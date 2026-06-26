Căn hộ áp mái tại Paris giá thuê 22 triệu/tháng “luộc chín” người ở trọ

Đợt nắng nóng gay gắt không ngừng hoành hành nước Pháp đã biến những mái nhà mang tính biểu tượng của Paris thành một cơn ác mộng.

Trước khi đợt nắng nóng mùa hè 2026 ập đến, Amelie Kenney (23 tuổi) từng có thể tự hào rằng mình gần như có tất cả: một căn hộ áp mái nhỏ xíu nhưng giá thuê phải chăng ở Paris. Từ ban công của căn hộ, cô có tầm nhìn đáng mơ ước hướng ra những mái nhà màu xám mang tính biểu tượng của thủ đô nước Pháp. Nếu nhoài người ra đủ xa, cô thậm chí còn có thể nhìn thấy cả Vương cung thánh đường Sacré-Cœur nằm trên đỉnh đồi Montmartre.

(Ảnh: Lucien Libert, Reuters)

Trong căn hộ tầng 6 không có thang máy mà Kenney sống cùng bạn đời Francesca Pilia (23 tuổi), hai người khéo léo sắp xếp một chiếc bàn làm việc, một giường đôi và một cây đàn piano điện cỡ nhỏ.

Căn hộ chỉ có duy nhất một ô cửa sổ nhô ra từ mái kẽm và hướng về phía tây, khiến ánh nắng chiếu thẳng vào từ giữa trưa cho đến khi mặt trời lặn. Hai người cùng chia nhau tiền thuê nhà 735 euro/ tháng (khoảng 22 triệu đồng).

“Đây là nơi có giá thuê rẻ nhất mà chúng tôi tìm được” , Kenney nói. “Tôi thích vì căn hộ nhìn xuống quảng trường. Gần như sáng thứ Bảy nào tôi cũng có thể nhìn thấy các đám cưới diễn ra ở đó. Nhưng bây giờ, nếu có thể bỏ thêm tiền để chuyển đến một nơi khác, tôi sẽ làm ngay” .

Kenney - đến từ Australia và người yêu của cô - Pilia (người Italy), vốn không xa lạ gì với thời tiết nắng nóng. Thế nhưng nhiệt độ tại Paris - khi mức cao nhất trong tháng 6 vượt mốc 40 độ C vào ban ngày và ban đêm vẫn quanh 25 độ C - thực sự khiến họ kiệt sức.

“Đây là tuần tồi tệ nhất kể từ khi tôi chuyển đến căn hộ này” , cô chia sẻ trong tuần này, khi Paris cùng nhiều khu vực khác của châu Âu đang oằn mình dưới cái nóng gay gắt. “Cả buổi chiều căn hộ cứ như một chiếc lò nướng, gần như không có cách nào để tránh nóng hay nghỉ ngơi” .

Hai người đã mua một chiếc quạt điện cỡ nhỏ, thường xuyên tắm nước lạnh, dùng khăn ướt lau người, uống nhiều nước và mỗi ngày đều phải vật lộn với câu hỏi: Nên mở hay đóng cửa sổ?

“Tôi thức dậy và nghĩ: Nóng quá, mình phải mở cửa sổ thôi” , Kenney kể. “Một tiếng sau lại tỉnh giấc vì quá ồn, rồi tự nhủ: không được, mình phải đóng cửa lại. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, đúng là một vòng luẩn quẩn”.

(Ảnh: William Keo, Le Monde)

Nhiều tòa nhà ở Paris nhìn từ bên ngoài đẹp như tranh vẽ, nhưng lại trở nên khắc nghiệt, thậm chí nguy hiểm đối với sức khỏe trong đợt nắng nóng kỷ lục kéo dài. Những ngày hè vốn đã dài nay càng ngột ngạt hơn, còn những đêm ngắn ngủi cũng trở thành cuộc chiến chống chọi với hơi nóng và mồ hôi.

Điều này đặc biệt đúng với những người sống ngay dưới các mái nhà của Paris - nhóm người thường không đủ khả năng thuê những căn hộ rộng hơn ở các tầng thấp.

Nhiệt độ cực đoan thậm chí có thể khiến những căn hộ này trở thành "cái bẫy chết người". Một nghiên cứu về đợt nắng nóng kỷ lục năm 2003 cho thấy việc sống trong các phòng áp mái ngay dưới mái nhà ở Paris làm tăng nguy cơ tử vong lên hơn 4 lần. Kết quả này được Cơ quan Y tế Công cộng Pháp công bố trong một báo cáo vào năm 2025.

Trong một nghiên cứu khác được đăng trên tạp chí The Lancet Planetary Health năm 2023, các nhà khoa học phân tích các ca tử vong liên quan đến nắng nóng tại nhiều thành phố châu Âu cũng phát hiện Paris là thành phố có nguy cơ tử vong vì nắng nóng cao nhất trong số 30 thủ đô được khảo sát.

Khoảng 3/4 mái nhà ở Paris được lợp bằng những tấm kẽm, tạo nên khung cảnh mái nhà màu xám tuyệt đẹp đã truyền cảm hứng cho biết bao nghệ sĩ và nhà làm phim. Nghề lợp mái kẽm của Paris thậm chí còn được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Kẽm có khả năng chống chịu thời tiết, dễ uốn và có thể tái chế. Tuy nhiên, vì là kim loại nên vật liệu này cũng hấp thụ và truyền nhiệt rất mạnh.

Maider Olivier, đại diện tổ chức vận động vì nhà ở Foundation for Housing for the Disadvantaged, cho biết: “Mọi người đều thấy những mái nhà của Paris rất quyến rũ. Họ thích hình ảnh những căn gác mái đầy chất thơ. Nhưng thực tế, những người sống trong các căn hộ đó thường là sinh viên phải bỏ ra số tiền rất lớn chỉ để thuê một căn phòng nhỏ.

Họ không chỉ phải chịu tác động trực tiếp từ nhiệt độ cực cao mà còn gần như không thể tạo được luồng gió đối lưu để xua bớt hơi nóng vào ban đêm”.

Trong khi các tòa nhà văn phòng, trung tâm thương mại, rạp chiếu phim và nhiều không gian công cộng hiện đại thường được trang bị điều hòa thì các căn hộ tư nhân - đặc biệt là ở khu vực trung tâm đông dân của Paris với những dãy nhà mang phong cách Haussmann cổ điển - lại hiếm khi có hệ thống làm mát. Những công trình này được đặt theo tên vị quy hoạch đô thị thế kỷ 19 đã tái thiết Paris, tạo nên những đại lộ rộng rợp bóng cây và diện mạo kiến trúc đặc trưng của thành phố ngày nay.

Theo Olivier, các quy định quy hoạch nhằm gìn giữ vẻ đẹp đặc trưng của Paris, bao gồm cả những mái nhà biểu tượng, lại đang vô tình cản trở việc cải tạo nhà ở để thích ứng với tình trạng nắng nóng cực đoan.

“Có những người không thể cách nhiệt mái nhà hoặc lắp thêm cửa chớp để chắn nắng và ngăn căn hộ quá nóng vì các quy định bảo tồn mái nhà” , bà nói. “Những quy định này bảo vệ các mái nhà của Paris, nhưng lại không bảo vệ những con người đang sống ngay bên dưới chúng”.

(Nguồn: France24)