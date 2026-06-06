Tổng thống Lebanon Joseph Aoun đã kịch liệt chỉ trích Iran, cáo buộc nước này sử dụng Lebanon như một con bài mặc cả.

Theo Mehr, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hôm 6-6 cảnh báo rằng nếu những hành động gây hấn của liên minh Mỹ - Israel lặp lại, "phản ứng sẽ không bị hạn chế" và Mỹ - Israel sẽ phải chịu trách nhiệm về hậu quả của việc đóng cửa hoàn toàn eo biển Hormuz đối với hoạt động xuất khẩu dầu khí.

Lời đe dọa của Iran liên quan đến cuộc đối đầu hỏa lực ở eo biển Hormuz vào lúc rạng sáng cùng ngày (giờ địa phương), trong đó phía Iran đã chặn một số tàu, Mỹ bắn vào 2 hòn đảo của Iran và Iran tiếp tục đáp trả bằng việc tấn công các cơ sở quân sự Mỹ ở Kuwait và Bahrain.

Một vụ phóng tên lửa của Iran - Ảnh: TASNIM

Ông Mohsen Rezaei, cố vấn quân sự của Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei, nói với CNN trong một cuộc phỏng vấn độc quyền tại Tehran rằng thỏa thuận hòa bình tiềm năng giữa Mỹ và Iran hiện phụ thuộc vào việc chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đồng ý "rã" 24 tỉ USD tài sản bị đóng băng của Iran.

Ông Rezaei nhấn mạnh rằng quyết định phá vỡ thế bế tắc này nằm trong tay ông Donald Trump.

Ông Rezaei còn cảnh báo Iran sẽ mở rộng chiến sự ra ngoài vùng vịnh Ba Tư nếu Mỹ nối lại xung đột, bao gồm khả năng mở rộng các hoạt động quân sự từ eo biển Hormuz đến Ấn Độ Dương, eo biển Bab al-Mandeb, biển Đỏ và Địa Trung Hải.

"Chúng tôi sẽ tạo thêm chiều hướng mới cho cuộc xung đột bằng cách tấn công các căn cứ khác của Mỹ mà chúng tôi đã tấn công cho đến nay" - quan chức này đe dọa.

Ông Rezaei cũng bác bỏ khả năng về cuộc gặp trực tiếp giữa Tổng thống Mỹ và Lãnh tụ Tối cao Iran, đồng thời tái khẳng định Iran và Oman có chủ quyền đối với eo biển Hormuz và sẽ cùng nhau quản lý tuyến đường thủy này, bác bỏ việc coi "phí bảo trì" mà Tehran đòi hỏi như một loại lộ phí.