BS BV Bạch Mai khẳng định: 80% ung thư gan của người Việt là do "thủ phạm" giấu mặt này

11 triệu người nhiễm virus viêm gan và mối nguy về ung thư

PGS.TS Đỗ Duy Cường - Giám đốc Trung tâm bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, viêm gan đã trở thành nguyên nhân đứng thứ 3 gây tử vong ở Việt Nam với gánh nặng bệnh tật rất lớn.



Theo thống kê Việt Nam có khoảng 11 triệu người Việt nhiễm virus viêm gan B và C, trong số đó 90% bệnh nhân không biết mình nhiễm virus. Hệ lụy của tình trạng này đã kéo theo hàng loạt các nguy cơ về xơ gan, ung thư gan.



Bệnh nhân H.S.H (36 tuổi, ở Thanh Hóa) là trường hợp điển hình nhiễm viêm gan virus nhưng khi nặng mới phát hiện ra. Trước khi, đến viện ở nhà bệnh nhân có các triệu chứng mệt mỏi tăng dần, da và mắt vàng, phù hai chân, đau hạ sườn phải… Bệnh nhân đã tới bệnh viện Bạch Mai khám và được chẩn đoán mắc viêm gan virus C mạn tính.

Sau đó, bệnh nhân đã được bác sĩ tại Trung tâm bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai giải thích uống thuốc điều trị đến nay sức khỏe bệnh nhân đã ổn, tiến triển rõ rệt.

Còn trường hợp bệnh nhân V.T.T (56 tuổi, ở Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội) vô tình phát hiện viêm gan virus B khi đi phẫu thuật cắt mật. Hiện bệnh nhân T, cũng đang được các bác sĩ tại Bệnh viện Bạch Mai điều trị và theo dõi.

Bác sĩ Cường đang khám cho bệnh nhân vị viêm gan mạn tính, ảnh BVCC.

Người nhiễm virus viêm gan, bệnh có thể bị tiến triển nhanh tới viêm gan cấp, suy gan hoặc viêm mạn tính và dẫn đến xơ gan, ung thư gan.

Triệu chứng nhiễm viêm gan virus thường diễn biến thầm lặng, có tới 90% người nhiễm không biết về tình trạng nhiễm virus. Vì vậy, khi bệnh nhân có triệu chứng rõ ràng mệt, vàng da, khó tiêu… đi khám đã bị xơ gan, ung thư gan.

Tại Việt Nam, viêm gan siêu vi B là nguyên nhân hàng đầu gây xơ gan và ung thư gan. Theo bác sĩ Cương, 80% các trường hợp ung thư gan là do viêm gan virus B, C gây ra.

Mỗi năm nước ta ghi nhận khoảng hơn 10 triệu người nhiễm virus viêm gan B và C. Trong đó, có khoảng 8 triệu người đang trong tình trạng viêm gan, xơ gan hoặc ung thư gan; 22.000 người tử vong vì ung thư gan.

Lối sống nào đang "tàn phá" gan

Bên cạnh, virus viêm gan thì một số thói quen lối sống thiếu khoa học khiến cho người Việt đang tàn phá lá gan của chính mình.

Một số thói quen ăn uống xấu có thể kể tới như: ăn uống nhiều chất béo, ngọt… Cộng thêm thói quen ít vận động tăng nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường, tình trạng thừa cân, béo phì (nhất là béo bụng). Dẫn tới gan nhiễm mỡ và tăng nguy cơ mắc các bệnh lý về gan.

Bác sĩ Cường cho hay, để giảm gánh nặng các bệnh lý về gan, trong đó có ung thư gan cần phải tiêm phòng vắc xin viêm gan B. Đối với những người đã nhiễm viêm gan B cần phải tuân thủ uống thuốc, kiểm tra chức năng gan theo đúng chỉ định của bác sĩ.

Với viêm gan C, hiện nay chưa có vắc xin phòng ngừa nhưng bệnh có thể chữa khỏi được. Viêm gan virus C lây qua đường máu, để phòng loại virus này bằng cách: không dùng chung bơm kim tiêm; không xăm trổ; quan hệ tình dục an toàn…

Việt Nam là quốc gia có tỷ lệ người nhiễm virus viêm gan B và C cao nhất khu vực với khoảng 10-15% dân số. Theo số liệu của Bộ Y tế, cả nước đang có khoảng 10 triệu trường hợp nhiễm virus viêm gan B và gần 1 triệu người nhiễm virus viêm gan C.

