Chủ căn nhà 283m² từ chối hơn 7 tỷ đồng tiền đền bù, kiên quyết không di dời còn tuyên bố: “Phải trả hơn 22 tỷ mới xứng đáng”

Một hộ dân kiên quyết không chấp nhận phương án giải tỏa đã khiến tuyến đường huyết mạch nối khu vực phía Bắc Bắc Kinh, Trung Quốc, bị đình trệ suốt nhiều năm.

Vào năm 2009, khoảng 4 năm sau khi chính quyền Bắc Kinh, Trung Quốc, công bố kế hoạch xây dựng đường Lâm Thúy nối đường Vành đai 5 với phố Bắc Hồi Long Quan, người dân phía Bắc thành phố vẫn chưa thể sử dụng tuyến đường này như kỳ vọng.

Theo quy hoạch, đây là tuyến đường dài khoảng 7,6 km, được thiết kế theo tiêu chuẩn đường trục chính đô thị với tốc độ tối đa 60 km/h. Sau khi hoàn thành, tuyến đường được kỳ vọng sẽ san sẻ khoảng 40% lưu lượng phương tiện trên cao tốc Bát Đạt Lĩnh - một trong những tuyến đường thường xuyên ùn tắc nghiêm trọng tại Bắc Kinh.

Tuy nhiên, dự án bị đình trệ chỉ vì 1 căn nhà nằm đúng trên tim đường. Sự việc được dư luận xứ Trung chú ý đến sau khi chính quyền quận Hải Điến trả lời kiến nghị của người dân về sự chậm trễ của dự án.

Chủ nhà kiên quyết bám trụ vì không được đền bù thỏa đáng

Chủ căn nhà nói trên là ông Từ Cảnh Minh, 51 tuổi, sống tại làng Hắc Tuyền. Ngôi nhà rộng gần 283 m2 của gia đình ông nằm chính xác trên phạm vi giải phóng mặt bằng của dự án.

Theo chính quyền quận Hải Điến, đơn vị thực hiện giải tỏa đã đưa ra phương án bồi thường cho căn nhà của ông Từ tổng cộng 1,8 triệu NDT (hơn 7 tỷ đồng). Tuy nhiên, gia đình ông Từ không chấp nhận. Thay vào đó, họ cho rằng mức bồi thường phải là 5,8 triệu NDT (hơn 22 tỷ đồng) thì mới xứng đáng.

Đồng thời, gia đình cũng đề nghị được mua ưu đãi một căn hộ 3 phòng ngủ tại làng Hắc Tuyền và không chấp nhận căn hộ ở tầng 6. Họ khẳng định sẽ không tiếp tục đàm phán nếu những điều kiện này không được đáp ứng.

Tuy nhiên, chính quyền quận Hải Điến từ chối yêu cầu trên, cho rằng nếu chấp nhận các điều kiện mà gia đình đưa ra sẽ thiếu công bằng đối với hàng trăm hộ dân đã chấp hành phương án giải tỏa theo đúng chính sách trước đó.

Trái ngược với thông tin từ phía chính quyền quận, bà Tống Bỉnh Hân - vợ ông Từ và cũng là người đại diện đàm phán cho rằng gia đình chưa từng yêu cầu ngay từ đầu mức bồi thường 5,8 triệu NDT.

Theo bà, quá trình thương lượng bắt đầu từ năm 2006. Ban đầu, đơn vị giải tỏa đưa ra mức bồi thường khoảng 1,07 triệu NDT (hơn 4,1 tỷ đồng), tính theo đơn giá hơn 5.400 NDT/m2 nhưng lại không tính diện tích của một căn nhà phụ. Sau nhiều lần khiếu nại, mức bồi thường được nâng thêm khoảng 100.000 NDT (hơn 388 triệu đồng).

Khi phần lớn hộ dân trong làng đã chuyển đi, đơn vị giải tỏa tiếp tục nâng mức bồi thường lên 1,45 triệu NDT (hơn 5,6 tỷ đồng). Bà Tống cho biết khi đó gia đình bà chỉ đề nghị tăng thêm 50.000 NDT (hơn 194 triệu đồng) là sẽ đồng ý di dời nhưng không được chấp thuận.

Theo bà Tống, giá nhà tại Bắc Kinh liên tục tăng khiến số tiền bồi thường không đủ để gia đình mua nơi ở mới.

"Nếu phải chuyển đi, mức bồi thường phải tương đương khoảng 20.000 NDT/m2 thì mới đủ mua nhà", bà nói.

Người phụ nữ này cũng cho biết trong những cuộc thương lượng ban đầu, ngoài tiền bồi thường, mỗi thành viên trong gia đình còn được hứa bố trí thêm 35m2 nhà ở tái định cư. Tuy nhiên, chính sách này về sau không còn được áp dụng, buộc gia đình phải nâng yêu cầu bồi thường.

Suốt hơn 2 năm, căn nhà của gia đình ông Từ là công trình duy nhất nằm giữa tuyến đường Lâm Thúy đang thi công. Dù hai đầu tuyến đã được hoàn thiện, đoạn giữa vẫn bị "đứt gãy" bởi ngôi nhà, hàng rào công trường và các đống đất lớn, khiến phương tiện không thể lưu thông.

Bất chấp xung quanh luôn ồn ào tiếng máy móc và vật liệu xây dựng ngổn ngang, gia đình ông Từ vẫn tiếp tục sinh sống tại đây. Theo một cư dân khu Thiên Thông Uyển, nếu tuyến đường được thông xe, quãng đường đến khu Tiểu Doanh chỉ mất khoảng 5 phút, nhưng vì phải đi đường vòng qua cao tốc Bát Đạt Lĩnh hoặc các tuyến đường làng, thời gian di chuyển thường kéo dài thêm gần 20 phút, đặc biệt vào giờ cao điểm.

Cái kết sau gần 4 năm không tìm được tiếng nói chung

Đại diện Công ty Hairongda - đơn vị phụ trách giải phóng mặt bằng - cho biết mức bồi thường mà gia đình ông Từ yêu cầu đã vượt quá 3 lần tiêu chuẩn hiện hành nên doanh nghiệp không thể đáp ứng.

Theo đơn vị này, toàn bộ dự án đã hoàn tất giải tỏa từ cuối năm 2006, chỉ còn duy nhất hộ gia đình ông Từ chưa bàn giao mặt bằng. Đại diện chủ đầu tư cho biết nếu gia đình ông Từ tiếp tục từ chối di dời, đơn vị sẽ cân nhắc nộp hồ sơ đề nghị cưỡng chế theo quy định của pháp luật Trung Quốc.

Về phía gia đình, bà Tống thừa nhận nhiều năm qua họ bị dư luận chỉ trích và quen với việc bị gọi là "nhà đinh". Tuy nhiên, bà khẳng định nếu không đạt được thỏa thuận phù hợp thì gia đình cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục ở lại.

Sau gần 4 năm giằng co, đến ngày 17/12/2010, gia đình ông Từ Cảnh Minh cuối cùng đã chấp nhận bàn giao mặt bằng. Rạng sáng hôm sau, căn nhà "đinh" rộng gần 283 m² nằm giữa tuyến đường Lâm Thúy được tháo dỡ hoàn toàn, mở đường để chủ đầu tư hoàn thiện đoạn tuyến còn dang dở và chuẩn bị thông xe.

Dù ông Từ xác nhận đã nhận được tiền bồi thường trước khi di dời, cả gia đình và chính quyền quận Hải Điến đều không tiết lộ số tiền cuối cùng. Cho đến nay, mức đền bù thực tế trong vụ việc này vẫn là một ẩn số.

(Theo Sohu)