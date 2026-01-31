Ấm siêu tốc sạch bong kin kít sau 3 phút được vệ sinh bằng thứ này - không cần cọ rửa

Mới đây, phóng viên của báo Anh Express, cô Angela Patrone, đã chia sẻ mẹo vệ sinh ấm siêu tốc cực kỳ hiệu quả mà cô thường dùng tại nhà.

Viết trên Express, cô tiết lộ: “Sống ở khu vực có nguồn nước cứng, cặn vôi đã trở thành một thực tế không thể tránh khỏi trong gia đình tôi. Dù là bám trên vòi nước, đầu vòi hoa sen hay bên trong máy giặt, tôi đã chấp nhận rằng gần như không thể tránh hoàn toàn tình trạng này. Nhưng với tư cách là một người yêu trà chính hiệu, mỗi tuần tôi đều phải tẩy cặn cho ấm siêu tốc.”

Cặn vôi hình thành trong ấm siêu tốc. (Ảnh: Angela Patrone)

Angela cho biết cô chỉ dùng một nguyên liệu duy nhất khi làm sạch ấm siêu tốc, và đó không phải giấm trắng.

“Axit citric là thứ tôi luôn dùng để loại bỏ cặn vôi trong ấm – nó có nguồn gốc tự nhiên, tác dụng tức thì, không để lại mùi và lại còn rẻ.” Angela cho biết.

Axit citric là một hợp chất có trong các loại trái cây họ cam quýt như cam, chanh, quýt, bưởi… Ngoài ra, các nhà khoa học có thể sản xuất các dạng tổng hợp của axit citric, bằng cách lên men nấm Aspergillus niger và nấm men Yarrowia lipolytica. Có thể tìm thấy dạng tổng hợp của axit citric trong thực phẩm và đồ uống, thực phẩm bổ sung, thuốc, mỹ phẩm và sản phẩm tẩy rửa…

“Trong khi một số người tin dùng chanh để tẩy cặn ấm siêu tốc vì loại quả này có chứa axit citric, tôi chưa bao giờ thấy nó hiệu quả với một chiếc ấm bị bám cặn nặng.”

“Đơn giản là lượng axit citric trong chanh, thậm chí cả trong nước cốt chanh cô đặc, cũng không đủ mạnh để hòa tan cặn vôi trong ấm siêu tốc”.

Axit citric là thứ Angela luôn dùng để loại bỏ cặn vôi trong ấm. (Ảnh: Angela Patrone)

“Tuy nhiên, với axit citric dạng hạt, chỉ cần hai thìa canh là những vết cặn trắng như phấn gần như biến mất ngay lập tức.”

Angela cho biết axit citric đủ mạnh để hòa tan 3 năm cặn vôi tích tụ trong ấm siêu tốc của cô tôi chỉ sau một lần đun.

Cách vệ sinh ấm siêu tốc bằng axit citric

Angela cho biết cô chỉ mất 3 phút để vệ sinh ấm siêu tốc theo cách này.

Cô hướng dẫn: “Khi tẩy cặn ấm siêu tốc bằng axit citric, tôi bắt đầu bằng cách cho hai thìa canh axit citric dạng hạt vào ấm trước, rồi đổ nước vào khoảng một phần tư ấm.”

“Bạn không nên cho quá nhiều nước, vì như vậy sẽ làm loãng axit citric và buộc bạn phải cho thêm nhiều hơn. Sau đó, tôi chỉ cần bật ấm để đun sôi – đây là phần mất thời gian nhất của mẹo này. Chỉ hơn hai phút, ấm đun xong và cặn vôi đã biến mất.”

Ấm siêu tốc sạch bong kin kít sau khi được vệ sinh bằng axit citric. (Ảnh: Angela Patrone)

“Không cần cọ rửa hay phải đun lần thứ hai. Trong những trường hợp hiếm hoi axit citric không có tác dụng ngay từ lần đầu, nguyên nhân thường là do tôi cho chưa đủ lượng hạt hoặc vì tôi đã bảo quản axit citric trong điều kiện mở.”

“Axit citric nên được bảo quản trong hộp kín và để ở nơi khô ráo, mát mẻ.”

“Nếu tôi thấy bộ lọc của ấm siêu tốc nằm trước vòi rót bị phủ đầy cặn vôi, tôi sẽ tháo ra cho vào một cái bát và đổ phần dung dịch axit citric còn lại vào để ngâm trong 10 phút.”

Bạn có thể mua axit citric (axit chanh, bột chanh) tại các cửa hàng chuyên bán hóa chất, phụ gia thực phẩm, hoặc trên các sàn thương mại điện tử lớn. Nơi mua sẽ tùy thuộc vào mục đích sử dụng (thực phẩm, công nghiệp, v.v.) và số lượng bạn cần.