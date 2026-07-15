Chỉ 2 ngày nữa, Trung Quốc hút hơn 1.100 DN trong lĩnh vực giá 5.000 tỷ USD, Thủ tướng Campuchia tham dự

Đây là sự kiện quan trọng do Trung Quốc đăng cai tổ chức, thu hút nhiều diễn giả, nhà khoa học, doanh nhân và nhà hoạch định chính sách đến từ nhiều quốc gia trên thế giới.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Campuchia Hun Manet trước cuộc hội đàm ngày 17/4. Ảnh: Khmer Times

Sự kiện này là Hội nghị Trí tuệ nhân tạo thế giới (World Artificial Intelligence Conference - WAIC) 2026 diễn ra tại Thượng Hải (Trung Quốc) từ ngày 17 – 20/7.

Ngoài ra, Trung Quốc cũng tổ chức Cuộc họp cấp cao về Quản trị AI toàn cầu tại Thượng Hải vào tháng 7.

Theo Tân Hoa xã, trong cuộc họp báo thường kỳ ngày 13/7, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm xác nhận Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ phát biểu tại lễ khai mạc.

Theo ông Lâm Kiếm, trong bài phát biểu tại lễ khai mạc, ông Tập Cận Bình sẽ trình bày về chính sách, lập trường, tầm nhìn và các đề xuất của Trung Quốc đối với phát triển và quản trị AI.

Công nghệ AI đang đạt được những bước đột phá trên diện rộng và cho thấy tốc độ phát triển chưa từng có. Theo đó, xu hướng này vừa mang lại cơ hội, nhưng cũng vừa đặt ra nhiều thách thức đối với cộng đồng quốc tế, khiến AI trở thành một chủ đề mang tính thời đại.

WAIC 2026 sẽ diễn ra từ ngày 17 - 20/7 tại Thượng Hải (Trung Quốc). Ảnh: CGTN

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, trong những năm gần đây, Trung Quốc đã và đang cam kết thúc đẩy phát triển AI vì lợi ích thiết thực, cũng như hỗ trợ các nước thuộc Nam Bán cầu nâng cao năng lực trong lĩnh vực này.

Theo ông, tthông qua hội nghị lần này, Trung Quốc mong muốn xây dựng một nền tảng để các bên tăng cường lòng tin, thúc đẩy đồng thuận và làm sâu sắc hơn hợp tác, qua đó nhằm thúc đẩy AI phát triển lành mạnh, an toàn và có trật tự. Đồng thời đưa hội nghị này trở thành một dấu mốc trong lịch sử phát triển của trí tuệ nhân tạo.

Theo Ban Tổ chức, trong 4 ngày, WAIC sẽ tổ chức hơn 140 diễn đàn chuyên đề, với sự tham dự của trên 1.400 diễn giả, nhà khoa học, doanh nhân và nhà hoạch định chính sách đến từ nhiều quốc gia.

Quy mô triển lãm trong khuôn khổ WAIC cũng được mở rộng đáng kể, với diện tích hơn 100.000 m², quy tụ trên 1.100 doanh nghiệp công nghệ toàn cầu và hơn 3.000 sản phẩm, giải pháp AI. Năm 2026 cũng là lần đầu tiên xuất hiện khu triển lãm riêng dành cho các doanh nghiệp thuộc chương trình OPC (Open Pioneer Challenge). Đây là nơi khoảng 180 công ty sẽ giới thiệu các thành tựu mới nhất.

Ngoài công nghệ, WAIC 2026 sẽ tiếp tục đóng vai trò là diễn đàn cấp cao về quản trị AI toàn cầu, một chủ đề ngày càng được quan tâm khi AI phát triển với tốc độ rất nhanh, qua đó đặt ra hàng loạt câu hỏi về tiêu chuẩn quốc tế, đạo đức, an toàn và cân bằng lợi ích giữa các quốc gia.

Đồng thời, WAIC 2026 còn có giải thưởng SAIL Award. Theo Ban Tổ chức, giải thưởng nhằm hướng tới các công trình AI có ý nghĩa lớn đối với đời sống con người, đồng thời phản ánh các xu hướng đột phá công nghệ và khả năng thương mại hóa trong ngành AI.

Trung Quốc ra mắt ứng dụng Hi WAIC, một nền tảng mở hệ sinh thái AI đầu tiên của WAIC. Ảnh: East Day

Trước đó, tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh hồi tháng 6, theo ông Chu Hải Binh, Phó Chủ tịch Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc, đây là năm thứ 8 năm liên tiếp quốc gia này đăng cai tổ chức Hội nghị Trí tuệ Nhân tạo Thế giới (WAIC) và cũng đã đề xuất thành lập Tổ chức Hợp tác Trí tuệ Nhân tạo Thế giới. Đáng chú ý, Trung Quốc muốn lấy hội nghị năm nay làm cơ hội để tăng cường hơn nữa hợp tác quốc tế về AI với các bên.

Phó Chủ tịch Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc nhấn mạnh, quản trị AI liên quan đến tương lai của nhân loại, đồng thời là vấn đề chung mà tất cả các quốc gia phải đối mặt…Trong thời gian tới, Trung Quốc sẽ phối hợp các nỗ lực phát triển và an ninh, đồng thời tích cực thực hành chủ nghĩa đa phương, duy trì nguyên tắc lấy con người làm trung tâm và phát triển AI vì lợi ích cộng đồng.

Ông Chu Hải Binh cho biết, Trung Quốc sẽ thực hiện trách nhiệm với tư cách là một nước lớn, khi quản lý rủi ro, tăng cường phòng ngừa, tìm kiếm hợp tác trong quản lý AI và cùng các bên ngăn ngừa các rủi ro an ninh liên quan đến AI.

Thủ tướng Campuchia sẽ dự Hội nghị Trí tuệ Nhân tạo Thế giới

Đáng chú ý, theo thông cáo được Bộ Ngoại giao Campuchia đăng tải trên mạng xã hội Facebook, chuyến công du của Thủ tướng Hun Manet sẽ diễn ra theo lời mời của Chính phủ Trung Quốc.

Tháp tùng Thủ tướng Hun Manet còn có Ngoại trưởng Prak Sokhonn, Phó Thủ tướng Sun Chanthol, Bộ trưởng Quốc phòng Tea Seiha cùng các bộ trưởng, quan chức cấp cao khác và đại diện các doanh nghiệp Campuchia.

Trong khuôn khổ chuyến thăm này, Thủ tướng Campuchia Hun Manet sẽ tham dự Lễ khai mạc Hội nghị Trí tuệ nhân tạo Thế giới 2026 với chủ đề “Quan hệ đối tác AI vì một tương lai tươi sáng hơn”, diễn ra tại thành phố Thượng Hải vào ngày 17/7/2026.

Ngoài ra, Thủ tướng Hun Manet sẽ phát biểu tại lễ khai mạc và gặp gỡ đại diện của một số doanh nghiệp Trung Quốc. Đồng thời, Thủ tướng Campuchia sẽ hội kiến Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và có cuộc hội đàm song phương với Thủ tướng Lý Cường.