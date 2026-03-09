Cặp vợ chồng cùng có mỡ máu cao vút: “Thủ phạm” là thứ con gái mang sang mỗi ngày

Một cặp vợ chồng lớn tuổi đi kiểm tra sức khỏe định kỳ. Theo lời bác sĩ, trước đó họ luôn được xem là trường hợp điển hình về việc kiểm soát mỡ máu tốt, các chỉ số xét nghiệm trong nhiều năm đều ổn định.

Tuy nhiên, trong lần kiểm tra gần nhất, kết quả lại khiến cả bệnh nhân lẫn bác sĩ bất ngờ: chỉ số triglyceride tăng lên hơn 300 mg/dL, trong khi mức bình thường được khuyến nghị là dưới 150 mg/dL.

Bất ngờ với nguyên nhân khiến mỡ máu tăng cao

Cặp vợ chồng này luôn kiểm soát tốt mỡ máu (Ảnh minh họa).

Bác sĩ Diệp Tông Huân, Trưởng khoa Thần kinh, Tổng Bệnh viện Vinh Dân (Đài Loan, Trung Quốc), cho biết khi phát hiện kết quả bất thường, bác sĩ đã hỏi kỹ về chế độ ăn uống và lối sống của bệnh nhân. Tuy nhiên, hai vợ chồng đều cho biết mọi thứ vẫn giống như trước.

Dù vậy, các chỉ số xét nghiệm không thể tự nhiên tăng cao, nên bác sĩ quyết định cùng họ xem lại từng chi tiết trong chế độ ăn uống hằng ngày, từ bữa chính, món ăn vặt cho đến đồ uống. Sau một hồi trao đổi, nguyên nhân bất ngờ được phát hiện. Đó là bánh mì do con gái họ tự làm.

Theo bác sĩ Diệp Tông Huân, con gái của cặp vợ chồng cho rằng tự làm bánh mì sẽ an toàn và lành mạnh hơn so với bánh bán sẵn. Do đó, cô đã mua máy làm bánh và mỗi ngày đều nướng bánh mang sang cho bố mẹ. Vì không muốn phụ lòng con gái, hai vợ chồng mỗi sáng đều ăn bánh mì này, kéo dài suốt nhiều tháng.

Thoạt nhìn, bánh mì tự làm khá “lành mạnh” vì không dùng dầu và không có phụ gia. Tuy nhiên, bác sĩ cho biết vấn đề không nằm ở dầu mỡ mà ở lượng tinh bột tiêu thụ quá nhiều mỗi ngày.

Khi cơ thể nạp quá nhiều tinh bột, phần năng lượng dư thừa sẽ được gan chuyển hóa thành triglyceride và tích trữ trong cơ thể, từ đó khiến chỉ số mỡ máu tăng cao. Đặc biệt, bánh mì trắng vốn là nguồn tinh bột tinh chế khá lớn.

Không phải thực phẩm “lành mạnh” nào cũng có thể ăn thoải mái

Bánh mì trắng chứa nhiều tinh bột tinh chế (Ảnh minh họa).

Theo bác sĩ Diệp Tông Huân, nhiều người thường nghĩ rằng các thực phẩm tự làm hoặc “có vẻ tốt” cho sức khỏe thì có thể ăn nhiều mà không lo ảnh hưởng đến cơ thể.

Thực tế, không chỉ bánh mì mà những thực phẩm như bánh mì nguyên cám, khoai lang hay bí đỏ về bản chất vẫn là nguồn tinh bột.

Nếu ăn trong mọi bữa hoặc dùng thường xuyên làm món ăn vặt, mỡ máu và đường huyết đều có thể tăng vượt ngưỡng.

Các chuyên gia nhấn mạnh rằng điều quan trọng nhất trong chế độ ăn uống vẫn là sự cân bằng và lượng tiêu thụ hợp lý. Dù là thực phẩm tốt cho sức khỏe, nếu ăn quá nhiều trong thời gian dài vẫn có thể gây ra những vấn đề không mong muốn.

Nguồn: China Times