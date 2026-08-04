Căn nhà ở miền Tây của Hoài Lâm

Hoài Lâm và gia đình sinh sống trong căn nhà khang trang tại Vĩnh Long.

Dù không còn hoạt động sôi nổi như giai đoạn đỉnh cao, Hoài Lâm vẫn là cái tên nhận được sự quan tâm đặc biệt từ khán giả. Những năm gần đây, nam ca sĩ lựa chọn cuộc sống bình yên tại quê nhà Vĩnh Long, nơi có căn nhà khang trang của gia đình.



Qua những hình ảnh được chia sẻ, ngôi nhà của gia đình Hoài Lâm có quy mô hai tầng với diện tích gần 200m², được xây dựng theo phong cách hiện đại trên khuôn viên đất rộng. Toàn bộ công trình được xây mới, nổi bật với gam màu trắng chủ đạo cùng thiết kế đơn giản nhưng sang trọng. Một phần kinh phí xây dựng căn nhà được chính Hoài Lâm gửi về sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Không gian phía trước được lát gạch rộng rãi, vừa là sân sinh hoạt vừa là nơi đậu xe. Phía sau nhà là khu vườn rộng trồng nhiều cây xanh, mang đậm không khí miền Tây. Gia đình nam ca sĩ cũng sở hữu ô tô riêng phục vụ việc đi lại hằng ngày. Qua đó có thể thấy cuộc sống của gia đình Hoài Lâm khá ổn định và sung túc.

Phía trước căn nhà khang trang của Hoài Lâm ở Vĩnh Long

Căn nhà được xây mới giữa không gian sân vườn rộng rãi

Nhà của Hoài Lâm nằm giữa khu vườn, thiết kế hiện đại so với nhiều căn xung quanh

Hoài Lâm và gia đình sinh sống tại căn nhà này từ năm 2021

Hoài Lâm hé lộ khung cảnh từ ban công căn nhà

Hoài Lâm từng là hiện tượng của làng nhạc Việt nhờ chất giọng ngọt ngào, giàu cảm xúc cùng khả năng thể hiện đa dạng nhiều dòng nhạc. Sau khi đăng quang Gương mặt thân quen 2014, anh nhanh chóng vươn lên hàng ngũ ca sĩ được săn đón với loạt bản hit như Như Những Phút Ban Đầu, Có Khi, Hoa Nở Không Màu, Buồn Làm Chi Em Ơi... Thành công đến từ rất sớm giúp Hoài Lâm trở thành một trong những gương mặt nổi bật của Vpop suốt nhiều năm.

Bên cạnh sự nghiệp, đời tư của nam ca sĩ cũng trải qua không ít sóng gió. Từ những ồn ào trong chuyện tình cảm đến quãng thời gian dài gần như biến mất khỏi showbiz khiến nhiều khán giả không khỏi lo lắng. Không ít lần, hình ảnh gầy gò, xuống sắc của Hoài Lâm lan truyền trên mạng xã hội, làm dấy lên những bàn tán về sức khỏe và tinh thần của anh.

Sau nhiều biến cố, Hoài Lâm dần tìm được sự cân bằng trong cuộc sống. Anh sống kín tiếng hơn, dành phần lớn thời gian ở quê, thi thoảng nhận lời biểu diễn tại các phòng trà và đêm nhạc nhỏ. Nam ca sĩ từng chia sẻ bản thân không còn quá đặt nặng hào quang hay danh tiếng, mà chỉ muốn được sống với niềm đam mê âm nhạc theo cách bình yên nhất. Thời gian gần đây, anh cũng vướng nghi vấn đã chia tay bạn gái kém tuổi sau một thời gian hẹn hò.

Hoài Lâm bước chân vào showbiz từ sớm, đối diện với không ít sóng gió

Không chỉ gây chú ý bởi cuộc sống kín tiếng, Hoài Lâm còn nhiều lần khiến người hâm mộ bất ngờ khi liên tục thay đổi nghệ danh. Tháng 5 vừa qua, anh đổi ảnh bìa Facebook với dòng chữ "tlam" và chia sẻ ca khúc Ký Ức trên kênh YouTube cùng tên.

Đây không phải lần đầu Hoài Lâm đổi tên hoạt động. Nghệ danh Hoài Lâm vốn do NSƯT Hoài Linh đặt khi nhận anh làm con nuôi và dìu dắt bước chân vào nghệ thuật, gắn liền với thời kỳ huy hoàng của nam ca sĩ. Năm 2020, anh từng sử dụng nghệ danh Young Luuli khi thử nghiệm phong cách âm nhạc mới.

Một năm sau, Hoài Lâm tiếp tục đổi sang Yun Tulo, xem đây là cột mốc đánh dấu hành trình tự mình xây dựng lại sự nghiệp. Đến cuối năm 2024, nam ca sĩ thông báo đi hát bằng tên thật Nguyễn Tuấn Lộc với mong muốn làm mới hình ảnh và chủ động quản lý công việc. Tuy nhiên, mỗi khi phát hành sản phẩm chính thức hoặc xuất hiện trước công chúng, cái tên Hoài Lâm vẫn luôn được anh giữ lại như một dấu ấn đặc biệt trong sự nghiệp.

Hoài Lâm chủ yếu đi hát phòng trà, livestream giao lưu với khán giả





