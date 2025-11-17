Bữa sáng giàu dinh dưỡng nhất, ở Việt Nam chỉ bán vài ngàn

Mới đây, một nghiên cứu cho thấy việc ăn trứng đều đặn mỗi tuần có thể giúp giảm nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch.

Nghiên cứu này theo dõi 8.756 người từ 70 tuổi trở lên. Trong số đó, 2,6% ăn trứng mỗi ngày, 73,2% ăn trứng vài lần mỗi tuần, còn 24,2% hiếm khi ăn trứng.

Sau thời gian theo dõi 5,9 năm, nhóm nghiên cứu nhận thấy những người ăn 1- 6 quả trứng mỗi tuần bất kể là trứng luộc hay trứng rán có nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch giảm 29% , nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân giảm 15% so với nhóm không ăn trứng.

Một số nghiên cứu khác cũng cho thấy tác động tích cực của trứng lên từng nhóm đối tượng. Người ăn từ 5 quả trứng trở lên mỗi tuần có nguy cơ mắc tiểu đường type 2 và tăng huyết áp lần lượt giảm 28% và 32% , đặc biệt khi chế độ ăn được phối hợp cân bằng.

Một nghiên cứu tại tỉnh Quảng Châu (Trung Quốc) cho thấy ăn 1 quả trứng mỗi ngày giúp giảm nguy cơ sa sút trí tuệ. Ở người thừa cân, ăn trứng vào bữa sáng còn giúp tạo cảm giác no, giảm đường huyết sau ăn và hạn chế lượng calo tiêu thụ trong cả ngày.

Vì sao trứng được gọi là “thực phẩm toàn dinh dưỡng”?

Nhiều chuyên gia dinh dưỡng cho rằng trứng gần như hội tụ đầy đủ dưỡng chất cần cho sự phát triển của sự sống. Một quả trứng nhỏ nhưng chứa lượng protein, vitamin và khoáng chất rất “đáng kể”.

- Protein chất lượng cao: Theo ông Trương Kiên, chuyên gia thuộc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc, một quả trứng chứa khoảng 6-7g protein với đầy đủ các axit amin thiết yếu. Tỷ lệ axit amin của trứng gần với protein của con người nên khả năng hấp thụ lên đến 99,5% , được xem là “mô hình protein lý tưởng”.

- Nguồn vitamin phong phú: Trứng có nhiều vitamin nhóm B như B2, B9 (axit folic), B12 và các vitamin tan trong chất béo như A, E, K. Trong khi đó, người châu Á nói chung thường thiếu vitamin A và B2, nên một quả trứng có thể bổ sung khoảng 10% nhu cầu hằng ngày. Trứng cũng là một trong số ít thực phẩm tự nhiên chứa vitamin D.

- Choline: Choline là nguyên liệu để tạo ra acetylcholine, chất dẫn truyền thần kinh cần thiết cho hoạt động não bộ, đặc biệt trong giai đoạn phát triển. Cơ thể không tự tổng hợp đủ choline nên cần bổ sung qua thực phẩm. Một quả trứng chứa khoảng 176 mg choline . Hai quả trứng đã gần đáp ứng nhu cầu ngày của người trưởng thành. Với phụ nữ mang thai và cho con bú, ăn trứng ở mức độ phù hợp có thể hỗ trợ sự phát triển não bộ của trẻ. Trẻ em và thanh thiếu niên ăn trứng đều đặn cũng giúp cải thiện trí nhớ và khả năng tập trung.

- Lutein: Theo bác sĩ Kim Huy, Khoa Dinh dưỡng lâm sàng, Bệnh viện Trung Đại (Đại học Đông Nam, Trung Quốc), trứng là nguồn chứa lutein và zeaxanthin tự nhiên. Đây là hai chất chống oxy hóa quan trọng giúp bảo vệ võng mạc khỏi tổn thương do gốc tự do, giảm nguy cơ đục thủy tinh thể và thoái hóa điểm vàng. Cơ thể không tự tạo ra hai chất này nên việc bổ sung qua thực phẩm rất cần thiết.

- Chất béo tốt cho tim mạch: Một quả trứng chứa khoảng 5g chất béo, chủ yếu nằm trong lòng đỏ. Trong đó có omega-3 và các acid béo không bão hòa tốt cho tim mạch. Trứng còn chứa nhiều lecithin, thành phần của lipoprotein mật độ cao (HDL), giúp chuyển hóa chất béo và cholesterol, hạn chế tích tụ trong thành mạch.

Ngoài ra, các vitamin A, D, E và chất chống oxy hóa như lutein, zeaxanthin đều là nhóm tan trong chất béo, nên được hấp thụ tốt hơn khi ăn kèm lòng đỏ.

Nguồn và ảnh: QQ