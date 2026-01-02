Bữa sáng ăn trứng thế nào tốt nhất?

Bữa sáng của nhiều người Việt rất khó thiếu trứng. Nhưng cũng là trứng, chỉ cần thay đổi cách chế biến, lượng năng lượng nạp vào cơ thể đã khác nhau rõ rệt. Có món tưởng nhẹ nhàng nhưng lại “ngốn” calo không kém thịt, trong khi có món ăn rất no mà năng lượng lại thấp bất ngờ.

Theo chia sẻ của chuyên gia dinh dưỡng Đài Loan (Trung Quốc) Cao Mẫn Mẫn, các món trứng phổ biến thường xuất hiện trong bữa sáng có mức calo chênh lệch gần 2 lần giữa món cao nhất và thấp nhất.

Bảng xếp hạng calo của các món trứng quen thuộc

1. Trứng chiên 114 kcal/quả

Nguyên nhân đứng đầu bảng là vì lượng dầu sử dụng khá nhiều, trung bình khoảng 3 thìa lớn. Trứng mềm, béo, dễ ăn nhưng cũng là món “dễ tăng cân” nhất nếu ăn thường xuyên.

2. Trứng ốp la 96 kcal/quả

Chỉ cần thêm 1 thìa cà phê dầu đã khiến lượng calo tăng đáng kể. Trứng ốp la chiên lửa lớn, viền cháy xém còn có năng lượng cao hơn. Chuyên gia khuyên nên hạ lửa khi chiên để giảm hao hụt vitamin tan trong nước.

3. Trứng luộc 79 kcal/quả

Không cần dầu, không cần muối, giữ được gần như trọn vẹn giá trị dinh dưỡng. Đây cũng là cách chế biến giúp protein trong trứng dễ hấp thu nhất.

4. Trứng kho 74 kcal/quả

Năng lượng không quá cao nhưng hàm lượng natri tương đối lớn. Người bị tăng huyết áp, hay phù nề nên hạn chế ăn thường xuyên.

5. Trứng trà (trứng luộc với trà và gia vị) 73 kcal/quả

Do được ngâm lâu trong nước trà và gia vị, vitamin nhóm B dễ bị thất thoát. Trứng càng sẫm màu thường càng mặn, không phù hợp với người có bệnh tim mạch, thận hoặc cao huyết áp.

6. Trứng lòng đào 70 kcal/quả

Một phần lòng đỏ và lòng trắng chưa chín hẳn, có nguy cơ tồn tại vi khuẩn. Người có hệ tiêu hóa kém, miễn dịch yếu nên ăn hạn chế.

7. Trứng hấp 64 kcal/quả

Lượng calo thấp nhất bảng xếp hạng nhờ pha thêm nước. Trứng mềm, mịn, dễ tiêu hóa, phù hợp với trẻ nhỏ và người cao tuổi.

Ăn trứng sao cho “lợi đủ đường”?

Trứng là nguồn protein chất lượng cao, giàu vitamin và khoáng chất, nhưng cách chế biến quyết định rất lớn đến việc bạn đang nuôi dưỡng cơ thể hay vô tình tích mỡ . Với người muốn kiểm soát cân nặng hoặc có bệnh nền, trứng luộc và trứng hấp là lựa chọn an toàn hơn so với các món chiên nhiều dầu.

Điều quan trọng không phải là “ăn trứng hay không”, mà là ăn bao nhiêu và ăn theo cách nào . Chỉ cần đổi cách nấu, bữa sáng với trứng vẫn đủ no, đủ chất mà không khiến cơ thể phải “trả giá” bằng lượng calo dư thừa tích lũy qua từng ngày.

Nguồn và ảnh: HK01