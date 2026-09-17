'Cửa ải' khi đưa thiết bị y tế vào bệnh viện

Một hệ thống chụp cộng hưởng từ, máy CT, máy xét nghiệm hay thiết bị xạ trị muốn được đưa vào bệnh viện công phải trải qua một hành trình dài. Phía sau quyết định trúng thầu không đơn thuần là cuộc so giá giữa các doanh nghiệp, mà là quá trình kiểm tra đồng thời về tư cách nhà thầu, tính hợp pháp của sản phẩm, năng lực kỹ thuật, khả năng tài chính và trách nhiệm hậu mãi.

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