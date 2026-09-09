Bộ Y tế chỉ đạo xác minh vụ nghi ngộ độc khiến 2 người tử vong ở Tuyên Quang

TPO - Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa đề nghị Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang khẩn trương xác minh, điều tra vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại xã Đường Hồng khiến 2 người tử vong, một bệnh nhi phải cấp cứu trong tình trạng ngừng tuần hoàn, ngừng hô hấp.

Ngày 9/9, Cục An toàn thực phẩm có văn bản gửi Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang đề nghị khẩn trương triển khai các biện pháp xử lý vụ việc xảy ra tại xã Đường Hồng.

Cục An toàn thực phẩm chỉ đạo liên quan đến việc Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Mê, Tuyên Quang đã tiếp nhận cấp cứu 3 bệnh nhân trong tình trạng đặc biệt nguy kịch, ngừng tuần hoàn, ngừng hô hấp, nghi ngờ liên quan đến ngộ độc sau khi cùng sử dụng một loại nước được pha từ nguyên liệu thực vật. Trong số này, 2 người đã tử vong.

Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế Tuyên Quang chỉ đạo cơ sở y tế tập trung nguồn lực điều trị cho bệnh nhân đang được cấp cứu, đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan xác minh, điều tra và lấy mẫu thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc để xác định tác nhân.

Bệnh nhi sau khi được cấp cứu đã vượt qua nguy kịch. Ảnh Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Mê.

Cơ quan này cũng yêu cầu địa phương tăng cường tuyên truyền kiến thức về an toàn thực phẩm, đặc biệt hướng dẫn người dân nhận biết các nguyên liệu có nguy cơ gây ngộ độc; chỉ sử dụng thực phẩm, nguyên liệu có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, không tự ý sử dụng hoặc chế biến các loại nguyên liệu tự nhiên theo kinh nghiệm truyền miệng khi chưa có hướng dẫn của người có chuyên môn.

Đồng thời, Sở Y tế được yêu cầu theo dõi sát diễn biến vụ việc, cập nhật thông tin hằng ngày, chủ động truyền thông và sớm công khai kết quả điều tra để cảnh báo nguy cơ cho cộng đồng.

Trước đó, khoảng 12h40 ngày 6/9, bệnh nhi N.N.L. (12 tuổi, trú tại xã Đường Hồng) được đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Mê cấp cứu trong tình trạng đặc biệt nguy kịch, ngừng tuần hoàn, ngừng hô hấp.

Ngay sau khi tiếp nhận, ê-kíp cấp cứu triển khai hồi sức tích cực, gồm ép tim ngoài lồng ngực, hỗ trợ hô hấp bằng máy thở, sử dụng thuốc vận mạch và các biện pháp cấp cứu cần thiết.

Sau quá trình điều trị và theo dõi, tình trạng bệnh nhi từng bước cải thiện. Đến ngày 7/9, bệnh nhi đã được cai máy thở, các dấu hiệu lâm sàng ổn định hơn và tiếp tục được theo dõi, điều trị.

Theo thông tin ban đầu từ gia đình, trước khi xảy ra sự việc, người mẹ cùng hai con gái đã sử dụng một loại nước do người mẹ tự lấy nguyên liệu thực vật để pha cho các thành viên trong gia đình uống. Sau đó, người mẹ và một người con tử vong; bệnh nhi N.N.L. được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Qua khai thác thông tin ban đầu, cơ quan chuyên môn nghi ngờ vụ việc có liên quan đến ngộ độc thực vật, trong đó có khả năng liên quan đến lá ngón. Tuy nhiên, nguyên nhân chính xác chưa được xác định chính thức. Các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, đánh giá để làm rõ.

Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Mê khuyến cáo người dân không tự ý sử dụng cây, lá, củ, quả rừng không rõ nguồn gốc hoặc chưa xác định chắc chắn về độ an toàn, bởi một số loại có thể chứa độc tố gây nguy hiểm đến tính mạng.