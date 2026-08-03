Tối qua - 2/8, Bamboo Airways bất ngờ thông báo tin vui tới hành khách

Tin vui này là gì, hành khách sẽ được hưởng lợi ra sao?

Tối 2/8, Bamboo Airways thông báo chương trình tặng kỳ nghỉ 3 ngày 2 đêm tại FLC Quy Nhơn Beach & Golf Resort cho hành khách mua vé khứ hồi Hà Nội – Quy Nhơn theo lịch cuối tuần. Chương trình bắt đầu nhận đặt vé từ hôm nay, 3/8.

Thông báo được đăng chính thức trên Fanpage của Bamboo Airways (Ảnh chụp màn hình)

Tặng hai đêm nghỉ cho hành trình cuối tuần

Theo thông tin được Bamboo Airways đăng tải, ưu đãi áp dụng với hành khách mua vé khứ hồi trên đường bay Hà Nội – Quy Nhơn, có chuyến đi khởi hành vào thứ Sáu và chuyến về vào Chủ nhật.

Vé thuộc chương trình được mở bán từ ngày 3/8. Hành trình bay và thời gian lưu trú áp dụng trong khoảng từ ngày 21/8 đến hết ngày 31/10/2026.

Hành khách đáp ứng điều kiện sẽ được tặng kỳ nghỉ 3 ngày 2 đêm tại FLC Quy Nhơn Beach & Golf Resort, bao gồm hai đêm lưu trú miễn phí. Tổng giá trị quyền lợi được hãng công bố lên tới 5 triệu đồng.

Chương trình hướng đến những chuyến du lịch ngắn ngày vào cuối tuần. Với lịch khởi hành thứ Sáu và trở về Chủ nhật, người đi làm có thể dành trọn ba ngày tại Quy Nhơn mà không phải xin nghỉ quá nhiều hoặc tự tìm nơi lưu trú sau khi đặt vé máy bay.

Ảnh Tạp chí Hàng không

Đại diện Bamboo Airways cho biết đây là hoạt động tri ân những hành khách đã tin tưởng và đồng hành cùng hãng. Chương trình cũng kết hợp dịch vụ hàng không với hệ thống nghỉ dưỡng thuộc hệ sinh thái FLC, qua đó tạo thêm lựa chọn cho khách muốn đi du lịch cuối tuần.

Tuy nhiên, tại thời điểm công bố, Bamboo Airways mới đưa ra những thông tin chính và cho biết thể lệ, điều kiện áp dụng chi tiết sẽ tiếp tục được cập nhật trên website cùng các kênh truyền thông chính thức của hãng. Vì vậy, hành khách nên kiểm tra kỹ hạng vé, tiêu chuẩn phòng, số người được lưu trú, tình trạng phòng trống, quy định đổi – hoàn vé và các khoản phụ thu trước khi thanh toán.

Du khách có thể trải nghiệm những gì tại FLC Quy Nhơn?

FLC Quy Nhơn Beach & Golf Resort nằm tại khu vực biển Nhơn Lý – Cát Tiến, thuận tiện để du khách vừa nghỉ dưỡng tại chỗ, vừa kết hợp khám phá cụm điểm đến phía bán đảo Phương Mai.

Theo trang thông tin chính thức của FLC Hotels & Resorts, quần thể này gồm FLC Grand Hotel Quy Nhơn, FLC Luxury Hotel Quy Nhơn và khu biệt thự nghỉ dưỡng. Trong đó, FLC Luxury Hotel Quy Nhơn có 325 phòng với ban công hướng biển, còn khu biệt thự có các lựa chọn nhìn ra biển, bãi biển hoặc sân golf.

Du khách không muốn di chuyển nhiều có thể dành phần lớn kỳ nghỉ để tắm biển, ngắm bình minh, thư giãn tại bể bơi ngoài trời hoặc trải nghiệm hệ thống nhà hàng, quầy bar trong khuôn viên. Khu nghỉ dưỡng cũng giới thiệu nhiều tiện ích như sân golf, trò chơi dưới nước, spa, phòng tập gym và yoga, khu vui chơi trẻ em.

Ảnh FLC Group

Một lựa chọn khác dành cho các gia đình là FLC Zoo Safari Park. Theo đơn vị vận hành, công viên nằm tại khu du lịch biển Nhơn Lý – Cát Tiến, rộng khoảng 38,5ha, bảo tồn hơn 1.000 cá thể động vật. Giá vé và giờ hoạt động được công bố riêng, do đó du khách không nên mặc định quyền vào Safari đã nằm trong gói phòng miễn phí.

Tương tự, những dịch vụ như ăn uống, chơi golf, spa hay trò chơi trên biển có thể phát sinh chi phí. Người đặt vé cần chờ thể lệ chính thức để biết chính xác các quyền lợi được bao gồm.

Ba ngày hai đêm ở Quy Nhơn nên đi đâu?

Nhờ vị trí gần Nhơn Lý, khách lưu trú tại FLC Quy Nhơn có thể dành một ngày khám phá Kỳ Co và Eo Gió. Cổng thông tin du lịch địa phương giới thiệu Kỳ Co nằm cách trung tâm Quy Nhơn gần 25km, nổi bật với biển xanh, cát trắng và những hồ nước tự nhiên sát bờ.

Eo Gió lại gây ấn tượng bởi eo biển được những dãy núi đá cao bao quanh. Du khách thường đến đây vào sáng sớm hoặc cuối chiều để đi bộ, ngắm cảnh và chụp ảnh trên cung đường ven sườn núi.

Một phương án khác là tới làng chài Nhơn Hải, sau đó đi thuyền ra Hòn Khô. Hòn đảo này được biết đến với địa hình núi đá, nước biển trong và các rạn san hô gần bờ; hoạt động lặn ngắm san hô là trải nghiệm được nhiều du khách lựa chọn khi thời tiết thuận lợi.

Làng chài Nhơn Lý, Hòn Khô là 2 điểm đến nổi bật khi du lịch Quy Nhơn (Ảnh PYS Travel)

Trước giờ trở lại sân bay, hành khách có thể dành nửa ngày tham quan trung tâm Quy Nhơn. Những điểm dễ kết hợp gồm bãi biển thành phố, Tháp Đôi và Ghềnh Ráng – Tiên Sa. Ghềnh Ráng nổi bật với quần thể đá núi chạy sát biển, bãi đá cuội và khu vực gắn với nhà thơ Hàn Mặc Tử.

Buổi tối, du khách có thể thưởng thức bún chả cá, bánh xèo tôm nhảy, bánh hỏi lòng heo, nem Chợ Huyện hoặc hải sản. Với quỹ thời gian ba ngày hai đêm, hành trình vừa đủ để kết hợp một ngày nghỉ dưỡng, một ngày khám phá biển đảo và một buổi tham quan thành phố trước khi trở về Hà Nội.