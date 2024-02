Chàng trai 25 tuổi bất ngờ phát hiện ung thư tinh hoàn nhờ 1 lần đi “giải tỏa nhu cầu"

Bác sĩ tiết niệu Gu Fangyu (Đài Loan, Trung Quốc) chia sẻ: “Thực tế lâm sàng cho thấy rất nhiều, thậm chí là đa số trường hợp nam giới phát hiện dấu hiệu ung thư tinh hoàn nhờ tiếp xúc thân mật với người khác. Ví dụ như người yêu, vợ hoặc bạn tình… Còn bản thân họ thường ít chú trọng hoặc ngại ngùng khi đề cập tới vấn đề này, cũng ít thăm khám định kỳ để phát hiện sớm những bất thường”.

Rất nhiều trường hợp ung thư tinh hoàn được phát hiện khi nam giới thân mật với người yêu, bạn tình (Ảnh minh họa)

Tiểu Lý cũng là một trường hợp như vậy. Anh năm nay 25 tuổi, làm lập trình viên tại một thành phố lớn ở Đài Loan, Trung Quốc. Công việc của anh rất bận rộn và vô cùng căng thẳng, lại muốn tập trung kiếm tiền phụ giúp bố mẹ ở quê nên đã hơn 3 không hẹn hò với ai. Trong ngày đầu tiên quay lại làm việc sau Tết Nguyên đán, công ty Tiểu Lý tổ chức liên hoan. Đồng nghiệp của anh toàn nam giới, uống rượu say nên rủ rê anh đi tăng hai ở quán “karaoke tay vịn”. Từ chối mãi không được, Tiểu Lý cũng quyết định đi một lần cho biết.

Thật không ngờ, ngay khi nữ nhân viên phục vụ của quán hát chạm vào cậu nhỏ của Tiểu Lý liền nhíu mày khó hiểu. Sờ nắn thêm một hồi, cô gái này ghé vào tai Tiểu Lý nói gì đó khiến chàng trai trẻ cứng đờ mặt. Mấy ngày sau đó, Tiểu Lý cứ cảm thấy bứt rứt không yên, cuối cùng thì quyết định đi khám nam khoa lần đầu tiên trong đời.

Khi gặp bác sĩ Gu Fangyu, Tiểu Lý cũng thật thà kể lại câu chuyện có phần đáng xấu hổ của mình. Hóa ra cô nhân viên quán hát phát hiện bìu của Tiểu Lý có cục cứng rất lạ và khuyên anh nên đi khám bác sĩ càng sớm càng tốt. Ngay cả khi khám xong, anh cũng chỉ cho rằng mình bị bệnh nam khoa gì đó giống như viêm nhiễm, rối loạn cương cứng hay bệnh lậu nhưng kết quả chẩn đoán lại là ung thư tinh hoàn. Thấy cảnh một chàng trai trẻ, thân hình cao to như Tiểu Lý ngồi khóc rưng rức ở hành lang bệnh viện khiến nhiều người qua lại không khỏi xót xa.

Bác sĩ nhắc nhở nam giới cẩn trọng với 5 triệu chứng của ung thư tinh hoàn

Khi kể lại câu chuyện về Tiểu Lý, bác sĩ Gu Fangyu cho biết trái ngược với sự ngỡ ngàng của bệnh nhân khi cho rằng mình quá trẻ để mắc bệnh thì đó lại là độ tuổi dễ mắc bệnh ung thư tinh hoàn nhất.

Tiểu Lý không ngờ mình mắc bệnh ung thư tinh hoàn ở tuổi 25, khi còn chưa lập gia đình (Ảnh minh họa)

“Khi tôi chạm vào tinh hoàn của bệnh nhân, đúng như lời kể là dễ dàng phát hiện ra một cục cứng cỡ quả chà là. Sau đó bệnh nhân được làm thêm siêu âm và sinh thiết, kết quả chẩn đoán ung thư tinh hoàn giai đoạn 1. Tức là tế bào ung thư vẫn đang khu trú ở tinh hoàn, chưa hề di căn. Tỷ lệ sống sau 5 năm là 98% khi phát hiện ở giai đoạn này. Bệnh nhân có thể lực tốt, phát hiện sớm và hợp tác điều trị nên phẫu thuật cũng rất thành công. Cắt bỏ một bên tinh hoàn vẫn có thể duy trì khả năng sinh sản về sau” - ông nói.

