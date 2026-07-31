Chồng kém 11 tuổi của nữ viện trưởng nổi tiếng SN 1982: "Xong, chết trong nụ cười của nàng"

Cặp đôi này khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ.

Mới đây, Khánh Thi đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh mình chuẩn bị làm giám khảo tại một giải đấu. Điều khiến khán giả bật cười chính là phần "lồng tiếng" do chính ông xã Phan Hiển đảm nhận.

Trong phần chú thích, Khánh Thi hóm hỉnh viết: "Nhờ ông xã thoại giùm và cái kết". Đúng như lời giới thiệu, Phan Hiển khiến người xem thích thú bằng màn bình luận đầy dí dỏm dành cho vợ.

Clip Phan Hiển mô tả Khánh Thi đi chấm thi

Anh nói: "Hôm nay cùng xem vợ mình chuẩn bị đi chấm thi nhé. Nó nhẹ nhàng, mà nó thanh lịch, cũng sang trọng đó. Trời ơi, khúc này mặc đẹp quá trời! Ái chà, hai cục má hồng hơi lố nha! Ừm, quyền lực đó! Thần thái sắc sảo. Xong, chết trong nụ cười của nàng luôn!".

Lối nhận xét vừa "cà khịa" nhẹ nhàng, vừa không giấu được sự ngưỡng mộ dành cho bà xã khiến nhiều khán giả bật cười. Không ít người nhận xét Phan Hiển ngày càng duyên dáng, hài hước khi xuất hiện cùng vợ trên mạng xã hội. Trong khi đó, Khánh Thi cũng thoải mái hưởng ứng màn tung hứng của chồng, cho thấy sự ăn ý sau nhiều năm gắn bó.

Chuyện tình của Khánh Thi và Phan Hiển từng là một trong những mối tình gây nhiều chú ý nhất làng thể thao - giải trí Việt Nam bởi khoảng cách 11 tuổi. Phan Hiển sinh năm 1993, còn Khánh Thi sinh năm 1982.

Khánh Thi và Phan Hiển ngày càng thành công và viên mãn

Hai người gặp nhau khi Phan Hiển còn là học trò theo học dancesport dưới sự hướng dẫn của Khánh Thi. Từ tình thầy trò, họ trở thành bạn nhảy rồi nảy sinh tình cảm sau nhiều năm đồng hành trên sàn đấu.

Hành trình đến với hạnh phúc của cặp đôi không hề dễ dàng. Họ từng đối mặt với áp lực từ dư luận, sự phản đối của gia đình và nhiều lần rơi vào khủng hoảng. Tuy nhiên, cả hai vẫn lựa chọn đồng hành cùng nhau, xây dựng tổ ấm và hiện có ba người con.

Phan Hiển cho biết sau đám cưới, anh cảm thấy hôn nhân "tươi mới hơn", còn việc gọi Khánh Thi là "vợ" mang đến cảm giác đặc biệt dù cả hai đã chung sống và có con từ trước. Về phía Khánh Thi, cô nhiều lần tiết lộ ông xã luôn là người động viên, khen ngợi để giúp mình tự tin hơn, đặc biệt sau ba lần sinh nở.

Tổ ấm của cặp đôi quyền lực trong làng dancesport Việt Nam

Nhờ có sự ủng hộ từ chồng, Khánh Thi ngày càng thành công trong sự nghiệp. Hiện tại, cô không chỉ là nhân vật quyền lực trong làng dancesport Việt Nam, mà còn là Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật, Trường ĐH Kinh tế Tài Chính TP.HCM.