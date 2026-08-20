Cách ngủ trưa có thể ảnh hưởng đến tuổi thọ: "5 không" ai cũng cần biết, đặc biệt là người từ 55 tuổi

Một số sai lầm khi ngủ trưa có thể ảnh hưởng tới số năm sống thọ, đặc biệt ở người trung niên và cao tuổi.

Ngủ trưa là một thói quen của rất nhiều người. Thế nhưng, không ít người trung niên và cao tuổi xem ngủ trưa là một phần bắt buộc của việc dưỡng sinh, thậm chí cho rằng ngủ trưa càng lâu càng tốt. Việc ngủ trưa không đúng cách có thể gây uể oải sau khi tỉnh, làm rối loạn giấc ngủ ban đêm và tăng gánh nặng cho cơ thể. Hãy lưu ý “5 không” khi ngủ trưa, đặc biệt ở người từ 55 tuổi.

1. Không ngủ trưa quá lâu

Không nên ngủ trưa quá lâu (Ảnh: Neuroscience News).

Một giấc ngủ trưa kéo dài 20-30 phút thường vẫn nằm trong giai đoạn ngủ nông, giúp cơ thể thư giãn và dễ tỉnh táo trở lại. Khi ngủ quá 45 phút, cơ thể có thể bước vào giai đoạn ngủ sâu. Nếu bị đánh thức lúc này, người ngủ dễ gặp hiện tượng choáng váng, phản ứng chậm và mệt mỏi kéo dài.

Thường xuyên ngủ trưa hơn một giờ còn có thể làm xáo trộn nhịp ngủ, khiến người cao tuổi khó vào giấc hoặc dễ thức giấc vào ban đêm. Vì vậy, thời gian ngủ trưa nên giới hạn trong khoảng 20-30 phút và không kéo dài quá 45 phút. Nếu chỉ hơi buồn ngủ, ngả lưng khoảng 10 phút cũng có thể giúp phục hồi tỉnh táo.

2. Không ngủ ngay sau khi ăn trưa

Cảm giác buồn ngủ sau bữa trưa có thể xuất hiện khi cơ thể tập trung cho quá trình tiêu hóa. Nếu nằm xuống ngay, nhu động đường tiêu hóa có thể chậm lại, gây đầy bụng, ợ chua; người mắc trào ngược dạ dày - thực quản có thể cảm thấy khó chịu hơn.

Ở người trung niên và cao tuổi có xơ vữa động mạch, sự thay đổi tuần hoàn sau bữa ăn còn có thể làm tăng cảm giác chóng mặt hoặc tức ngực.

Sau khi ăn, nên duy trì tư thế thẳng trong khoảng 15 phút hoặc đi bộ chậm khoảng 20 phút rồi mới ngủ. Tuyệt đối không vận động mạnh ngay sau bữa ăn.

3. Không nằm sấp hoặc cuộn người trên ghế

Không nên nằm sấp khi ngủ trưa (Ảnh: Wood Roof).

Nằm sấp có thể gây chèn ép lồng ngực, khiến việc hô hấp kém thuận lợi và gây cảm giác tức ngực, hụt hơi sau khi tỉnh. Việc nằm cuộn người trên ghế khi ngủ trưa cũng có thể làm thay đổi đường cong sinh lý của cột sống cổ, tăng nguy cơ cứng cổ hoặc làm nặng thêm bệnh lý cột sống cổ.

Tư thế này còn tạo áp lực lên mắt, làm nhãn áp tăng tạm thời. Người mắc bệnh tăng nhãn áp hoặc có tổn thương đáy mắt do tăng huyết áp càng cần thận trọng.

4. Không để điều hòa hoặc quạt thổi thẳng vào người

Khi ngủ, khả năng điều chỉnh thân nhiệt giảm. Luồng khí lạnh thổi trực tiếp trong thời gian dài có thể khiến người ngủ bị lạnh, đau đầu, cứng cổ hoặc co thắt cơ vùng vai gáy. Ở người bị tăng huyết áp hoặc xơ vữa động mạch, lạnh đột ngột còn có thể làm mạch máu co lại và ảnh hưởng tới huyết áp.

Khi ngủ trưa, nên để nhiệt độ điều hòa từ 26°C trở lên. Quạt có thể hướng vào tường để tạo luồng khí gián tiếp, thay vì thổi thẳng vào cơ thể. Có thể dùng chăn mỏng che vùng bụng và vai.

5. Không bật dậy ngay sau khi thức giấc

Trong lúc ngủ, nhịp tim và huyết áp thường ở mức thấp hơn. Đột ngột ngồi hoặc đứng dậy có thể gây hạ huyết áp tư thế, dẫn đến chóng mặt, tối sầm mắt, mất thăng bằng và té ngã.

Sau khi tỉnh, nên nằm yên khoảng hai phút, cử động nhẹ tay chân rồi từ từ ngồi dậy. Tiếp tục ngồi nghỉ khoảng một phút, đợi cơ thể hoàn toàn tỉnh táo mới đứng lên.

Nguồn: Sohu