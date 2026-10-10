Chồng hiến thận cứu vợ, cha nhường một phần cơ thể cho con

Hai ca ghép thận đặc biệt này vừa được Bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ thực hiện thành công, một người chồng và một người cha tại Cần Thơ đã quyết định hiến đi một phần cơ thể để cứu người thân.

Ngày 10/10, Bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ cho biết, vừa thực hiện thành công liên tiếp 2 ca phẫu thuật ghép thận từ người hiến là người thân trong gia đình.

Với bà Lê Thị Thu B. (54 tuổi, quê xã Cờ Đỏ, TP. Cần Thơ), suốt 8 năm qua, cuộc sống của gần như gắn liền với chiếc máy lọc máu tại bệnh viện, do suy thận mạn giai đoạn cuối, kèm theo tiền sử tăng huyết áp và bệnh tim thiếu máu cục bộ.

Ê kíp đang tiến hành lấy - ghép thận cho bệnh nhân.

Chứng kiến vợ ngày đêm héo mòn vì bệnh tật, ông Nguyễn Văn Út T. (chồng bà Thu B.) đã quyết định hiến một quả thận của mình để cứu vợ.

Ngày ông Út T. nhận được thông báo từ Bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ về thận của mình phù hợp để ghép cho vợ, niềm vui vỡ òa trong gia đình nhỏ.

Ngay sau đó, vợ chồng ông Út T., bà Thu B. được đặt lịch và tiến hành mổ lấy thận từ ông T. ghép cho bà B.

Cùng ngày, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ cũng tiến hành ca phẫu thuật lấy và ghép thận từ người cha cho con trai.

Suốt 4 năm qua, anh Phạm Văn T. (31 tuổi, ngụ phường Thốt Nốt, TP. Cần Thơ) đã phải chịu đựng những cơn đau từ căn bệnh suy thận mạn giai đoạn cuối, ròng rã lọc màng bụng chu kỳ suốt 4 năm nay.

Để cứu con trai, ông Phạm Văn B. (54 tuổi, cha ruột anh T.) quyết định hiến 1 quả thận của mình để ghép cho con.

Tuy nhiên, để anh T. vượt qua tâm lý, cả người cha, người thân và các bác sĩ phải mất rất nhiều thời gian, tâm sức để thuyết phục, anh T. mới chấp nhận phần thân thể mà người cha già nhường lại để tiếp tục sống khỏe mạnh.

Với sự đồng hành của các chuyên gia ghép tạng tới từ Bệnh viện Trung ương Huế, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ đã tiến hành đồng thời 2 ca ghép thận từ người thân hiến kể trên.

Sau nhiều giờ căng thẳng, hai ca phẫu thuật đã diễn ra thành công.

Hiện, sức khỏe của cả 4 người (2 người hiến và 2 người nhận) đều hồi phục tốt, các chỉ số đều dần ổn định và tiếp tục nằm viện theo dõi.

Bác sĩ tiến hành lấy - ghép thận tại Bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ.

BSCKII. Lý Hồng Khiêm – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ cho biết, với 2 ca ghép thận vừa thực hiện thành công, tới nay bệnh viện đã trực tiếp thực hiện thành công 3 ca ghép thận. Bệnh viện từng bước làm chủ kỹ thuật ghép tạng sau giai đoạn nhận chuyển giao từ Bệnh viện Trung ương Huế.

"Chúng tôi đang tiếp tục đầu tư, nâng cấp trang thiết bị, vật tư y tế để tiến tới triển khai thêm nhiều ca ghép thận. Từ đó làm chủ kỹ thuật, giúp các bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối tại Cần Thơ và cả vùng Đồng bằng sông cửu Long có cơ hội tiếp cận kỹ thuật cao ngay gần nhà. Giúp giảm bớt gánh nặng chi phí và thời gian đi lại điều trị ở bệnh viện nơi khác" bác sĩ Khiêm chia sẻ.

Bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ là bệnh viện thứ 2 trong khu vực Đồng bằng sông cửu Long thực hiện thành công và từng bước làm chủ kỹ thuật ghép thận, bên cạnh Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ (thực hiện từ năm 2024, với sự chuyển giao từ Bệnh viện Chợ Rẫy).