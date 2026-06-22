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Iran: Eo biển Hormuz không phải “sòng bạc riêng” của ông Donald Trump

Hải Hưng
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Tehran phản ứng gay gắt sau khi Tổng thống Donald Trump đe dọa Mỹ sẽ “kiểm soát Iran” nếu nước này tiếp tục đóng eo biển Hormuz.

"Các người đe dọa, chúng tôi hành động" - ông Ebrahim Azizi, Chủ tịch Ủy ban An ninh quốc gia và Chính sách đối ngoại của Quốc hội Iran, viết trên mạng xã hội hôm 22-6.

Quan chức Iran tiếp tục: "Eo biển Hormuz không phải sòng bạc riêng của ông [Donald Trump], cũng không phải sân sau của cướp biển thời hiện đại. Đây là vùng biển thuộc chủ quyền của Iran và quyết định cuối cùng thuộc về người dân cùng các lực lượng vũ trang dũng cảm Iran".

Phản ứng từ phía Iran diễn ra trong bối cảnh Fox News trước đó dẫn lời Tổng thống Donald Trump cho biết ông đã cảnh báo các quan chức Iran rằng: "Nếu các người đóng eo biển Hormuz, các người sẽ không còn đất nước".

Mỹ - Iran tiếp tục đàm phán ngày thứ hai tại Thụy Sĩ - Ảnh 1.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance trước cuộc gặp bốn bên giữa Mỹ, Iran, Pakistan và Qatar tại Thụy Sĩ ngày 21-6. Ảnh: AP

Bất chấp những căng thẳng đó, Independent cho hay các nhà đàm phán Mỹ và Iran dự kiến bước vào ngày làm việc thứ hai tại Thụy Sĩ trong ngày 22-6 (giờ địa phương), nhằm hướng tới một thỏa thuận chấm dứt vĩnh viễn xung đột giữa hai bên.

Qatar và Pakistan, hai bên trung gian, hoan nghênh "tiến triển đáng khích lệ" trong cuộc gặp.

Trong tuyên bố chung, Qatar và Pakistan cho biết cuộc họp cấp cao kết thúc ngày 21-6, song các cuộc đàm phán kỹ thuật sẽ tiếp diễn tại Thụy Sĩ.

Theo tuyên bố, các bên đã thống nhất thiết lập một "đường dây liên lạc" nhằm bảo đảm tàu thuyền qua eo biển Hormuz an toàn, cùng một cơ chế hướng tới chấm dứt giao tranh giữa Israel và Hezbollah, lực lượng được Iran hậu thuẫn tại Lebanon.

Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ cũng đánh giá các cuộc tiếp xúc đã đạt "tiến triển mang tính xây dựng". Bern cho biết các bên đã lập một ủy ban cấp cao dựa trên bản ghi nhớ chung và thống nhất lộ trình nhằm hướng tới thỏa thuận cuối cùng trong 60 ngày.

Tuy nhiên, ngày đàm phán đầu tiên bị phủ bóng bởi các phát ngôn gay gắt của Tổng thống Donald Trump từ Mỹ, cách xa địa điểm đàm phán hàng ngàn km ở Thụy Sĩ.

Truyền thông nhà nước Iran cho biết cuộc đàm phán đã tạm dừng sau khi Tổng thống Donald Trump đăng một "thông điệp mang tính xúc phạm và đe doạ". Theo phía Iran, phái đoàn của họ sau đó gặp các bên trung gian Qatar rồi rời địa điểm đàm phán.

Mỹ - Iran tiếp tục đàm phán ngày thứ hai tại Thụy Sĩ - Ảnh 2.

Phái đoàn Iran trước cuộc đàm phán với Mỹ tại Thụy Sĩ ngày 21-6. Ảnh: AP

Trái lại, một nhà ngoại giao cấp cao Mỹ (giấu tên) cuối ngày 21-6 cho biết phái đoàn Iran vẫn ở lại và các cuộc đàm phán vẫn tiếp tục.

Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi sau đó viết trên mạng xã hội X rằng "phép thử thực sự" của tiến trình này là liệu các cơ chế mới có thể chấm dứt giao tranh giữa Israel và Hezbollah hay không.

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