Cách rán đậu ngon, không nát dù không có chảo chống dính

Chọn đúng loại đậu

Nhiều người thường bỏ qua bước chọn đậu, trong khi đây lại là yếu tố quyết định đến 40% thành công khi rán. Đậu quá mềm, chứa nhiều nước rất dễ bị vỡ ngay từ lúc cắt. Để rán đẹp, nên chọn loại đậu chắc, mịn, khuôn nhỏ, cầm lên thấy có độ đàn hồi nhẹ. Nếu đậu mới mua còn nhiều nước, hãy đặt lên giấy thấm hoặc để ráo vài phút. Miếng đậu càng khô, khi gặp dầu nóng càng nhanh “se mặt”, ít bám đáy chảo và khó bị nát.

Làm nóng chảo

Với chảo thường, chống dính tự nhiên chính là nhiệt độ. Hãy làm nóng chảo trước khi cho dầu. Khi chảo đủ nóng, mặt chảo khô ráo, nhiệt độ ổn định sẽ giúp dầu tráng đều và tạo lớp màng ngăn giữa đậu và đáy chảo. Bạn có thể thử bằng cách nhỏ vài giọt nước hoặc chạm đầu đũa vào chảo: nếu nghe tiếng xèo nhỏ và giọt nước trượt nhanh là chảo đã đạt độ nóng cần thiết.

Nhiều đầu bếp còn bật mí mẹo nhỏ: rang một nhúm muối hạt trong chảo khoảng 10–15 giây rồi đổ bỏ. Muối giúp làm sạch bề mặt và giảm độ dính của chảo, nhất là chảo đã sử dụng lâu.

Đậu rán ngon (ảnh minh họa).

Dùng đủ lượng dầu

Một trong những sai lầm phổ biến khiến đậu bị nát là rán bằng quá ít dầu. Lượng dầu tối thiểu để rán đậu đẹp là khoảng 0,3 – 0,5 cm. Nếu dầu quá ít, mặt đậu tiếp xúc trực tiếp đáy chảo dễ cháy xém và dính ngay lập tức. Không cần chiên ngập dầu, nhưng lớp dầu vừa đủ sẽ giúp các cạnh đậu vàng đều, giòn nhẹ.

Trước khi thả đậu vào, bạn có thể bọc đậu với một lớp bột rất mỏng (bột mì hoặc bột bắp). Lớp bột này giúp miếng đậu thêm chắc, chống dính tự nhiên và khi rán xong sẽ có độ giòn nhẹ bên ngoài, mềm bên trong – kiểu giòn mà nhiều quán ăn vẫn áp dụng.

Không lật đậu quá sớm

Hãy để đậu nằm yên 2–3 phút, đến khi mặt dưới đã se, chuyển vàng và tự tách khỏi chảo thì mới nhẹ nhàng lật. Khi lật, nên dùng xẻng lật bản rộng để tránh gãy vụn. Nếu dùng đũa, hãy lật theo cạnh, không đâm sâu vào miếng đậu.

Trong quá trình rán, duy trì lửa vừa – nhỏ. Lửa lớn làm đậu vàng nhanh bên ngoài nhưng bên trong còn mềm, dễ vỡ khi lật. Lửa nhỏ giúp đậu chín đều, rắn lại và đẹp mắt hơn.

Mẹo rán đậu ít dầu

Nếu ngại dầu mỡ, bạn vẫn có thể rán đậu bằng phương pháp “không dầu” hoặc “ít dầu”:

- Quét một lớp dầu mỏng khắp mặt chảo.

- Cho đậu đã thấm khô vào.

- Rán ở lửa nhỏ và lật nhiều lần cho đều các mặt.

Dù không giòn bằng cách rán dầu truyền thống, nhưng miếng đậu vẫn săn, vàng nhẹ và không bị nát.

Mẹo để đậu rán ngon như ngoài hàng

Nhiều quán ăn sau khi rán sẽ nhúng nhanh đậu vào bát nước lạnh rồi vớt ra. Cách này giúp đậu giòn lớp vỏ nhưng bên trong mềm, không bị khô. Ngoài ra, bạn có thể biến tấu bằng cách rắc thêm chút muối ớt, tiêu, hành phi hoặc lá chanh thái chỉ để tăng hương vị.

Chỉ với vài mẹo nhỏ, rán đậu không còn là “nỗi ám ảnh” của nhiều người nội trợ. Một chiếc chảo thường vẫn có thể tạo ra những miếng đậu vàng ruộm, vuông vức và đẹp mắt – đủ làm bữa cơm gia đình hấp dẫn hơn rất nhiều.