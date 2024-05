Phu nhân tập đoàn nghìn tỷ khoe ảnh sau sinh 6 tháng và hiện tại, ai nhìn cũng choáng, tưởng là 2 người khác nhau

Dù không còn hoạt động nghệ thuật nhiều như trước nhưng thời gian qua mẹ bỉm Phanh Lee vẫn luôn được mọi người quan tâm. Trên trang cá nhân, ngoài chia sẻ ảnh bản thân, thỉnh thoảng cô cũng hé lộ thêm về cuộc sống của mẹ bỉm sữa 2 con.

Sinh liền tù tì 2 nhóc nên ai cũng hiểu chắc chắn mẹ bỉm rất bận rộn, may mắn là em bé Sake khá ngoan nên việc chăm sóc con cũng không quá vất vả. Hai vợ chồng cô không thuê bảo mẫu và tự mình chăm các con Sochu và Sake.

Ai theo dõi Phanh Lee đều biết sau sinh cô khá tự ti vì vóc dáng chưa được thon gọn, thường hay mặc đồ giấu bụng để che đi khuyết điểm của bản thân. Tuy nhiên đến hiện tại, ngoại hình của Phu nhân tập đoàn nghìn tỷ đã đẹp hơn rất nhiều, ai cũng đoán bà mẹ 2 con đã luyện tập cực kỳ vất vả.

Mới đây, cô lần đầu khoe hình ảnh sau sinh 6 tháng và hiện tại, ai nhìn cũng choáng, tưởng là 2 người khác nhau.

"Không nói thì mọi người có biết đây là một người không nhỉ. Hihi. Hành trình giảm 10kg của Phanh trong gần 1 năm đó ạ. Lẽ ra hành trình giảm cân chỉ kéo dài trong vòng 5-6 tháng nhưng do lúc đầu Phương chưa biết cách ăn uống mặc dù tập luyện rất chăm chỉ, và thường xuyên đi chữa lành nên mỗi lần giảm dc 1,5kg thì đi chữa lành về lại tăng lại 2kg.

Mặc dù chỉ số đo hiện tại chưa là đích đến cuối cùng nhưng vẫn mạnh dạn up lên đây biết đâu sẽ là động lực cho các mẹ đang muốn giảm cân đúng không nhỉ. Có rất nhiều bạn may mắn có cơ địa sau sinh về lại dánh vóc gần như ban đầu nhưng có rất nhiều người như Phanh, lúc mang bầu tăng rất nhiều kg, bầu to, sổ bụng khủng khiếp, rồi với nhiều người sinh liền như mình nữa, bụng chưa kịp đàn hồi lại bầu tiếp.

Nhưng không sao, chỉ cần mình quyết tâm, kết quả sẽ đạt được như mong đợi. Phanh không dùng thực phẩm chức năng hay uống gì hỗ trợ đâu. Hoàn toàn bằng ăn uống và tập luyện thôi. Có ai quan tâm cách giảm cân tự nhiên này không để Phanh có động lực chia sẻ nhé", bà mẹ 2 con chia sẻ.

Dưới phần bình luận, nhiều người vô cùng ngạc nhiên khi chứng kiến sự thay đổi ngoạn mục của Phanh Lee, điều mà bất kì mẹ bỉm nào cũng ao ước. Ai cũng mong bà mẹ 2 con sẽ chia sẻ nhiều hơn về hành trình giảm cân của mình.

Một số gợi ý cho các mẹ muốn giảm cân thành công nhé:

1. Quên đi chuyện giảm cân cấp tốc

Để lấy lại vóc dáng cũ, quan trọng nhất là phải kiên nhẫn và cho cơ thể thời gian phục hồi chứ không nên vội vã áp dụng chế độ ăn kiêng ngay lập tức sau sinh, bởi điều đó có thể làm trì hoãn quá trình hồi phục và gây mệt mỏi cũng như áp lực không cần thiết. Việc giảm cân cấp tốc cũng có thể ảnh hưởng đến chất lượng và khối lượng sữa mẹ.

Nhiều bà mẹ bỉm sữa đã tìm thấy sự hiệu quả khi chia nhỏ khẩu phần ăn thành 5-6 bữa nhỏ trong ngày thay vì 3 bữa chính, vì cách này vừa đáp ứng được nhu cầu thường xuyên muốn ăn và cũng giúp tiết kiệm thời gian. Một bữa ăn nhỏ có thể gồm một lát sandwich, ít cà rốt, một ít trái cây và một ly sữa.

Bỏ bữa không phải là lựa chọn sáng suốt vì nó chỉ làm mẹ bỉm cảm thấy mệt mỏi hơn mà không đem lại hiệu quả trong việc giảm cân, vì có thể bạn sẽ ăn nhiều hơn vào bữa sau. Hãy nhớ rằng bữa sáng là quan trọng và không bao giờ được bỏ qua vì nó cung cấp năng lượng và sức khỏe cho cả ngày.

2. Rèn luyện thể chất là chìa khóa cho việc giảm cân sau sinh

Ngoài chế độ ăn uống lành mạnh và khoa học, việc tập thể dục đều đặn cũng là phương pháp tốt nhất để giảm cân sau sinh. Mẹ nên đợi cơ thể phục hồi sau đó mới bắt đầu tập luyện nhẹ nhàng.

Hãy tận dụng mọi cơ hội để đi bộ. Luyện tập yoga hoặc thiền. Đạp xe đạp hoặc tham gia các môn thể thao nhẹ nhàng như bơi lội. Nếu sinh thường, có thể thực hiện các bài tập gập bụng và các động tác giảm mỡ bụng khác để tiêu hao calo và giảm vòng eo.

3. Giảm cân chậm nhưng chắc chắn

Nhiều phụ nữ sau sinh muốn giảm cân nhanh chóng và từ đó áp dụng chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt, gây hại cho sức khỏe của mình. Nếu đang cho con bú, mẹ cần khoảng 1800 calo/ngày và thậm chí nhiều hơn nếu là mẹ nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ, lên đến 2700 calo/ngày.

Chế độ ăn nghèo nàn có thể khiến sản lượng sữa giảm và độc tố trong mỡ bị giải phóng vào máu, ảnh hưởng đến sữa mẹ. Việc giảm cân nhanh cũng có thể giải phóng các độc tố như kim loại nặng và các hợp chất hữu cơ khó phân hủy vào dòng sữa mẹ. Do đó, mẹ chỉ nên cố gắng giảm khoảng 0,5kg mỗi tuần để không ảnh hưởng đến sức khỏe và sữa cho bé.

4. Chấp nhận cơ thể của mình

Chị em cần chấp nhận rằng cơ thể sau khi sinh sẽ không giống như trước khi mang thai. Sự chấp nhận này giúp giảm căng thẳng và không gượng ép bản thân trở nên hoàn hảo. Tâm trạng mẹ có ảnh hưởng lớn đến quá trình giảm cân và sự phát triển của bé.

Một số phụ nữ không chấp nhận được điều này và tìm đến các phương pháp giảm cân nhanh chóng, dẫn đến mất tiền oan uổng và rủi ro sức khỏe. Các loại thuốc giảm cân có thể cho kết quả tức thì nhưng lại tiềm ẩn nguy cơ khôn lường, do đó không phải là phương pháp an toàn cho việc giảm cân sau sinh.