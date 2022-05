BS Trần Quốc Khánh: 8 loại rau củ quả giải nhiệt, tránh mất nước, đẹp da giá rất rẻ tại VN

Bác sĩ Trần Quốc Khánh, Bệnh viện Việt Đức cho biết, khi Hà Nội và nhiều tỉnh thành trong cả nước đang bước vào những tháng hè nắng nóng, nhiệt độ có thể lên tới 38 - 40 độ C khiến cơ thể chúng ra rất dễ bị mất nước. Đặc biệt, người già trên 65 tuổi là nhóm đối tượng có nguy cơ bị mất nước, sốc nhiệt cao dù ở trong phòng. Việc bị say nóng, say nắng, sốc nhiệt vô cùng nguy hiểm.



Để hạn chế nguy cơ mất nước, sốc nhiệt, bác sĩ Khánh gợi ý một số thực phẩm đơn giản, giá thành rẻ nhưng giúp cơ thể hạ nhiệt hiệu quả, thậm chí còn đẹp da.

1. Dừa



Dừa luôn là thức uống số 1 trong việc giải khát. Ảnh minh họa

Nước dừa chứa nhiều khoáng chất, có protein, lipid, chất vô cơ, cacbohydrat, Ca, P, Fe và nhiều acid amin, vitamin nhóm B. Ngoài ra, hàm lượng Mg và K trong dừa cũng rất phong phú. Hỗn hợp các chất trong nước dừa tương tự như dịch trong tế bào nên nước dừa thường được dùng như một loại nước bổ dưỡng, giúp cơ thể tránh tình trạng mất nước và cân bằng chất điện giải. Vì vậy, vào mùa hè, mọi người có thể uống nước dừa thường xuyên để giữ nước trong cơ thể.



2. Bầu, bí

Các loại củ, quả thuộc họ bầu, bí luôn được lựa chọn để giải nhiệt mùa hè.

Những loại củ, quả thuộc họ bầu, bí có tính mát, nhiều nước, nhiều dinh dưỡng, có tác dụng hiệu quả trong việc thanh nhiệt, giải khát, nhuận tràng, chống táo bón...

Theo bác sĩ Khánh, mùa hè mà ăn ''râu tôm nấu lẫn ruột bầu, chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon''.

3. Hành tây

Hành tây sẽ giúp giảm nguy cơ bị sốc nhiệt.

Khi nhiệt độ ngoài trời lên tới 40 độ C sẽ dễ khiến mọi người bị sốc nhiệt, dẫn đến hôn mê hoặc thậm chí là tổn thương hệ thần kinh. Lúc này, chất quercetin có trong hành tây sẽ có tác dụng giảm nguy cơ bị sốc nhiệt.

4. Dưa hấu

Dưa hấu có nhiều nước nên giải nhiệt rất tốt.

90% thành phần có trong dưa hấu là nước, chưa kể dưa hấu còn chứa nhiều vitamin và khoảng chất. Do đó, bác sĩ Khánh khuyên mọi người nên thường xuyên mua dưa hấu để cả gia đình cùng thưởng thức vào mùa hè.

5. Chuối

Chuối nhiều dinh dưỡng và có khả năng giải nhiệt.

Mọi người thường cho rằng ăn chuối sẽ nóng nhưng thực chất chuối lại có khả năng giải nhiệt. Hơn nữa, loại quả này còn tạo ra nguồn năng lượng để vận động cả ngày, nhuận tràng, ổn định đường ruột.

6. Dưa chuột

Dưa chuột ngoài tác dụng giải nhiệt còn giúp làm đẹp da rất tốt.

Ăn dưa chuột không chỉ mang đến cho bạn cảm giác tỉnh người trong những ngày nắng nóng mà còn dưa chuột cũng là loại quả có lượng calorie vô cùng thấp. Ngoài ra, các chị em có thể dùng dưa chuột để đắp mặt, giúp da căng mịn, cấp ẩm rất tốt.

7. Chanh

Chanh là loại quả được biết đến nhiều nhất trong việc giải nhiệt.

Đây là loại quả gần như không thể thiếu trong mùa hè, thậm chí được mọi người sử dụng quanh năm. Quả chanh có hàm lượng vitamin C rất lớn, chúng ta có thể dùng để pha uống nước hoặc vắt lẫn vào nước canh, nước chấm,... đều giữ nguyên được công dụng giải khát của nó.

8. Các loại rau màu xanh đậm

Những loại rau xanh đậm cũng là thực phẩm giải nhiệt hiệu quả.

Các loại rau màu xanh đậm rất giàu vitamin, chất chống oxy hóa, chất xơ,... Tuy nhiên, để giữ được trọn vẹn công dụng của rau, mọi người chỉ nên luộc sơ, không nên xào kỹ để tránh mất chất dinh dưỡng.

https://soha.vn/bs-tran-quoc-khanh-8-loai-rau-cu-qua-giai-nhiet-tranh-mat-nuoc-dep-da-gia-rat-re-tai-vn-20220523165158782.htm