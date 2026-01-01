Nhà có 5 đặc điểm này, đừng trách vì sao muỗi kéo đến ngày càng nhiều

Trong một buổi phỏng vấn tới tạp chí Real Simple, Angie Hicks - một doanh nhân và chuyên gia trong lĩnh vực dịch vụ gia đình, nhà ở tại Mỹ - cho biết việc muỗi xuất hiện dày đặc trong nhà có thể bắt nguồn từ chính những thói quen sinh hoạt và đặc điểm không gian sống.

Muỗi thích những ngôi nhà thế nào?

Theo chuyên gia Hicks, muỗi thường tập trung ở những ngôi nhà có 5 đặc điểm phổ biến dưới đây.

1. Sân vườn đọng nước, thoát nước kém

Sân vườn đọng nước là điều kiện sống lý tưởng của muỗi (Ảnh minh họa).

“Nước là điều kiện sống bắt buộc của muỗi trong giai đoạn đầu của vòng đời. Vì vậy nước đọng có thể nhanh chóng trở thành nơi chúng làm tổ và sinh sôi”, chuyên gia Hicks cho biết.

Bà nói thêm: “Tình trạng nước đọng thường bắt nguồn từ đất thoát nước kém, hệ thống tưới gặp sự cố, máng xối bị tắc và nhiều nguyên nhân khác”.

Theo chuyên gia Hicks, nếu nước đọng trở thành vấn đề kéo dài, cần thường xuyên làm sạch máng xối và xem lại toàn bộ hệ thống thoát nước sân vườn.

2. Sân vườn nhiều rác và vật dụng bỏ quên

“Rác sân vườn tạo thành nơi trú ẩn cho muỗi. Điều đó khiến khu vực này trở thành nơi an toàn để chúng làm tổ và sinh sản”, chuyên gia Hicks nhấn mạnh.

Qua đó, bà khuyên các gia đình cần cất gọn hoặc loại bỏ các vật dụng không cần thiết ngoài sân và không để củi tiếp xúc trực tiếp với mặt đất.

3. Cỏ mọc rậm, lâu ngày không cắt

Muỗi thích sân vườn có cỏ rậm, ẩm ướt (Ảnh minh họa).

“Cỏ rậm kết hợp với nước đọng tạo thành nơi ẩn náu và sinh trưởng thuận lợi cho muỗi”, chuyên gia Hicks cảnh báo. Theo bà, việc cắt cỏ thường xuyên là cách đơn giản nhưng hiệu quả để giảm môi trường sống của muỗi.

4. Để thức ăn ngoài trời không che đậy

Muỗi đặc biệt bị thu hút bởi mùi ngọt. Chuyên gia Hicks cho biết những mùi như sốt barbecue hay bánh ngọt đều có thể kéo muỗi tới.

Bà khuyến nghị các gia đình nên che kín thức ăn khi ăn ngoài trời và “đảm bảo thức ăn thừa được bỏ vào thùng rác có nắp đậy”. Việc dọn dẹp ngay sau bữa ăn cũng giúp giữ không gian sạch sẽ và hạn chế muỗi.

5. Nồng độ carbon dioxide cao

Muỗi dựa vào carbon dioxide (CO2) để tìm vật chủ hút máu (Ảnh minh họa).

Muỗi có thể đánh hơi khí carbon dioxide (CO2) do con người thải ra. “Chính vì vậy, những khu vực có nhiều người tụ tập thường dễ thu hút muỗi hơn”, chuyên gia Hicks giải thích.

Bà cho biết, có thể sử dụng các sản phẩm xua muỗi như tinh dầu khuynh diệp. Ngoài ra, chuyên gia Hicks cũng nhắc đến các loại cây có khả năng xua muỗi tự nhiên mà mọi người có thể trồng trong nhà: “Bạc hà, oải hương, sả, cúc vạn thọ, húng quế, hương thảo và xô thơm đều là những lựa chọn phù hợp”.

Theo Real Simple, nếu đã áp dụng các biện pháp trên mà muỗi vẫn xuất hiện nhiều, việc cân nhắc dịch vụ kiểm soát muỗi chuyên nghiệp là cần thiết. Chuyên gia Hicks cho biết: “Chi phí cho dịch vụ này được tính trên diện tích và tần suất xử lý. Trong nhiều trường hợp, đó là khoản đầu tư xứng đáng để không gian sống không bị muỗi phá hỏng”.

