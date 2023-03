Cậu bé 4 tuổi bị u 'quái' che nửa vùng mặt, lúc nào cũng đau đớn, sợ hãi

Sau hơn 2 năm 'làm bạn' với chiếc u ở hốc mắt, giờ đây, em Trần Chu Minh Đ. (sinh năm 2019, người dân tộc Hà Nhì, tại huyện Mường Tè, Lai Châu) mới được chạy nhảy, vui đùa như bao đứa trẻ khác.

Trước đó, vào đầu năm 2021, gia đình em Đ. phát hiện em có khối u ở mắt nên đưa đi khám. Em đã được phẫu thuật sinh thiết u tại Bệnh viện Nhi Trung ương vào tháng 4/2021, kết quả giải phẫu bệnh: Sarcoma cơ vân thể bào thai. Sau đó, em được điều trị hóa chất bố trợ và xạ trị tại Bệnh viện Trung ương Huế và theo dõi điều trị tiếp tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Tuy nhiên khoảng 2 tháng gần đây, khối u tái phát, càng ngày càng phát triển, kích thước tăng nhanh, đẩy lồi mắt trái ra ngoài, u phát triển mạnh ngoài hốc mắt. Khối u chiếm gần nửa vùng mặt trái của cậu bé khiến em luôn hoảng loạn, sợ hãi, đau đớn.

Nỗi lòng người cha, người mẹ đau như cắt khi chứng kiến cậu con trai bé bỏng khóc ngày đêm ròng rã, em đã từng phải điều trị giảm đau tại bệnh viện Nhi Trung ương và được bệnh viện trả về theo dõi tại địa phương. Ôm con đi khắp các bệnh viện lớn nhỏ tại Hà Nội, nhưng không bệnh viện nào nhận phẫu thuật, "Đã có lúc vợ chồng tôi tuyệt vọng nghĩ chấp nhận đưa con về, nhưng nhìn con đau đớn như vậy không biết kéo dài đến đâu nhưng nguyện vọng của gia đình là con được loại bỏ khối u, là mãn nguyện rồi" – người bố nghẹn ngào chia sẻ.

Cậu bé sau đó được nhập viện tại Bệnh viện K vào đầu tháng 3. Các bác sỹ Khoa Ngoại thần kinh đã hội chẩn toàn bệnh viện để đưa ra phương án điều trị tối ưu nhất.

Ngày 7/3, ekip phẫu thuật gồm TS.BS Nguyễn Đức Liên, Trưởng khoa Ngoại thần kinh bệnh viện K; ThS.BS Nguyễn Thái Học, Khoa Ngoại thần kinh; TS.BS Dương Mạnh Chiến, Khoa điều trị yêu cầu Quán Sứ - bác sĩ phẫu thuật tạo hình; ekíp Gây mê hồi sức đã tiến hành phối hợp nhịp nhàng, cẩn trọng phẫu thuật cắt bỏ khối u kích thước lớn đường kính 15cm. Ekip cố gắng tối đa để đạt được mục tiêu cắt bỏ toàn bộ các nhánh mạch cấp máu còn lại vào khối dị dạng, loại bỏ hoàn toàn khối dị dạng đảm bảo tránh tái phát, và tạo hình 1 thì cho bệnh nhi.

TS.BS Nguyễn Đức Liên chia sẻ: "Chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ các phương án phẫu thuật, tuy nhiên khó nhất là do khối u đã quá to, lồi hết 1 bên mắt ra ngoài, nguy cơ có thể chảy máu trong quá trình mổ và có thể gây nguy hiểm tính mạng cho cháu bé; nếu cắt bỏ không hết thì bệnh sẽ tái diễn trong tương lai; bên cạnh đó phải tính phương án chuyển vạt da che vùng khuyết. Bệnh viện đã chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị, thuốc men tối đa, và sự phối hợp nhịp nhàng của toàn bộ ekip, ca mổ diễn biến an toàn và thuận lợi".

Bé Đ. đã thoát khỏi mặc cảm vì khối u. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Sau mổ 12 tiếng, bé Đ. đã tỉnh táo và được gặp bố. Bố em đã khóc khi thấy con không còn bị chảy máu ở quanh mắt, và đặc biệt con vẫn còn nhìn thấy bố khi mắt phải thị lực vẫn tốt.



Bé Đ. đã thoát khỏi mặc cảm vì khối u vỡ chảy máu đe dọa gây nguy hiểm tính mạng. Hiện tại em được chăm sóc tại khoa Ngoại thần kinh, em đã ngồi dậy, sẽ tiếp tục theo dõi liền vết thương, điều trị hóa trị. Niềm vui hân hoan giờ đây không chỉ với gia đình Đ. mà còn với các y bác sỹ và các bệnh nhân cùng khoa, bởi dù quá trình điều trị phía trước có thể còn dài nhưng ít nhất nỗi niềm mặc cảm, đau đớn sẽ thôi không còn hiện hữu trong tuổi thơ của em.