Chảo sạch như mới khi được vệ sinh bằng cách này: Không cần chà xát

Việc vệ sinh chảo sau khi nấu ăn có thể bừa bộn và tốn thời gian, nhưng sẽ không còn như vậy nếu bạn áp dụng mẹo dễ dàng này. Trên Reddit, nhiều chủ nhà đã lên mạng chia sẻ những mẹo hay nhà bếp hay nhất của họ, và mẹo này chỉ mất hai phút để thực hiện.

Khi đăng tải những ý tưởng hay nhất của mình, một người cho biết một mẹo cụ thể đã thay đổi cuộc sống của họ. Khi nấu ăn, bạn có thể gặp khó khăn trong việc loại bỏ cặn bám trên chảo. Nếu bạn chà rửa quá mạnh hoặc sử dụng các phương pháp làm sạch khắc nghiệt khác, điều này có thể làm hỏng chảo.

Trên một diễn đàn Reddit, một người chia sẻ mẹo của bản thân và viết: “Tôi nhận ra rằng kỹ thuật khử cặn chảo (deglazing) cũng rất hiệu quả nếu bạn muốn làm sạch chảo sau khi nấu ăn.”

“Chỉ cần thêm nước và đặt chảo trở lại bếp trong vài phút cho đến khi nước sôi, mọi thứ sẽ tự tan ra và bong khỏi đáy chảo.”

“Có rất nhiều lần tôi đáng lẽ nên làm như vậy thay vì cắm đầu chà rửa điên cuồng. Đặc biệt là sau khi áp chảo bít tết hoặc chiên rất nhiều trứng.”

Những người bình luận khác cho biết Martha Stewart, nữ doanh nhân bán lẻ, nhà văn và nhân vật truyền hình người Mỹ, cũng khuyên nên khử cặn chảo. Bạn thậm chí có thể tận dụng phần nước và cặn trong chảo để làm món ăn đậm đà hương vị hơn.

Bạn có thể vệ sinh chảo hiệu quả bằng phương pháp khử cặn chảo (deglazing).

Trên trang web của Martha Stewart có viết: “Đơn giản nhưng đầy sáng tạo, kỹ thuật khử cặn giúp loại bỏ những mảng cặn đậm đà hương vị còn sót lại dưới đáy chảo sau khi nấu và hòa chúng trở lại vào món ăn.”

“Đây là kỹ thuật cổ điển của Pháp, là bí quyết tạo nên các loại sốt và món ăn đậm vị hơn. Thuật ngữ deglazing thường được dùng khi nói về thịt và gia cầm, chẳng hạn như áp chảo các miếng thịt dày, nhưng cũng có thể áp dụng cho việc caramel hóa hành tây và các món khác, nơi những mảng cặn thơm ngon bị dính dưới đáy chảo (không bao gồm các phần bị cháy).”

Bằng cách làm theo mẹo đơn giản này, bạn có thể đảm bảo rằng chảo của mình sẽ sạch bong sau mỗi bữa ăn.

Lưu ý khác khi vệ sinh chảo

Vệ sinh chảo đúng cách giúp kéo dài tuổi thọ và bảo vệ sức khỏe, với lưu ý quan trọng nhất là đợi chảo nguội hẳn mới rửa, sử dụng khăn/miếng bọt biển mềm để tránh trầy xước. Sử dụng nước ấm, xà phòng dịu nhẹ, hạn chế máy rửa chén, lau khô hoàn toàn trước khi bảo quản, và tuyệt đối không dùng đồ chà xát kim loại.

Các lưu ý chi tiết khi vệ sinh chảo:

- Đợi chảo nguội: Không rửa ngay khi vừa nấu xong vì thay đổi nhiệt độ đột ngột (sốc nhiệt) làm hỏng lớp chống dính và cong vênh chảo.

- Dụng cụ mềm: Sử dụng khăn mềm, mút xốp hoặc bọt biển. Tránh tuyệt đối cước sắt, bàn chải cứng vì gây trầy xước bề mặt.

- Chất tẩy rửa dịu nhẹ: Dùng nước rửa chén thông thường, tránh các loại hóa chất tẩy rửa quá mạnh.

- Cách xử lý vết bẩn cứng đầu: Ngâm chảo với nước ấm hoặc sử dụng baking soda/giấm để tẩy nhẹ nhàng thay vì cọ xát mạnh.

- Không rửa bằng máy rửa chén: Nhiệt độ cao và chất tẩy rửa trong máy có thể làm hỏng lớp chống dính, đặc biệt với chảo nhôm/chảo chống dính.

- Bảo quản: Lau thật khô (hoặc hong khô) chảo sau khi rửa để tránh hoen gỉ. Treo hoặc để chảo nơi khô ráo, tránh chồng chéo các xoong chảo lên nhau gây xước bề mặt.

- Lưu ý đặc biệt cho chảo gang: Sau khi rửa sạch và lau khô, nên thoa một lớp dầu ăn mỏng để bảo quản và tạo lớp chống dính tự nhiên.