HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Cảnh sát đồng loạt kiểm tra, bắt tạm giam Nguyễn Tùng Lâm SN 1989 và 20 người khác

Duy Anh
|

Bước đầu, cơ quan công an xác định tổng số tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc khoảng hơn 650 triệu đồng.

Ngày 24/7, Bộ Công an thông tin, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn nắm được thông tin tại khu đất trống đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn có nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức đá gà.

Khoảng 13 giờ 30 phút ngày 17/7, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động và Công an phường Đông Kinh đồng loạt kiểm tra, bắt quả tang các đối tượng đang có hành vi đánh bạc bằng hình thức đá gà; thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu liên quan.

Cảnh sát đồng loạt kiểm tra, bắt - Ảnh 1.

Hiện trường đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức đá gà (Ảnh: Bộ Công an).

Cảnh sát đồng loạt kiểm tra, bắt - Ảnh 2.

Nhóm đối tượng đánh bạc bị bắt giữ tại cơ quan Công an (Ảnh: Bộ Công an).

Kết quả điều tra ban đầu xác định: Đối tượng đứng ra tổ chức sới bạc là Nguyễn Tùng Lâm, sinh năm 1989, trú tại phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn. Các đối tượng tham gia đánh bạc, ngoài các đối tượng là người Lạng Sơn còn có các đối tượng ở các tỉnh Bắc Ninh, tỉnh Thái Nguyên, thành phố Hà Nội.

Bước đầu làm rõ tổng số tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc khoảng trên 650 triệu đồng.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam 21 đối tượng về hành vi Đánh bạc.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tất cả người dân đang đóng BHXH bắt buộc chú ý một vi phạm bị phạt 75 triệu đồng từ 10/9


google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

báo công an

tin hình sự

Tin nóng trong ngày

Hay độc lạ

bộ công an

tỉnh Sơn La

công an sơn La

giao dịch

chuyển khoản

bắt tạm giam

lệnh tạm giam

báo dân trí

VnExpress

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
SUV Mercedes-Maybach GLS 2027 ra mắt: Lần đầu dùng hệ truyền động V8 hybrid, mạnh 603 mã lực

SUV Mercedes-Maybach GLS 2027 ra mắt: Lần đầu dùng hệ truyền động V8 hybrid, mạnh 603 mã lực

01:38
SUV 7 chỗ nào đang được người Việt mua nhiều nhất?

SUV 7 chỗ nào đang được người Việt mua nhiều nhất?

00:50
Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

01:30
Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

01:25
VinFast ra mắt xe máy điện mới: Pin LFP, chạy 160km/sạc, cốp rộng

VinFast ra mắt xe máy điện mới: Pin LFP, chạy 160km/sạc, cốp rộng

01:04
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

01:44
Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

01:31
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại