Bốn loại quả ăn thường xuyên tốt cho thận: Chợ Việt không bao giờ thiếu!

Thận sẽ rất "biết ơn" nếu bạn ăn những trái cây vừa ngon, vừa bổ thận lại chẳng hiếm khó có tìm này đều đặn và đúng cách.

Thận đảm nhận vai trò sống còn trong việc lọc bỏ chất thải, đào thải lượng nước dư và duy trì sự cân bằng điện giải. Một chế độ ăn ưu tiên thực phẩm gốc, tiết chế muối và thực phẩm chế độ sẵn có sẽ được tạo nên nên lá chắn tự nhiên bảo vệ cơ quan này. Nhiều công trình nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc bổ sung các loại trái cây tươi phù hợp không chỉ làm giảm nguy cơ mắc bệnh mạn tính mà còn hỗ trợ làm chậm quá trình suy giảm chức năng thận.

Dưới đây là bốn loại trái cây mọng nước, giàu dưỡng chất và cực kỳ thân thiện với thận mà bạn có thể dễ dàng tìm thấy ở bất kỳ chợ Việt nào:

1. Táo

Táo sở hữu nguồn chất xơ hòa tan dồi dào, đặc biệt là pectin. Hoạt chất này đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện chức năng tiêu hóa, đồng thời hỗ trợ kiểm soát chỉ số đường huyết và cholesterol trong máu. Đây là yếu tố then chốt đối với sức khỏe của thận, bởi vì đái tháo đường và tăng huyết áp chính là hai nguyên nhân hàng đầu dẫn đến biến chứng suy thận mạn.

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Theo Quỹ Thận Quốc gia Mỹ (National Kidney Foundation), táo chứa lượng natri và phốt pho rất thấp, cùng hàm lượng kali ở ngưỡng an toàn nên luôn nằm trong nhóm thực phẩm lý tưởng cho hệ tiết niệu. Nghiên cứu đăng trên tạp chí y khoa Kidney International cũng chỉ ra rằng việc nạp đủ chất xơ pectin giúp bẫy độc tố trong đường ruột, giảm nhẹ gánh nặng chuyển hóa cho màng lọc thận.

- Cách ăn tốt nhất cho thận: Rửa sạch và ăn nguyên quả cả vỏ để nạp trọn vẹn lớp chất xơ hòa tan cùng các polyphenol chống oxy hóa. Bạn có thể dùng táo làm bữa phụ chiều, cắt nhỏ trộn salad hoặc ăn kèm yến mạch. Tránh gọt bỏ vỏ hay ép lấy nước bỏ xơ.

2. Dứa (Thơm)

Trong khi hầu hết các loại quả nhiệt đới như chuối, bơ hay sầu riêng đều chứa hàm lượng kali rất cao dễ gây áp lực lớn cho màng lọc thận, dứa lại là điểm sáng đặc biệt. Loại quả này chứa lượng kali và phốt pho cực thấp (chỉ khoảng 110mg kali trong 100g thịt quả), giúp cơ thể tránh được tình trạng tích tụ khoáng chất dư thừa.

Bên cạnh đó, dứa còn sở hữu enzyme bromelain tự nhiên cùng lượng vitamin C dồi dào. Theo công trình nghiên cứu công bố trên tạp chí Biomedical Reports, bromelain có khả năng ức chế các tác nhân gây viêm, hỗ trợ giảm tổn thương mô và tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.

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- Cách ăn tốt nhất cho thận: Ưu tiên ăn dứa tươi cắt miếng trực tiếp hoặc trộn cùng sữa chua không đường. Không nên gọt bỏ quá sâu phần mắt dứa vì đây là nơi tập trung nhiều chất xơ. Tuyệt đối tránh ăn dứa chấm quá nhiều muối gia vị để không làm tăng gánh nặng đào thải cho thận.

3. Quả mọng (Dâu tây, việt quất, mâm xôi)

Nhóm quả mọng nổi tiếng trong giới y khoa nhờ chứa hàm lượng anthocyanin cực cao (chất chống oxy hóa tạo nên màu sắc đặc trưng của quả) cùng các polyphenol đắt giá. Nghiên cứu quy mô lớn đăng trên tạp chí Journal of Nutrition khẳng định: Nhóm chất chống oxy hóa này có khả năng trung hòa các gốc tự do gây hại, làm giảm căng thẳng oxy hóa và bảo vệ trực tiếp các cuộn mạch máu ở màng lọc thận.

Đặc biệt, quả mọng chứa lượng natri, phốt pho và kali ở mức rất thấp, hoàn toàn không gây tích tụ điện giải ở những người cần kiểm soát khoáng chất.

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- Cách ăn tốt nhất cho thận: Thưởng thức quả mọng tươi nguyên trái, trộn cùng yến mạch hoặc sữa chua nguyên chất cho bữa sáng. Hạn chế tối đa việc sử dụng các loại sinh tố hay nước ép quả mọng có đóng hộp sẵn vì chúng thường chứa lượng đường bổ sung rất cao.

4. Nho đỏ và nho tím

Phần vỏ nho đỏ và nho tím là nơi tập trung hàm lượng lớn flavonoid cùng các chất polyphenol hợp lý. Theo các thử nghiệm lâm sàng sẵn sàng được công bố trên Tạp chí Hóa học Nông nghiệp và Thực phẩm, các polyphenol trong nho có tiềm năng lớn trong công việc giải khát tinh khiết cấp tính, cung cấp quá trình lưu thông máu và hỗ trợ điều hòa huyết áp.

Ngoài ra, nho còn sở hữu lượng nước tự nhiên dồi dào, giúp bổ sung dung dịch hàng tuần hoàn thành cho cơ thể, kích thích duy trì nhịp độ đào thải chất thải một cách trơn tru.

- Cách ăn tốt nhất cho cẩn thận: ngâm rửa kỹ bằng nước muối ngâm hoa quả và ăn nguyên quả cả vỏ để không bỏ lỡ lượng flavonoid quý giá. Mỗi lần ăn chỉ nên duy trì khoảng một chén nhỏ (khoảng 100g đến 150g) để kiểm soát lượng đường tự nhiên, tránh ăn các loại nho khô cô đặc đường.

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Đề xuất quan trọng!

Dù 4 loại trái cây trên rất bổ sung và an toàn, người đang điều trị các bệnh lý cẩn trọng vẫn cần ghi nhớ:

- Khả năng đào thải kali và phốt pho của bệnh nhân suy mạn tính thường bị suy giảm tùy theo từng giai đoạn bệnh. Việc tích lũy các chất này trong máu có thể dẫn đến các biến nguy hiểm về mạch tim.

- Người bệnh nên tham khảo tư vấn của bác sĩ điều trị hoặc chuyên gia dinh dưỡng để thiết lập khẩu phần và tần suất ăn chính xác dựa trên kết quả xét nghiệm máu, tuyệt đối không tự ý kiến phái cực đoan hoặc cắt bỏ hoàn toàn trái cây hằng ngày.

Tổng hợp