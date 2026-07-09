Xe máy điện đầu tiên của Honda tại Việt Nam đang giảm gần nửa giá

Honda vừa tung chương trình ưu đãi tiền mặt lớn dành cho mẫu xe máy điện ICON e:, đưa giá bán thực tế xuống chỉ còn từ 15,52 triệu đồng, giảm gần một nửa so với mức niêm yết khi ra mắt.

Xe máy điện Honda ICON e: giảm giá.

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