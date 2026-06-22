Israel cho biết sẽ tôn trọng thỏa thuận ngừng bắn ở Lebanon miễn là Hezbollah không vi phạm thỏa thuận đó.

Trong cuộc điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand Winston Peters, Bộ trưởng Ngoại giao Israel Gideon Saar cho biết nước này sẽ tôn trọng thỏa thuận ngừng bắn ở Lebanon miễn là Hezbollah không vi phạm thỏa thuận đó.

Mặc dù vậy, ông Saar khẳng định: “Chúng tôi không có tham vọng lãnh thổ ở Lebanon nhưng chúng tôi sẽ không rút khỏi khu vực an ninh và để người dân của mình phải đối mặt với các cuộc tấn công và nguy cơ từ Hezbollah”.

Ông Saar cũng cáp buộc chính Iran gián tiếp xâm phạm chủ quyền của Lebanon thông qua Hezbollah, đồng thời cho rằng cả Lebanon và Israel đều có lợi ích trong việc chống lại lực lượng này, theo Al Jazeera.

Một tòa nhà bị hư hại ở TP Tyre - Lebanon - Ảnh: AP

Trong khi đó, Tổng thống Lebanon Joseph Aoun đã có cuộc điện đàm với Phó Tổng thống Mỹ JD Vance, Cố vấn cấp cao Nhà Trắng Jared Kushner và Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani.

Văn phòng tổng thống Lebanon cho biết cuộc điện đàm nhằm thảo luận về các biện pháp củng cố "thỏa thuận ngừng bắn" ở Lebanon và giảm leo thang các cuộc tấn công quân sự của Israel.

Các quan chức đã thảo luận về các bước cần thực hiện, bao gồm cả khả năng thành lập một đơn vị phối hợp để giám sát việc triển khai trên thực địa.

Song song đó, truyền thông Iran cũng cho biết phái đoàn đàm phán chính của Iran đã rời Thụy Sĩ trở về Tehran sau 18 giờ đàm phán căng thẳng.

Tuy nhiên "nhóm kỹ thuật" - do Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi dẫn đầu - vẫn đang ở Thụy Sĩ và sẽ tiếp tục các cuộc đàm phán kỹ thuật về bản ghi nhớ Islamabad.