Bụng to, huyết áp, mỡ máu tăng nếu không làm điều này mỗi sáng

Một nghiên cứu sử dụng dữ liệu của khoảng 118.000 người từ châu Á và Mỹ cho thấy những người hay bỏ bữa sáng có nguy cơ mắc hội chứng chuyển hóa rất cao, đặc trưng bởi mức huyết áp, đường huyết, mỡ máu bất ổn, bụng to...

Ăn sáng đều đặn có thể là một trong các biện pháp dễ dàng nhất giúp ngăn ngừa béo bụng, đường huyết cao, mỡ máu cao...

Theo tiêu chuẩn, hội chứng chuyển hóa được xác định khi bạn có ít nhất 3/5 yếu tố: Béo bụng, tăng huyết áp, tăng đường huyết lúc đói, tăng triglyceride, cholesterol tốt HDL thấp.

Trong đó, triglyceride và cholesterol tốt HDL là các chỉ số mỡ máu quan trọng. Tăng triglyceride và cholesterol tốt HDL thấp nếu song hành với mức cholesterol toàn phần và cholesterol xấu cao sẽ tạo nên tình trạng rối loạn lipid máu, tức máu nhiễm mỡ.

Trong nghiên cứu mới này, nhóm tác giả từ Đại học Y khoa Ninh Hạ và Phòng thí nghiệm trọng điểm về các yếu tố môi trường và kiểm soát bệnh mạn tính Ninh Hạ (Trung Quốc) đã phân tích dữ liệu của khoảng 118.000 người.

Kết quả được công bố trên tạp chí khoa học Nutrients cho thấy những người bỏ bữa sáng có nguy cơ mắc hội chứng chuyển hóa cao hơn đáng kể.

Trong đó, mối liên hệ giữa bỏ bữa sáng với tình trạng đường huyết cao và béo bụng được thể hiện rõ ràng nhất, với nguy cơ tăng thêm lần lượt là 10% và 17%.

Theo các tác giả, bữa sáng rất quan trọng, đóng góp 20% đến 35% năng lượng tiêu thụ hàng ngày và cũng đóng vai trò giúp các con đường trao đổi chất được kích hoạt, hiệu suất nhận thức được hỗ trợ...

Vì vậy, sự mất cân bằng dinh dưỡng trong bữa sáng hoặc việc bỏ bữa sáng trong thời gian dài có thể gây ra những rủi ro sức khỏe đáng kể do thiếu hụt các chất dinh dưỡng thiết yếu dai dẳng.