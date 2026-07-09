Xe máy điện Honda ICON e: giảm giá.
Xe máy điện đầu tiên của Honda tại Việt Nam đang giảm gần nửa giá
Văn Chế |
Honda vừa tung chương trình ưu đãi tiền mặt lớn dành cho mẫu xe máy điện ICON e:, đưa giá bán thực tế xuống chỉ còn từ 15,52 triệu đồng, giảm gần một nửa so với mức niêm yết khi ra mắt.
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Theo Đời sống pháp luật Copy link
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