Do tinh hoàn là một cơ quan sinh sản đặc thù của nam giới nên ung thư tinh hoàn là một bệnh đặc thù của giới này. Nó là nguyên nhân ảnh hưởng không những tới khả năng sinh sản mà còn ảnh hưởng tới chất lượng phát triển đặc điểm giới tính nam. Tuy là bệnh lý tương đối hiếm và có khả năng chữa trị thành công cao nếu phát hiện sớm nhưng điều đáng lo là bản thân nam giới thường ít chú tâm, dễ bỏ lỡ các dấu hiệu quan trọng.

Vì vậy, bác sĩ Gu khuyến cáo nam giới dù ở độ tuổi nào cũng nên chú trọng hơn tới sức khỏe sinh sản. Nếu không thể thăm khám định kỳ, ít nhất cũng hãy thường xuyên tự kiểm tra cơ quan sinh dục, ví dụ như khi đi tắm mỗi ngày. Đặc biệt, không nên xem nhẹ 5 dấu hiệu sớm của ung thư tinh hoàn sau đây:

Thay đổi kích thước bất thường

Khối u ung thư thường xuất hiện ở một bên tinh hoàn, ban đầu kích thước khối u rất nhỏ nên có thể không gây ra khác biệt giữa hai bên tinh hoàn. Theo thời gian, khối u lớn lên sẽ khiến bên tinh hoàn bị bệnh phát triển hơn so với bên còn lại. Khi dùng tay thăm khám, bạn có thể phát hiện sự khác biệt này. Ngoài ra, nhiều bệnh nhân ung thư tinh hoàn khi khám thấy rõ một vùng tinh hoàn sưng lên bất thường.

Cảm giác đau, khó chịu tại chỗ

Người bệnh sẽ có triệu chứng đau ở vùng bẹn bìu hoặc bụng dưới âm ỉ. Ngoài ra, ở vùng bìu sẽ có cảm giác nặng nề hoặc xệ xuống ở tinh hoàn do có khối u. Bên canh đó, bệnh nhân cũng có thể đau bụng do di căn hạch ổ bụng hoặc do ung thư tinh toàn phát triển trong ổ bụng.

Bác sĩ khuyên nam giới nên thường xuyên tự kiểm tra cơ quan sinh dục để tránh bỏ lỡ dấu hiệu ung thư tinh hoàn (Ảnh minh họa)

Nhiễm trùng

Bệnh nhân ung thư tinh hoàn có nguy cơ nhiễm trùng cao hơn, đặc biệt là nhiễm trùng mào tinh hoàn. Khi đó sẽ xảy ra tình trạng tích tụ dịch trong bìu, sưng đau khó chịu.

Đau lan tỏa

Khi khối u ung thư tinh hoàn kích thước lớn, lan rộng hoặc chèn ép vào dây thần kinh liên quan, bệnh nhân sẽ có cảm giác đau lan rộng hơn đến vùng háng hoặc bụng dưới.

Triệu chứng toàn thân

Ung thư tinh hoàn giai đoạn đầu, khi khối u còn phát triển trong phạm vi tinh hoàn thì chỉ gây triệu chứng tại cơ quan này. Khi sang giai đoạn tiến triển, bệnh nhân có thể có các triệu chứng khác như:

- Khó thở, đau ngực, ho có đờm, ho ra máu.

- Đau lưng dưới.

- Ngực mềm hoặc phát triển bất thường do khối u ung thư tinh hoàn ảnh hưởng đến sự tổng hợp hormone sinh dục nam, làm tăng trưởng mô ngực.

- Sưng một hoặc hai bên chân do cục máu đông trong tĩnh mạch lớn.

Nếu phát hiện các bất thường kể trên, đừng xấu hổ hay chủ quan, tự xử lý mà cần nhanh chóng tới bệnh viện thăm khám.

Nguồn và ảnh: ETtoday, Good Morning Health, MSN