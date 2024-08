Chạy bộ 5km và đi bộ nhanh 5km, cách nào tốt cho sức khỏe hơn?

Phương pháp rèn luyện sức khỏe bằng các môn thể thao đều có những tác động tích cực đến sức khỏe của con người. Hai hình thức được nhiều người lựa chọn đó là đi bộ hoặc chạy bộ, nhưng nhiều người thắc mắc hình thức luyện tập nào sẽ có lợi cho sức khỏe hơn.

Tập thể dục là cách giúp bạn nâng cao sức khỏe (Nguồn: Net Ease)

Đi bộ nhanh có tác dụng gì?

Tập thể dục bằng cách đi bộ có thể được thực hiện dễ dàng với đa số mọi người. Đi bộ nhanh có thể giúp bạn tăng cường trao đổi chất, tăng nhu động của đường tiêu hóa, cải thiện cảm giác thèm ăn và ngăn ngừa táo bón.

Đi bộ nhanh cũng có thể tăng cường chức năng tim phổi, cải thiện lipid máu và tác dụng phòng ngừa và điều trị tốt các bệnh tim mạch và mạch máu não.

Chạy bộ có tác dụng gì?

Chạy bộ có thể giúp tăng cường lưu thông máu, cải thiện chức năng tim, cải thiện việc cung cấp máu cho não và cung cấp oxy cho các tế bào não, để não hoạt động hiệu quả, kéo dài tuổi thọ. Nếu bạn dành 1-2 giờ mỗi ngày ở ngoài trời để hít thở không khí trong lành và dành khoảng 40 phút chạy bộ, bạn không những ít mắc bệnh mà thể lực cũng được tăng cường, năng lượng ngày càng dồi dào.

Một nghiên cứu trên được đăng trên Tạp chí y học thể thao Anh cho thấy, chạy bộ liên quan đến việc giảm đáng kể tỷ lệ tử vong. Sau khi phân tích dữ liệu, các nhà nghiên cứu nhận thấy so với những người không bao giờ chạy bộ, những người chạy bộ có tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân thấp hơn 27%, nguy cơ tử vong vì bệnh tim mạch thấp hơn 30% và nguy cơ tử vong vì ung thư thấp hơn 23%.

Chạy bộ và đi bộ nhanh, cách nào tốt hơn?

Nhịp tim là tiêu chí quan trọng để đo lường hiệu quả của việc tập luyện. Nếu là đi bộ nhanh 5km trong một giờ thì tốc độ đi tương đối chậm, nhịp tim cũng tương đối thấp, chỉ đạt khoảng 50% nhịp tim tối đa của bạn.

Nếu bạn chạy bộ 5km, tiêu tốn khoảng 30 phút, tốc độ ở mức tầm trung, có thể khiến nhịp tim đạt 60-70% nhịp tim tối đa, rất phù hợp với nhịp tim của người cần giảm béo. Chạy bộ là phương pháp nhiều ưu điểm đáng được lựa chọn để lấy lại vóc dáng cho người luyện tập.

Ngay cả chạy bộ và đi bộ nhanh trong cùng một khoảng thời gian cũng tiêu thụ lượng calo khác nhau. Các dữ liệu cho thấy, so với việc chạy bộ trong một giờ, đi bộ nhanh trong một giờ sẽ tiêu thụ ít hơn ít nhất khoảng 100 calo. Do đó, chạy bộ sẽ phù hợp hơn với những người có nhu cầu giảm cân, giảm mỡ.

Nhưng với người béo phì và muốn giảm cân, đi bộ nhanh chắc chắn là lựa chọn an toàn hơn so với chạy bộ ở giai đoạn đầu của quá trình giảm cân. Lý do, điều này gây áp lực lên đầu gối nên phù hợp như một bài tập trong giai đoạn đầu của quá trình tập luyện.

Tuy nhiên, chạy bộ hoặc đi bộ nhanh với tần suất và thời gian nhiều hơn không có nghĩa là tăng sức khỏe nhiều hơn. Các chuyên gia khuyến nghị, người lớn không nên tập thể dục với cường độ vừa phải, không vượt quá 150 phút hoặc quá 75 phút tập thể dục với cường độ mạnh mỗi tuần.

Chạy bộ hay đi bộ nhanh là sự lựa chọn của mỗi người, dựa theo mục đích và thể trạng của từng cá nhân. Bạn có thể dựa theo từng mục tiêu của cơ thể đưa ra để lựa chọn chính xác nhất. Phương pháp tập luyện phù hợp với bạn mới là phương pháp tốt nhất, khỏe mạnh nhất.

(Nguồn: Net Ease)