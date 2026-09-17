Cần Thơ đình chỉ hoạt động Phòng khám Đa khoa Ngọc Thạch

Sau khi kiểm tra phát hiện sai phạm, Sở Y tế TP. Cần Thơ đã quyết định đình chỉ hoạt động khám sức khỏe đối với Phòng khám Đa khoa Ngọc Thạch.

Sở Y tế TP. Cần Thơ cho biết, đoàn kiểm tra của Sở vừa kiểm tra đột xuất hoạt động của Phòng khám Đa khoa Ngọc Thạch, trên đường Lê Hồng Phong, phường Thới An Đông (TP. Cần Thơ). Trước đó, phòng khám này bị phản ánh có nhiều khuất tất trong hoạt động khám sức khỏe để xin việc.

Sở Y tế TP. Cần Thơ đình chỉ hoạt động khám sức khỏe của Phòng khám Đa khoa Ngọc Thạch do phát hiện sai phạm.

Qua kiểm tra phát hiện Phòng khám Đa khoa Ngọc Thạch có sai phạm trong thực hiện công tác chuyên môn khám sức khỏe cho người dân.

Từ sai phạm được phát hiện, Sở Y tế Cần Thơ quyết định đình chỉ thực hiện hoạt động khám sức khỏe của phòng khám này kể từ ngày 14/9/2026; thu hồi bản tự công bố cơ sở đủ điều kiện khám sức khỏe của cơ sở này.

Sở Y tế Cần Thơ khẳng định sẽ xử lý nghiêm các hành vi sai phạm ảnh hưởng đến uy tín của ngành theo quy định. Sở đang tiến hành các bước tiếp theo để xử lý đối với các vi phạm hành chính của Phòng khám Đa khoa Ngọc Thạch.

Liên quan tới hoạt động khám sức khỏe tại các cơ sở y tế trên địa bàn Cần Thơ, Sở Y tế cho biết, đã chỉ đạo các phòng chuyên môn tiếp tục kiểm tra việc tuân thủ các quy định trong hoạt động của các cơ sở y tế. Đồng thời, Sở cũng yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tổ chức tự rà soát, siết chặt quy trình khám và cấp giấy khám sức khỏe theo đúng quy định.

Trước đó, có một số thông tin dư luận phản ánh về việc quy trình cấp giấy khám sức khỏe phục vụ xin việc diễn ra nhanh, có dấu hiệu chưa tuân thủ đầy đủ quy trình chuyên môn tại một số cơ sở y tế, trong đó có cơ sở ở TP. Cần Thơ. Sau đó, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) có văn bản yêu cầu ngành y tế các địa phương liên quan rà soát, kiểm tra, làm rõ và xử lý nghiêm vi phạm (nếu có).