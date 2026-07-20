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Chấn động: Một cựu hoa hậu mang vương miện 3 tỷ đồng đi kiểm định, nhận kết quả ‘tất cả kim cương đều là giả’

Phương Vy
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Không chỉ kim cương, phần khung của chiếc vương miện cũng được cho là không làm từ vàng như kỳ vọng.

- Ảnh 1.

Một chiếc vương miện từng được công bố trị giá 3 tỷ đồng vừa trở thành tâm điểm chú ý sau khi cựu Hoa hậu Doanh nhân Toàn cầu 2023 Nguyễn Thị Thảo đăng tải video mang vật phẩm này đi kiểm định.

Trong video được đăng trên tài khoản TikTok cá nhân, nhân viên kiểm tra cho biết số kim cương đính trên vương miện là “hột giả hết luôn”. Người này còn nhận xét đây là loại hột giả thông thường, không phải kim cương nhân tạo.

Không chỉ phần đá, khung của chiếc vương miện cũng được cho là không làm từ vàng như kỳ vọng. Đối với các chi tiết ngọc trai, người kiểm định nhận định nếu những vật liệu có giá trị khác đều là giả thì người chế tác cũng khó có lý do sử dụng ngọc trai thật.

Từ những đánh giá trên, nhân viên kiểm định kết luận chiếc vương miện mà Nguyễn Thị Thảo mang đến “không có giá trị”.

Cựu hoa hậu cho biết chiếc vương miện từng được định giá 3 tỷ đồng. Do gặp sự cố liên quan đến vật phẩm này, cô quyết định mang đi kiểm tra chất lượng.

Tranh cãi kéo dài từ năm 2023

Nguyễn Thị Thảo là người đẹp đến từ Bình Định, đăng quang Hoa hậu Doanh nhân Toàn cầu 2023, còn được gọi là Miss Business Global.

Theo thông tin được công bố tại thời điểm tổ chức cuộc thi, bộ ba vương miện dành cho hoa hậu và hai á hậu do nghệ nhân kim hoàn quốc gia Hồ Thị Thanh Hương tài trợ, có tổng giá trị hơn 8 tỷ đồng.

Đến tháng 7/2023, ban tổ chức cuộc thi ra thông báo thu hồi danh hiệu Hoa hậu Doanh nhân Toàn cầu 2023 và các vật phẩm đăng quang của Nguyễn Thị Thảo với lý do cô không hoàn thành nghĩa vụ của người đương nhiệm.

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Tuy nhiên, Nguyễn Thị Thảo không đồng tình với quyết định này và cho rằng những lý do được phía ban tổ chức đưa ra không thuyết phục. Chiếc vương miện sau đó vẫn do cô giữ.

Cũng trong năm 2023, Nguyễn Thị Thảo đã mang chiếc vương miện đi kiểm định tuy nhiên sau đó cô không công bố cụ thể kết quả kiểm định. Vụ việc làm xuất hiện nhiều luồng ý kiến trái chiều về giá trị thực tế của vật phẩm từng được công bố có giá hàng tỷ đồng.

Trước những nghi ngại từ dư luận, đại diện ban tổ chức khi đó cho biết giá trị của chiếc vương miện không chỉ nằm ở vật chất mà còn mang ý nghĩa biểu tượng, tinh thần và gắn với thông điệp của cuộc thi.

Vụ việc sau đó dần lắng xuống và chưa có kết luận chính thức về sự chênh lệch giữa mức giá được công bố ban đầu với giá trị thực tế của chiếc vương miện.

Sẵn sàng cung cấp vương miện cho cơ quan chức năng

Nguyễn Thị Thảo cho biết video kiểm định đã được thực hiện từ trước nhưng phải “giấu nhẹm đi” trong ba năm. Đến nay, cô mới có cơ hội công bố.

Cựu hoa hậu khẳng định hiện vẫn giữ chiếc vương miện. Trong trường hợp cơ quan chức năng cần chứng cứ để điều tra, cô sẵn sàng cung cấp vật phẩm này.

Video của Nguyễn Thị Thảo hiện nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến cho rằng phần lớn vương miện tại các cuộc thi sắc đẹp chủ yếu mang ý nghĩa tượng trưng.

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Tags

Việt Nam

hoa hậu

kim cương

vương miện hoa hậu

Cựu hoa hậu

kim cương giả

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