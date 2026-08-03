Cảnh tượng 2 ngày trước tại Đà Nẵng khiến nhiều người bất ngờ, nhận xét: Không tin vào mắt mình

Cảnh tượng này có gì mà lại khiến nhiều người bất ngờ đến vậy?

Tối 1/8, giữa cơn mưa nặng hạt, hàng nghìn người dân và du khách vẫn tập trung tại Công viên Biển Đông, TP Đà Nẵng. Trước mắt họ không phải một chương trình nghệ thuật thông thường, mà là những màn mô tô hộ tống, kỵ binh vượt vật cản, chiến sĩ công phá bê tông, kéo xe bọc thép, chống khủng bố và chữa cháy quy mô lớn.

Những hình ảnh vốn thường chỉ xuất hiện qua truyền hình nay diễn ra ngay tại không gian ven biển quen thuộc, khiến nhiều khán giả chăm chú theo dõi và liên tục vỗ tay tán thưởng. Du khách N.M.Quân (29 tuổi, Hà Nội) thậm chí còn thốt lên: Không thể tin được tại được tận mắt xem những màn biểu diễn này.

Hàng nghìn du khách theo dõi dưới trời mưa ễ khai mạc Vòng chung kết Hội thao quân sự, võ thuật và thể thao Công an nhân dân năm 2026 (Ảnh Công an Thành phố Đà Nẵng)

Hàng nghìn người đội mưa xem những màn trình diễn hiếm thấy

Theo Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an, lễ khai mạc Vòng chung kết Hội thao quân sự, võ thuật và thể thao Công an nhân dân năm 2026 được tổ chức tối 1/8 tại Công viên Biển Đông, phường An Hải. Dù trời chuyển mưa nặng hạt, hàng nghìn người dân, du khách vẫn đến từ sớm và “đội mưa” cổ vũ.

Sau phần nghi thức, không gian công viên trở thành sân khấu trình diễn ngoài trời với hệ thống ánh sáng, màn hình LED, khói, lửa cùng nhiều phương tiện chuyên dụng. Mở màn là đội hình mô tô hộ tống và xe nghiệp vụ của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội và TP.HCM.

Các chiến sĩ thực hiện những pha chuyển đội hình chính xác, tái hiện phương án bảo vệ nguyên thủ, yếu nhân và xử lý tình huống khẩn cấp. Ngay sau đó, Đoàn Cảnh sát cơ động Kỵ binh xuất hiện với các nội dung điều khiển ngựa nghiệp vụ, vượt vật cản, sử dụng công cụ hỗ trợ và bắn súng ứng dụng.

Không khí tiếp tục được đẩy lên cao khi lực lượng Cảnh sát cơ động đồng diễn bài quyền 44 động tác, quyền Tonfa, biểu diễn khí công và công phá. Các chiến sĩ dùng răng kéo ô tô, đi chân trần trên than hồng, phá bê tông, gạch, ngói; đặc biệt, hình ảnh ba chiến sĩ kéo một chiếc xe bọc thép nặng khoảng 15 tấn gây ấn tượng mạnh.

Ảnh Công an Thành phố Đà Nẵng

Công viên ven biển biến thành “thao trường” đặc biệt

Một trong những cao trào của chương trình là tình huống giả định bảo vệ lãnh đạo cấp cao trước các hình thức tấn công khủng bố, UAV và tập kích vũ trang. Lực lượng chức năng cũng biểu diễn vận động chiến đấu, vượt vật cản, sử dụng chó nghiệp vụ và bắn súng ứng dụng.

Ở phần trình diễn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, tình huống tai nạn dẫn tới cháy xe bồn chở xăng dầu được tái hiện ngay trên sân khấu. Robot chữa cháy, xe thang và thiết bị banh cắt thủy lực được huy động để khống chế đám cháy, giải cứu người mắc kẹt.

Có thể xem đây là một dịp hiếm hoi để người dân và du khách tận mắt chứng kiến cùng lúc nhiều lực lượng đặc thù như Cảnh vệ, Cảnh sát cơ động Kỵ binh, Cảnh sát đặc nhiệm, Cảnh sát giao thông và Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy. Tuy nhiên, đây không phải cuộc diễn tập thực tế mà là chương trình biểu dương lực lượng, trình diễn kỹ thuật và xử lý các tình huống giả định phục vụ lễ khai mạc.

Hơn 2.000 cán bộ, chiến sĩ tham gia chương trình biểu diễn. Dưới mưa, các đội hình vẫn hoàn thành trọn vẹn những nội dung đã chuẩn bị, trong khi khán giả liên tục dành những tràng pháo tay cổ vũ. Đêm khai mạc kết thúc bằng màn pháo hoa rực sáng trên bầu trời ven biển; nhiều người vẫn nán lại để ghi hình và chụp ảnh.

Một số hình ảnh về những màn biểu diễn nổi bật (Ảnh Công an Thành phố Đà Nẵng)

Lễ khai mạc kết thúc, Hội thao vẫn tiếp tục

Vòng chung kết năm nay được Bộ Công an xác định có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, quy tụ hơn 4.700 vận động viên thuộc 27 đội tuyển quân sự, võ thuật và 81 đội tuyển thể thao. Các vận động viên tranh tài ở 65 nội dung thuộc những nhóm môn như bắn súng, vượt vật cản, võ thuật, bóng đá nam 7 người, bóng rổ, pickleball, chạy ứng dụng, bơi ứng dụng và bơi vũ trang.

Dù chuỗi hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt và khai mạc tại Công viên Biển Đông đã kết thúc, Hội thao vẫn tiếp tục tại nhiều địa điểm ở Đà Nẵng đến ngày 7/8. Người dân và du khách quan tâm có thể theo dõi lịch thi đấu do Công an TP Đà Nẵng và ban tổ chức cập nhật; không nên tự đến những thao trường hoặc cơ sở huấn luyện chuyên biệt khi chưa có thông báo tiếp nhận khán giả.

Sau đêm mưa 1/8, Công viên Biển Đông sẽ trở lại với nhịp sinh hoạt ven biển quen thuộc. Tuy nhiên, cảnh hàng nghìn người kiên trì đứng xem những màn kỵ binh, mô tô, công phá và cứu nạn quy mô lớn có lẽ vẫn là một trong những hình ảnh khó quên tại Đà Nẵng trong mùa hè năm nay.