá dấu vết vụ 154 điểm 10 toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang?

01:31
Hà Nội vừa thông qua nghị quyết ưu tiên về nhà ở cho người thuộc diện thu hồi đất

Hà Nội vừa thông qua nghị quyết ưu tiên về nhà ở cho người thuộc diện thu hồi đất

01:13
Nghỉ hưu sớm 5 năm không bị giảm tỷ lệ hưởng lương hưu: Điều kiện thực tế là gì?

Nghỉ hưu sớm 5 năm không bị giảm tỷ lệ hưởng lương hưu: Điều kiện thực tế là gì?

01:03
Nếu về Việt Nam, xe tay ga cốp nhỉnh hơn Lead, đầy bình đi hơn 400 km sẽ cạnh tranh Vision và FreeGo

Nếu về Việt Nam, xe tay ga cốp nhỉnh hơn Lead, đầy bình đi hơn 400 km sẽ cạnh tranh Vision và FreeGo

01:38
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại