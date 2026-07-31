Vụt sáng từ một bộ phim, nhưng cuộc đời nam diễn viên này lại vô cùng lận đận.

Có những diễn viên sở hữu cả gia tài phim ảnh mới ghi dấu trong lòng khán giả. Nhưng cũng có người chỉ cần một vai diễn để trở thành ký ức của nhiều thế hệ. Phùng Ngọc - cậu bé vào vai "thằng Cò" trong bộ phim kinh điển Đất phương Nam là trường hợp đặc biệt như vậy.

Gần 30 năm sau ngày bộ phim phát sóng, cái tên "thằng Cò" vẫn được khán giả nhắc nhớ, trong khi cuộc đời của nam diễn viên lại trải qua không ít thăng trầm, từ cảnh trắng tay, nợ nần đến những công việc mưu sinh đời thường.

Phùng Ngọc nổi tiếng với vai "thằng Cò" trong phim Đất phương Nam

"Thằng Cò" chỉ đóng một phim nhưng nổi tiếng gần 3 thập kỷ

Đất phương Nam phát sóng năm 1997 được xem là một trong những tác phẩm truyền hình kinh điển của Việt Nam. Chuyển thể từ tiểu thuyết của nhà văn Đoàn Giỏi, bộ phim khắc họa cuộc sống miền Tây Nam Bộ thời kỳ kháng chiến với nhiều nhân vật giàu cảm xúc. Trong đó, "thằng Cò" do Phùng Ngọc thể hiện là một trong những vai diễn được yêu thích nhất.

Với vẻ ngoài gầy gò, nước da đen nhẻm cùng lối diễn tự nhiên, Phùng Ngọc đã tạo nên hình ảnh một cậu bé nghèo, lanh lợi nhưng giàu tình cảm. Nhiều khán giả cho rằng thành công của vai diễn đến từ chính sự mộc mạc, chân thật của cậu bé ngày ấy chứ không phải kỹ thuật diễn xuất cầu kỳ.

Điều đặc biệt là sau Đất phương Nam, Phùng Ngọc gần như không tiếp tục con đường nghệ thuật. Dù chỉ tham gia duy nhất một bộ phim, anh vẫn được khán giả nhớ suốt gần 30 năm. Mỗi khi xuất hiện ở bất cứ đâu, nhiều người vẫn gọi anh bằng cái tên thân thuộc "thằng Cò" thay vì tên thật.

Vai diễn "thằng Cò" đã lưu dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả

Theo Phùng Ngọc, anh luôn trân trọng vai diễn đã thay đổi cuộc đời mình. Nam diễn viên cho biết tuổi thơ của mình gần như gắn trọn với Đất phương Nam và đến tận bây giờ, chính nhân vật ấy vẫn mang lại cho anh tình cảm đặc biệt từ công chúng.

Dù ngoại hình đã thay đổi nhiều theo thời gian, Phùng Ngọc cho biết anh không chạnh lòng khi khán giả nhận xét mình khác xa hình ảnh năm xưa. Trái lại, anh coi đó là điều bình thường của cuộc sống.

Theo anh, điều còn giữ nguyên chính là tính cách chân thành, vô tư giống "thằng Cò" ngày nào. Chính tình cảm của khán giả cũng trở thành động lực giúp anh vượt qua nhiều giai đoạn khó khăn trong cuộc sống.

Cuộc sống cơ cực, nhiều biến cố

Ánh hào quang từ một vai diễn nổi tiếng không đồng nghĩa với cuộc sống đủ đầy. Nhiều năm qua, Phùng Ngọc từng trải qua không ít biến cố về kinh tế lẫn tinh thần. Anh làm đủ nghề để kiếm sống, từ lao động phổ thông, bán hàng online cho đến nhiều công việc tự do khác.

Cuộc sống của Phùng Ngọc trải qua nhiều biến cố

Có giai đoạn, nam diễn viên rơi vào cảnh khó khăn, nợ nần chồng chất và gần như cạn kiệt tài chính. Tuy nhiên, anh cho biết chưa từng có ý định từ bỏ mà luôn cố gắng tìm cơ hội làm lại cuộc đời.

Không chỉ gian nan về kinh tế, đường tình duyên của nam diễn viên cũng nhiều trắc trở. Cuộc hôn nhân đầu tiên kéo dài khoảng 10 năm rồi tan vỡ. Sau nhiều năm sống một mình, tháng 5/2024, Phùng Ngọc tổ chức đám cưới lần hai với một người phụ nữ kém 10 tuổi. Khi đó, nhiều khán giả hy vọng anh cuối cùng đã tìm được bến đỗ bình yên sau những năm tháng vất vả.

Thế nhưng niềm vui ấy không kéo dài. Đến giữa năm 2025, Phùng Ngọc xác nhận cả hai đã chia tay chỉ sau khoảng một năm chung sống. Nam diễn viên không chia sẻ cụ thể nguyên nhân, mà chỉ cho biết bản thân đang cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn và chấp nhận những gì đã xảy ra.

Tìm lại sự bình yên với công việc mới

Hiện nay, Phùng Ngọc đang làm việc tại một chuỗi quán lẩu khổ qua. Công việc của anh không phải phục vụ bàn mà chủ yếu là đại diện hình ảnh, livestream quảng bá, giới thiệu món ăn và giao lưu với khách hàng. Với kinh nghiệm nhiều năm bán hàng trực tuyến, việc xuất hiện trước máy quay hay trò chuyện với thực khách không khiến anh bỡ ngỡ.

Hiện tại, Phùng Ngọc làm việc tại một nhà hàng lẩu

Dẫu vậy, những ai từng đến quán đều dễ dàng bắt gặp hình ảnh Phùng Ngọc chủ động bưng món ăn ra bàn, rót trà hay hỏi han khách với thái độ niềm nở. Anh thường tự giới thiệu mình là "Cò", tạo không khí gần gũi khiến nhiều thực khách thích thú.

Nam diễn viên chia sẻ rằng mình cảm thấy hạnh phúc vì có công việc ổn định, có thu nhập để lo cuộc sống hằng ngày. Anh nói mỗi tháng nếu còn dư chút tiền đều cố gắng mang đi trả nợ.

Với anh, những người từng giúp đỡ mình trong lúc khó khăn không hề đòi hỏi, nhưng đã vay thì phải có trách nhiệm hoàn trả. Mỗi lần gửi được một khoản tiền, dù không lớn, anh đều cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn.

Thu nhập hiện tại không giúp Phùng Ngọc trở nên dư dả, song đủ để anh trang trải cuộc sống và từng bước ổn định sau chuỗi ngày nhiều biến cố. Điều quan trọng hơn cả, công việc mới mang lại cho anh cảm giác được lao động, được gặp gỡ khán giả và tiếp tục nhận tình yêu thương từ những người từng lớn lên cùng Đất phương Nam.

Diễn viên "Đất phương Nam" hài lòng với công việc giúp anh có thu nhập ổn định, trang trải được cuộc sống

Câu chuyện của Phùng Ngọc cũng khiến nhiều người không khỏi suy ngẫm về số phận của những sao nhí từng nổi tiếng rất sớm. Có người tiếp tục tỏa sáng với nghệ thuật, nhưng cũng có người phải bươn chải giữa cuộc sống đời thường. Dẫu vậy, với Phùng Ngọc, vai diễn "thằng Cò" vẫn là món quà quý giá nhất mà cuộc đời dành tặng.

Sau gần 30 năm, anh không còn đứng trước ống kính phim trường, nhưng vẫn xuất hiện bằng sự chân thành vốn có. Và có lẽ, đó cũng là lý do khiến khán giả vẫn luôn dành cho "thằng Cò" một vị trí đặc biệt trong ký ức về những bộ phim truyền hình Việt Nam kinh điển.