5 dấu hiệu nguy hiểm xuất hiện sau khi uống rượu: Có 1 cũng cần đi khám ngay

Theo các chuyên gia y tế, rượu là chất độc với cơ thể. Sau khi uống, gan cần thời gian để chuyển hóa cồn, trong khi thận tăng cường hoạt động để đào thải, khiến cơ thể dễ mất nước. Phần lớn các triệu chứng say nhẹ sẽ cải thiện dần. Nhưng nếu quá 10 giờ mà xuất hiện những bất thường dưới đây, người uống không nên chủ quan.

Bí tiểu

Rượu thúc đẩy quá trình lợi tiểu, khiến bạn đi tiểu nhiều hơn trong những giờ đầu. Tuy nhiên, nếu trong vòng 10 giờ bạn hoàn toàn không đi tiểu, đó là dấu hiệu đáng lo ngại.

Tình trạng này có thể liên quan đến mất nước nghiêm trọng hoặc rối loạn chức năng thận. Khi thận không đào thải được chất độc đúng cách, cơ thể có nguy cơ rơi vào trạng thái nguy hiểm.

Có máu trong chất nôn hoặc phân lỏng

Đừng chủ quan với những dấu hiệu bất thường xuất hiện sau khi uống rượu.

Buồn nôn và nôn sau khi uống rượu là điều khá phổ biến. Nhưng nếu xuất hiện máu trong chất nôn hoặc trong phân lỏng, đây không còn là biểu hiện say thông thường.

Rượu có thể gây kích ứng mạnh niêm mạc dạ dày. Trong trường hợp nặng, tình trạng viêm, tổn thương hoặc xuất huyết tiêu hóa có thể xảy ra. Đây là dấu hiệu cần được thăm khám y tế ngay lập tức.

Mất thăng bằng kéo dài

Say rượu thường gây loạng choạng trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, nếu sau khoảng 10 giờ mà bạn vẫn mất thăng bằng rõ rệt, đi đứng không vững, đó có thể là dấu hiệu rối loạn thần kinh nghiêm trọng.

Mất thăng bằng kéo dài không chỉ làm tăng nguy cơ té ngã mà còn có thể phản ánh tình trạng suy giảm chức năng não do ảnh hưởng của cồn hoặc mất nước nặng.

Nhìn mờ bất thường

Tình trạng nhìn mờ sau khi uống rượu không nên bị xem nhẹ, đặc biệt nếu kéo dài nhiều giờ. Thị lực suy giảm có thể liên quan đến rối loạn thần kinh hoặc tuần hoàn.

Nếu sau 10 giờ mà tầm nhìn vẫn không cải thiện, người uống cần được kiểm tra y tế để loại trừ nguy cơ biến chứng nghiêm trọng.

Mất khả năng suy luận hoặc có hành vi bất thường

Rượu là chất độc đối với cơ thể.

Một trong những dấu hiệu nguy hiểm nhất là mất khả năng suy luận, nói năng lộn xộn, hành vi kỳ quặc hoặc bất thường.

Theo cảnh báo y khoa, nếu người uống bắt đầu mất logic, phản ứng chậm chạp quá mức hoặc có biểu hiện khác lạ về hành vi, cần tìm kiếm sự trợ giúp y tế ngay. Đây có thể là dấu hiệu của rối loạn chức năng não nghiêm trọng hoặc tình trạng mất nước nặng ảnh hưởng đến nhận thức.

Đừng nhầm lẫn giữa “say nặng” sau khi uống rượu và tình trạng cấp cứu

Đa số cơn say sẽ thuyên giảm theo thời gian khi cơ thể đào thải hết cồn. Tuy nhiên, nếu sau 10 giờ kể từ khi uống rượu mà xuất hiện một trong những dấu hiệu kể trên, người uống không nên tự xử lý tại nhà.

Gọi cấp cứu hoặc đến cơ sở y tế gần nhất là lựa chọn an toàn. Bởi đôi khi, điều bạn nghĩ chỉ là “cơn say tồi tệ” lại có thể là biểu hiện của tình trạng cần can thiệp khẩn cấp.

