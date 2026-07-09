Chủ xe BYD Han: Phải biết chủ động sạc khi chơi xe điện Trung Quốc tại Việt Nam

Sẵn sàng chia tay chiếc Volvo XC90 trị giá 5 tỷ đồng để trải nghiệm sedan điện Trung Quốc, chủ xe BYD Han mang đến góc nhìn khiến nhiều người cảm thấy bất ngờ.

Thị trường ô tô điện Việt Nam đang chứng kiến sự dịch chuyển mạnh mẽ với vô vàn lựa chọn mới vô cùng đa dạng. Bên cạnh những cái tên đã quá quen thuộc, các thương hiệu đến từ Trung Quốc như BYD, Geely hay Omoda & Jaecoo cũng đang trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý.

BYD Han là mẫu xe đắt giá nhất của BYD Việt Nam. Ảnh: BYD Miền Nam

Anh Nguyễn Văn Khánh (sống tại Hà Nội) là một trong số ít người dùng lựa chọn sở hữu một chiếc xe điện thuộc thương hiệu Trung Quốc. Tuy nhiên, điểm đặc biệt của anh Khánh đến từ việc sẵn sàng gác lại chiếc SUV hạng sang Volvo XC90 trị giá 5 tỷ đồng để mang về chiếc sedan BYD Han. Đáng ngạc nhiên hơn, sự thay đổi táo bạo này lại xuất phát từ một quyết định chớp nhoáng ngay sau buổi lái thử đầu tiên.

Sau hơn một năm rưỡi cầm lái với gần 20.000 km lăn bánh, anh Khánh mang đến những góc nhìn trần trụi về cả hai mảng sáng tối. Một mặt là sự thỏa mãn tột độ với tiện ích công nghệ. Mặt khác, đó là bài toán hóc búa về hạ tầng trạm sạc công cộng và những giới hạn khi phải xoay sở trong đô thị đông đúc. Chủ xe đã buộc phải thay đổi thói quen sinh hoạt và rèn luyện tư duy chủ động để có thể tận hưởng trọn vẹn mẫu xe điện này.

Anh Nguyễn Văn Khánh và chiếc BYD Han đi được gần 20.000 km. Ảnh: NVCC

Bên cạnh đó, chất lượng dịch vụ bảo dưỡng và những pha xử lý sự cố thực tế từ đại lý BYD cũng được tiết lộ một cách chi tiết. Những lời khuyên mang tính thực chiến cao từ anh chắc chắn sẽ là cẩm nang giá trị cho những ai đang nhắm tới hệ sinh thái xe điện mới mẻ này.

Những chia sẻ chân thực, thẳng thắn và không hề tô vẽ từ một người dùng công nghệ vô cùng đam mê trải nghiệm về một chiếc xe điện Trung Quốc sẽ được phơi bày chi tiết ở video bên dưới.



