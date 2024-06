Chế độ ăn kiêng kỳ lạ của biểu tượng gợi cảm Marylin Monroe từ bữa sáng no bụng đến bữa tối 'thông minh'

Đối với nhiều người, Marilyn Monroe là biểu tượng sắc đẹp và gợi cảm nhất thế giới. Cô nổi tiếng với vẻ ngoài xinh đẹp và những đường cong quyến rũ người hâm mộ trên toàn cầu.

Vì vậy, có lẽ không có gì ngạc nhiên khi thậm chí sau rất nhiều năm sau khi cô qua đời vào năm 1962, những chi tiết về cuộc đời cô vẫn còn được nghiền ngẫm.

Một video mới trên nền tảng mạng xã hội TikTok đã tiết lộ nữ thần này thường ăn gì để giữ được vóc dáng nổi tiếng như vậy.

Video mở ra với lời giới thiệu: "Đây là chế độ ăn kiêng kỳ lạ của Marilyn Monroe. Marilyn Monroe được coi là một trong những ngôi sao dễ nhận biết nhất trên thế giới và nhờ cuộc phỏng vấn năm 1952 với tạp chí Pageant, chúng ta biết cô thích ăn gì.

Đáng ngạc nhiên là cô ấy lại rất thích ăn trứng sống vào buổi sáng.

Trong cuộc phỏng vấn, Marilyn nói: Người ta nói rằng thói quen ăn uống của tôi rất kỳ lạ, nhưng tôi không nghĩ vậy".

Ngôi sao điện ảnh giải thích trong cuộc phỏng vấn rằng trước khi tắm buổi sáng, cô hâm nóng một cốc sữa rồi đập hai quả trứng sống vào trước khi đánh chúng bằng nĩa. Sau đó cô ấy cũng sẽ uống một viên vitamin tổng hợp.

Marilyn tiếp tục nói với ấn phẩm rằng vào bữa tối, cô sẽ ghé qua chợ để mua một miếng bít tết, sườn cừu hoặc gan mà cô sẽ nướng chúng cùng với 4 hoặc 5 củ cà rốt sống.

Tuy nhiên, món tráng miệng dành cho Marilyn lại đơn giản hơn vì cô là một người hâm mộ những chiếc bánh kem mềm nóng hổi.

Nhưng thay vì mọi người bối rối về lượng thức ăn hàng ngày của cô, trong phần bình luận, mọi người cho rằng điều đó chắc chắn đã góp phần tô điểm thêm vẻ đẹp nổi tiếng của cô.

"Tôi nghĩ cô ấy rất thông minh", một người nói. "Bất cứ thứ gì cô ấy ăn đều giúp cô ấy trông đều tuyệt vời - làn da trong trẻo và đôi mắt sáng", một người khác nói.

Một người hâm mộ khác nói thêm: "Bà cố của tôi ăn một quả trứng sống mỗi sáng và không bao giờ bị bệnh cho đến khi bà qua đời ở tuổi 90".

Marilyn đóng vai chính trong một số bộ phim như Some Like It Hot, Gentlemen Prefer Blondes và The Seven Year Itch... Tên khai sinh của Marilyn là Norma Jeane Mortenson và cô đã kết hôn ba lần trước khi qua đời ở tuổi 36, nguyên nhân cái chết là do ngộ độc barbiturat cấp tính.

Nguồn và ảnh: Express.co.uk