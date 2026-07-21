CHOÁNG NGỢP: Trường THCS công lập mới xây này quá đẹp và hoành tráng, thiết kế như một chiếc du thuyền hạng sang!

"Đây là trường công lập thật à? Mừng cho các con quá, càng ngày càng nhiều ngôi trường mới to đẹp" - một phụ huynh để lại bình luận.

Mới đây, trên nhiều diễn đàn giáo dục, những hình ảnh về một ngôi trường THCS công lập mới toanh, có thiết kế vô cùng hiện đại, độc đáo đã nhận về lượt like khổng lồ từ các bậc phụ huynh. Qua loạt ảnh được chia sẻ, ggôi trường hiện lên với dáng vẻ vô cùng ấn tượng, tựa như một chiếc du thuyền khổng lồ đang rẽ sóng vươn mình giữa không gian xanh, rộng bát ngát xung quanh.

Điểm nhấn kiến trúc nằm ở những dải ban công màu trắng uốn lượn mềm mại, bo tròn tinh tế ở các góc, gợi liên tưởng đến những tầng boong ngắm cảnh sang trọng. Cấu trúc các khối nhà được thiết kế giật cấp dạng bậc thang, thu hẹp dần khi lên cao để nhường chỗ cho những khoảng sân vườn trên mái tràn ngập cây xanh và tiểu cảnh. Sự kết hợp giữa sắc cam đất ấm áp của tường nhà, viền trắng hiện đại của hành lang cùng khoảng sân trường rộng lớn lát gạch xám đã tạo nên một tổng thể vừa hiện đại, phá cách nhưng vẫn giao hòa trọn vẹn với không gian thiên nhiên thanh bình xung quanh.

"Trường này ở đâu mà đẹp thế! Tôi nhìn ảnh mà choáng ngợp quá", "Đây là trường công lập thật à? Mừng cho các con quá, càng ngày càng nhiều ngôi trường mới to đẹp",... - là những bình luận của phụ huynh bên dưới các bức ảnh về ngôi trường.

Được biết, "trường du thuyền" này chính là Trường THCS Tản Đà, có địa chỉ tại xã Quảng Oai, Hà Nội. Năm 2025, xã Quảng Oai đã triển khai xây dựng công trình Trường THCS Tản Đà tại địa điểm mới theo mô hình trường chất lượng cao, với cơ sở vật chất khang trang, hiện đại.

THCS Tản Đà được thành lập từ tháng 11/1993. Trải qua nhiều năm hình thành và phát triển, đến nay, tập thể giáo viên, học sinh nhà trường đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong giảng dạy và học tập. Về học tập, trong năm học 2024-2025, tỷ lệ học sinh loại Tốt của nhà trường đạt 83,5%, loại Khá đạt 15,9%; về rèn luyện, có 99,5% học sinh xếp loại Tốt, không có học sinh xếp loại Đạt; chất lượng giáo dục mũi nhọn có bước tiến vượt bậc, kết quả thi các môn văn hóa, thể dục thể thao cũng như các cuộc thi khác do Thành phố và cấp huyện trước đây tổ chức, học sinh nhà trường đều đạt được giải cao, trong đó số giải thi các môn văn hóa ở mức 216 giải, tăng 122 giải so với năm trước.

Kết quả thi vào lớp 10 THPT, nhà trường có 27 học sinh đạt kết quả xuất sắc từ 25 điểm trở lên, có 23 học sinh thi đỗ vào các trường chuyên của TP Hà Nội. Bên cạnh đó các cuộc thi của giáo viên, nhân viên nhà trường cũng giành được nhiều kết quả tốt...

Trong năm học 2025 -2026, kết thúc học kỳ 1, Trường THCS Tản Đà đã đạt được thành tích rất đáng trân trọng. Theo đó, kết quả học tập, xếp loại Tốt chiếm 76,1%, loại Khá 23,3%, loại Đạt 0,6%; Về kết quả rèn luyện, có 99,4% học sinh xếp loại Tốt và 0,6% xếp loại Khá. Chất lượng giáo dục mũi nhọn đạt được kết quả cao, tại kỳ thi HSG các môn văn hóa lớp 9 cấp xã có 57 em đạt giải, trong đó có 12 giải Nhất (tăng 10 giải so với năm trước), 14 giải Nhì (tăng 9 giải), 16 giải Ba, 15 giải Khuyến khích ; Có 23 em tham gia kỳ thi HSG cấp TP (tăng 5 em so với năm trước).