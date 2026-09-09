Người đàn ông đột ngột ngưng tim khi đang ăn tối

Bệnh viện Nhân dân Gia Định cơ sở Sài Gòn vừa cứu sống trường hợp bệnh nhân ngã quỵ, ngưng tim, mất ý thức khi đang ăn tối.

Bệnh nhân là ông T.P.L (56 tuổi, ngụ TP.HCM) đang ăn tối thì ngã quỵ, mất ý thức. Người thân lập tức gọi Trung tâm Cấp cứu 115 và tiến hành hồi sinh tim phổi tại chỗ.

Trong gần 15 phút chờ ê-kíp cấp cứu đến, người nhà đã duy trì ép ngực liên tục giúp duy trì dòng máu đến não và các cơ quan quan trọng, tạo cơ hội để người bệnh được tiếp tục hồi sức chuyên sâu.

Khi ê-kíp Trung tâm Cấp cứu - Hồi sức, Bệnh viện Nhân dân Gia Định cơ sở Sài Gòn (TP.HCM) có mặt, người bệnh vẫn trong tình trạng ngừng tuần hoàn, ngừng hô hấp , nghi do rối loạn nhịp thất nguy hiểm.

Ê-kíp lập tức triển khai hồi sinh tim phổi nâng cao, kiểm soát đường thở, hỗ trợ hô hấp, sử dụng thuốc và duy trì hồi sức liên tục trong quá trình vận chuyển đến bệnh viện.

Bệnh nhân đột ngột ngưng tim. (Ảnh: BVCC)

Sau hơn 50 phút hồi sức liên tục, tuần hoàn tự phát được khôi phục. Tại Trung tâm Cấp cứu - Hồi sức, người bệnh được tiếp tục hồi sức sau ngừng tim toàn diện với thở máy, hỗ trợ huyết động, kiểm soát thân nhiệt và theo dõi sát chức năng tim, não, thận cùng các cơ quan quan trọng.

Đánh giá chuyên sâu sau hồi sức ghi nhận người bệnh có bệnh cơ tim giãn với chức năng co bóp của tim giảm đáng kể, chỉ số thể hiện khả năng bơm máu của quả tim khoảng 30%. Đây là tình trạng cơ tim bị giãn, suy yếu và giảm khả năng bơm máu. Trên nền bệnh lý này, người bệnh có nguy cơ xuất hiện rối loạn nhịp thất nguy hiểm, có thể khiến tim đột ngột mất khả năng bơm máu và dẫn đến ngừng tuần hoàn.

Đây cũng là yếu tố khiến quá trình điều trị không dừng lại ở việc hồi sức thành công sau ngừng tim, mà còn phải tiếp tục đánh giá nguyên nhân rối loạn nhịp, điều trị tối ưu suy tim và bệnh cơ tim nền, đồng thời xây dựng chiến lược dự phòng nguy cơ tái phát rối loạn nhịp thất và đột tử tim.

Sau giai đoạn ngừng tuần hoàn kéo dài, chức năng thận của người bệnh cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Khi thận chưa thể đảm bảo chức năng, ê-kíp hồi sức triển khai điều trị thay thế thận liên tục, hỗ trợ kiểm soát dịch, điện giải và các rối loạn chuyển hóa trong giai đoạn nguy kịch.

Hai ngày sau, những tín hiệu tích cực bắt đầu xuất hiện. Huyết động và chức năng các cơ quan dần cải thiện, người bệnh không còn cần điều trị thay thế thận liên tục.

Đến ngày thứ tư, thuốc vận mạch được ngưng và người bệnh cai máy thở, rút ống nội khí quản thành công. Khoảng 1 tuần sau, ông L. đã tỉnh táo, tiếp xúc tốt và có thể tự đi lại, một kết quả đặc biệt ý nghĩa sau một cuộc ngừng tuần hoàn kéo dài.

BS.CKII Võ Thúy Vân - Quản lý điều hành Khoa Cấp cứu - Hồi sức, Bệnh viện Nhân dân Gia Định cơ sở Sài Gòn cho biết: “Khi một người đột ngột bất tỉnh và không thở bình thường, người chứng kiến cần gọi Trung tâm Cấp cứu 115 và bắt đầu hồi sinh tim phổi ngay. Ép ngực sớm, liên tục và hạn chế tối đa gián đoạn có vai trò đặc biệt quan trọng trong những phút đầu tiên”.

Bác sĩ khuyến cáo, ngừng tim không phải lúc nào cũng là dấu chấm hết. Khi phát hiện người bệnh đột ngột bất tỉnh, không thở hoặc thở bất thường, cần nhanh chóng gọi 115 và tiến hành hồi sinh tim phổi ngay. Việc nhận biết sớm, cấp cứu kịp thời và duy trì ép tim liên tục có thể tạo nên khác biệt giữa sự sống và cái chết.