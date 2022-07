Chế độ ăn uống giảm cân vào bữa tối cho bạn vòng eo thon gọn nhanh chóng

Giảm cân là vấn đề luôn nhận được nhiều sự quan tâm, hiện nay tỷ lệ người thừa cân, béo phì đang ngày càng tăng do chế độ ăn uống nhiều dầu mỡ, tinh bột và ăn khuya thường xuyên. Bởi vậy, để cải thiện được tình trạng này và giúp bạn sớm lấy lại vòng eo thon gọn như ý thì chế độ ăn uống giảm cân vào bữa tối cần được chú trọng nhiều hơn. Dưới đây là các gợi ý cho bạn tham khảo.



Thực phẩm tốt cho người muốn giảm cân

Chế độ dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng trong quá trình giảm cân. Cách giảm cân an toàn và hiệu quả là vẫn đảm bảo sức khỏe cho cơ thể và loại bỏ được lượng mỡ dư thừa. Để làm được điều đó, ngoài chế độ tập luyện thì chúng ta còn cần lựa chọn cho mình thực phẩm phù hợp để giảm cân.

Chế độ ăn uống giảm cân vào bữa tối với thực phẩm giàu protein (Ảnh: Internet)

Bổ sung protein



Thực đơn vào bữa tối không thể thiếu hàm lượng calo và thành phần quan trọng đó là protein. Đây là chất có khả năng tái tạo và duy trì cơ bắp hiệu quả, đồng thời protein còn giúp hạn chế cảm giác đói và thèm ăn, hỗ trợ loại bỏ năng lượng dư thừa khá tốt. Các loại đậu, hạt ngũ cốc, trứng, sữa, thịt nạc,... rất giàu protein mà bạn nên thay đổi trong bữa ăn của mình.

Bổ sung chất xơ





Chế độ ăn kiêng giảm cân không thể thiếu chất xơ (Ảnh: Internet)

Thực đơn ăn tối giảm cân

Chất xơ có nhiều trong rau củ và trái cây tươi. Đây chính là thành phần quan trọng thúc đẩy quá trình giảm cân diễn ra nhanh chóng và hiệu quả hơn. Chất xơ khó tiêu nên dạ dày cần năng lượng nhiều hơn để tiêu hóa, nhờ vậy sẽ nhanh chóng đốt cháy mỡ thừa, đồng thời tạo cảm giác no lâu. Bữa ăn tối của bạn nên có rau củ, trái cây để cải thiện vòng eo hiệu quả hơn nhé.

Bởi vậy mà thực phẩm giảm cân tốt nhất đều quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày của bạn. Chỉ cần chú trọng sử dụng các loại thực phẩm này vào bữa tối sẽ giúp bạn giảm cân nhanh chóng và hiệu quả hơn.

Buổi tối chúng ta thường ít vận động hơn so với ban ngày, do vậy năng lượng dung nạp sẽ ít mất đi hơn. Cũng chính vì lý do đó mà bạn cần chọn cho mình bữa ăn thanh đạm vào buổi tối để tránh tích tụ mỡ thừa mà còn hỗ trợ giảm cân hiệu quả hơn.

Với các loại thực phẩm như đã nói trên, bạn chỉ cần thường xuyên thay đổi và chế biến tùy ý vào các bữa ăn tối hàng ngày là được. Và dưới đây là một vài thực đơn cho bạn tham khảo.

Món ăn thanh đạm là chế độ ăn giảm cân hiệu quả vào bữa tối (Ảnh: Internet)

Thực đơn 1: 1 dĩa rau củ luộc, 1 chén cơm gạo lứt và 1 trái trứng luộc.

Thực đơn 2: 1 trái ngô luộc, thịt gà luộc, 1 ly sữa tươi không đường.

Thực đơn 3: 1 dĩa salad rau củ, 2 củ khoai lang và 1 ly nước lọc.

Thực đơn 4: Thịt bò xào, bí đao luộc, 1 chén cơm gạo lứt.

Thực đơn 5: 1 chén súp rau củ, 1 củ khoai lang và 1 ly sữa tươi không đường.

Trên đây là chế độ ăn kiêng giảm cân đảm bảo dinh dưỡng và hỗ trợ cải thiện vóc dáng hiệu quả. Bạn có thể tráng miệng bằng trái tươi để bổ sung vitamin, khoáng chất và chất xơ cho cơ thể.



Ngoài ra, để chế độ ăn uống giảm cân vào bữa tối đạt hiệu quả cao như mon muốn, bạn cần ăn trước 6 giờ tối và kết hợp các bài tập thể dục trước khi đi ngủ như đi bộ, tập yoga nữa nhé. Đồng thời không nên thức khuya để tránh cảm giác thèm ăn hỗ trợ giảm cân nhanh chóng hơn.